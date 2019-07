Julio Muriente de Puerto Rico: «Corrupción ‘moral’ del Gobernador despertó rebelión del pueblo boricua»

“En Puerto Rico esa erupción volcánica, esa masa sin precedentes en la historia del país, un millón de personas reclamando un propósito común de reivindicación a la dignidad. Eso solo es posible cuando la dignidad se convierte en ese factor, en ese elemento que cohesiona, ya eso es una lección”, afirmó Julio Muriente, miembro del frente Puerto Rico Socialista, y representante del movimiento independentista de la isla.

Después de casi dos semanas de multitudinarias protestas en las calles de Puerto Rico, el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, anunció el miércoles su renuncia, que se hará efectiva el próximo 2 de agosto.

Las manifestaciones arrancaron en la isla, que afronta una crisis económica y social agravada por el huracán María y las denuncias de corrupción, luego de la divulgación de los mensajes de un «chat» privado en el que Rosselló y varios de sus colaboradores insultaron y se burlaron de periodistas, artistas, políticos y el colectivo LGTBI.

De este modo, cientos de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas levantaron su voz y banderas de la dignidad para rechazar la corrupción económica y moral de un gobierno desacreditado.

Este hecho social fue celebrado y debatido en la XV edición del Foro de Sao Paulo, que se desarrolla en Caracas, Venezuela hasta este domingo.

«El Foro de Sao Paulo es un punto de encuentro unitario y solidario de todo el espectro ideológico de la izquierda latinoamericana y caribeña», indicó el representante del movimiento independentista puertorriqueño, Julio Muriente. Foto Nodal.

En conversación con El Ciudadano, Julio Muriente, miembro del frente Puerto Rico Socialista, ofreció su visión sobre la importancia de la integración latinoamericana y sobre el futuro de su país, luego de la renuncia de Roselló.

-¿Cuál es la importancia del Foro de Sao Paulo para el desarrollo de los movimiento progresistas y de izquierda en América Latina?.

La naturaleza del Foro de Sao Paulo corresponde sin ninguna exageración al más alto espíritu bolivariano de la unidad de nuestra América. De la misma manera que Simón Bolívar concibió nuestra América unida para poder ser grande y poderosa frente al enemigo del norte y cualquier otro enemigo, aquel proyecto en su día fue infructuoso por múltiples razones que conocemos, pero que siguió siendo una gran aspiración.

El Foro es un continuador de ese proyecto, es decir el Foro de Sao Paulo sobre todas las cosas es un punto de encuentro unitario y solidario de todo el espectro ideológico de la izquierda latinoamericana y caribeña que lucha en sus respectivos países q la vez que cultiva la solidaridad entre todos nuestros pueblos.

Por eso llegar a Venezuela no es meramente llegar a cualquier lugar que sirva de escenario para el foro. Es llegar a Venezuela como expresión solidaria con Venezuela, y llegamos acá como Bolivarianos, en ánimo de fortalecer este proyecto, que si bien los venezolanos y venezolanas son protagonistas principales del mismo, nosotros en cada uno de nuestros países asumimos muy en primera persona el proyecto bolivariano.

Somos bolivarianos de lucha, porque al luchar por nuestras respectivas causas luchamos por la causa de Venezuela.

«Debemos ser consecuentes y ser responsables con lo que decimos en un evento como este para hacerlo una vez regresemos a nuestros países», subrayó el político puertorriqueño. Foto Correo de Orinoco.

¿Por qué es importante que las ideas y planes que se debaten en el Foro de Sao Paulo no se queden en papel y se lleve a la práctica en América Latina y el resto de los países del mundo?.

Ese es el cuento de siempre, abundan los eventos, donde formalmente empezamos muchas cosas, nos montamos en el avión, llegamos a nuestros países y vamos olvidando, archivamos los documentos hasta la siguiente vez. Ciertamente tenemos un gran reto, que es el reto de ser consecuentes y ser responsables con lo que decimos en un evento como este para hacerlo una vez regresemos a nuestros países.

El militante solidario internacionalista lo es 24 horas al día, siete días por semana y asume en primera persona los problemas de cada cual. Cada uno de nosotros tiene que ser venezolano, tiene que ser cubano, colombianos o puertorriqueños. Es decir que nada nos resulte extraño y que nos cuidemos de caer en la trampa de las formalidades que no son cumplidas.

Tenemos el reto de ser consecuentes en cada uno de nuestros países y salir de aquí cuando el evento concluya a materializar y realizar aquellos acuerdos que firmemos en este evento.

» Hemos descubierto denominadores comunes y eso ha permitido que sin ningún tipo de aprehensión marchemos juntos»destacó Julio Muriente. Foto web.

-¿Qué impacto podría tener el movimiento popular que se levantó hace varias semanas en Puerto Rico y qué logro la renuncia del Gobernado en los otro países del continente que están luchando contra gobiernos de derecha?.

Aún cuando es muy pronto para hacer análisis profundos, no hay dudad de que hay lecciones importantes que ha dejado esta experiencia. Experiencia que es inacabada y continúa, pero que hasta el momento nos permite reconocer unos elementos indispensables para la lucha en cualquier sitio. El hecho de que la dignidad, la moral y la ética, el respeto al individuo y al prójimo y el respeto los valores sociales se conviertan en bandera decisiva de lucha social eso es fundamental.

En Puerto Rico esa erupción volcánica, esa masa sin precedentes en la historia del país, un millón de personas reclamando un propósito común de reivindicación a la dignidad. Eso solo es posible cuando la dignidad se convierte en ese factor, en ese elemento que cohesiona, ya eso es una lección. No solo la lucha contra la explotación económica y a favor de las reivindicaciones sociales. Primero que todo la lucha por nuestra humanidad, no como algo accesorio, ni algo complementario, sino como algo esencial, la primera razón que yo como ser humano para respetarte a ti como ser humano es la humanidad y mi humanidad, a partir de eso trabajaremos lo demás.

El otro punto es la unidad, en un país muy marcado por la fragmentación social, política y partidaria, no resulta fácil que gente de un bando o del otro, de una religión o de otra, o de un grupo o de otro se junten para nada, y aquí hemos visto como se genera una unidad extraordinaria. No se trata de que yo dejé de pensar en lo que pienso o que tu dejes de pensar. Se trata de que hemos descubierto denominadores comunes y eso ha permitido que sin ningún tipo de aprehensión marchemos juntos.

Otro elemento es la juventud. Se ha dicho que los jóvenes, los millennial son indiferentes, que no les importa nada de lo que pasa. Pero en Puerto Rico los jóvenes han sido protagonistas principales, ha sido extraordinaria su participación.

Los trabajadores de la cultura, las mujeres principales ofendidas y maltratadas del gobierno de Roselló, son vanguardia de una lucha. Los religiosos, los ambientalistas, es decir, una conjugación de la más variada gama de sectores que uno normalmente pensaría que cada cual anda por su lado, pero que han sentido una necesidad de vital de unir fuerzas por un objetivo en común.

Ha renunciado el gobernador, su renuncia es efectiva el próximo viernes 2 de agosto y ¿luego qué?. Habrá un sustituto y acaso eso quiere decir que las cosas permanecen igual que antes de todo este proceso, no puede ser.

No basta con la renuncia de un funcionario de Gobierno, eso ha sido trascendido, claro que es un objetivo, pero eso ha trascendido a un objetivo a más largo plazo. Aquí se trata de cómo buscamos la forma y manera de construir un mejor país. Y la forma de construir un mejor país en una corona que está sometida a un dominio externo necesariamente pasa por el fin del colonialismo.

No puedo afirmar, porque estaría siendo irresponsable al decir que la inmensa mayoría o la totalidad de esos cientos miles de compatriotas son anti colonialistas o independentistas, pero el elemento patriótico nacional siempre estuvo presente, y que la bandera de Puerto Rico que es el símbolo por excelencia de la nacionalidad puertorriqueña en la lucha por la afirmación siempre estuvo presente, que la lucha contra el anexionismo que representa este gobierno siempre estuvo presente.

Hay unos elementos de tipo social y político que acompañan el proceso inmediato de la renuncia del gobernador. Eso cobrará una forma distinta y superior que ya va cobrando sobre la marcha, e irá sucediendo si sucede. No por obra y gracia del espíritu santo , ni porque el destino interviene, sino porque nosotros los luchadores sociales y políticos y los ciudadanos responsables de nuestra sociedad ponemos nuestro empeño en construir un país nuevo.

«En Puerto Rico la corrupción económica de ninguna manera tuvo el mismo impacto que la corrupción moral» , planteó Julio Muriente, miembro del frente Puerto Rico Socialista. Foto Semana.

-¿Hubiera sido posible toda esta rebelión sin la divulgación de los chats del gobernador?.

La aparición de los chats estuvo precedida por el arresto de funcionarios de alto nivel del Gobierno por casos de corrupción, no es la primera vez que sucede, pero es grave y serio. Sin embargo, la corrupción económica de ninguna manera tuvo el mismo impacto que la corrupción moral.

El atentado que tuvieron los chats al espíritu humano, a la sensibilidad, eso es algo sin exagerar glorioso. Porque los seres humanos requerimos de un proceso altamente complejo para desarrollar nuestra sensibilidad. En nosotros se planta muchas veces la semilla del individualismo, de la indiferencia, del no me importa, de la resignación, de me molesto, pero me llevo la molestia para mi casa, para desembocarla en mi pareja y en mis hijos.

Por lo tanto en una colonia más donde se nos ha quebrado o se nos ha querido quebrar nuestro espinazo, nuestro orgullo nacional y patriótico, es admirable que tu veas a todo un pueblo lanzado en la calle, reclamando no pidiendo nada a cambio material, que no sea el respeto a su dignidad.

Pidiendo que se respete a las mujeres, que se respete a los niños, a los pobres y a los enfermos, que se respete a las personas que han fallecido en el huracán María, porque el impacto que tuvo la perversión, la maldad, la suciedad que representaron el gobernador y sus ayudantes fue tal que ofendía y abochornaba a cualquiera, incluyendo a sus copartidarios. Eso dice mucho y dice bien del pueblo de Puerto Rico, eso quiere decir que en nuestro espíritu hay dignidad. Eso que han querido quebrarnos colonialmente por tanto tiempo. Desde la diversidad mayor que hay en una sociedad se genera un denominador común de lucha. Esa es una de las grandes lecciones que debemos siempre cultivar en una sociedad. Nosotros los luchadores sociales, quienes aspiramos a una sociedad mejor lo hacemos primerísimo que todo para que los hombres y mujeres de cada sociedad sean felices.

Me siento profundamente orgulloso de mi pueblo porque ha dado una lección de dignidad porque ha llamado la atención de todos los luchadores de nuestra América de que la sensibilidad humana es revolucionaria, es transformadora, si no no hubiera sucedido nada de esto.

Si hubiera quedado solo en los actos de corrupción económica no hubiera pasado esto.

-¿De la lucha revolucionaria del pueblo de Venezuela que tiene un gran enemigo como Estados Unidos, qué se lleva usted para la lucha del pueblo puertorriqueño?.

Hemos sido solidarios con esta lucha desde siempre. Yo pude conocer al comandante Hugo Chávez en 1996 antes de que fuera presidente, y hemos seguidores y defensores de la Revolución Bolivariana de toda la vida en los últimos 20 años. Si hablo de los recuerdos del comandante Chávez hablo de solidaridad, de humanidad, de sensibilidad, probablemente no hablaría de economía. La grandeza de Chávez estuvo en el amor y el amor es revolucionario.

«La grandeza de Chávez estuvo en el amor y el amor es revolucionario», afirmó el intelectual y político puertorriqueño Julio Muriente. Foto web.

El Che Guevara decía que todos los actos de un revolucionario están motivados por grandes sentimientos de amor. Chávez fue un continuador amoroso de ese pensamiento, que nosotros hemos aprendido de la Venezuela bolivariana y el amor junto con esa sensibilidad de Puerto Rico van tomados de la mano.

Quieres una revolución victoriosa, tienes que creer en la felicidad, tienes que creer en el amor, tienes que querer. Quien no quiere no es revolucionario. Tienes que tener la sensibilidad que te haga llorar, que te haga estremecerte, y luego desde esa sensibilidad suprema, construyes sociedades materialmente.

Si no hay esa humanidad que estremece, no hay esa sociedad materialmente existente, porque no somos cosas, no somos pura carne, sangre y huesos, somos humanidad y la dimensión de la humanidad es imperceptible. Lo que se juntan son los cuerpos, los espíritus quedan entre los vivos, en el recuerdo de todos nosotros como lección.

Esa es la lección que me llevo de Venezuela. Yo entiendo mejor lo que está pasando en Puerto Rico hoy porque Venezuela ha sido una escuela para el desarrollo de esa sensibilidad. Yo le debo a la Venezuela bolivariana las herramientas para poder entender mejor lo que pasa en mi país hoy, porque lo que pasa en Puerto Rico de alguna manera es un desprendimiento de ese sentimiento amoroso por el país y por la gente.

