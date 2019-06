La defensa de Julian Assange cree que tiene un «caso claro» contra la reclamación de EE. UU.

Él es «un experimento judicial de represión en contra de una persona que ha difundido información al mundo sobre hechos de violación de derechos fundamentales por parte de EE. UU.», indicó el abogado belga Christophe Marchand

El equipo legal de Julian Assange confía en que la Justicia británica rechazará extraditar a Estados Unidos al cofundador de WikiLeaks por presuntos delitos de la ley de Espionaje, según destacó a Sputnik el abogado belga Christophe Marchand.



«Al equipo internacional de juristas nos parece que el caso es tan claro que no espero ni que llegue hasta el Tribunal Supremo del Reino Unido», señaló en castellano este especialista en legislación internacional y Derechos humanos.



Entresaca la violación de los derechos fundamentales del ahora recluso en un penal de Londres entre los «muchísimos argumentos» que la defensa puede esgrimir contra la reclamación estadounidense.

«Un juicio justo en EE. UU. me parece imposible… Quieren extraditarlo para encerrarle en una prisión de máxima seguridad el resto de su vida de forma que no pueda hablar ni trabajar nunca más», alegó en la entrevista con esta agencia.



El letrado ha depositado toda «la esperanza» en la Justicia británica pese a la «desproporcionada» condena de 50 semanas en prisión dictada contra Assange por un tribunal londinense de primera instancia por infringir su libertad condicional en 2012.



«También hubo palabras muy fuertes del juez, injuriando a Julian Assange en público, lo cual nos hace temer que la jurisdicción de la Corte de Westminster no es tan imparcial y que tendremos que esperar al nivel superior, es decir, a la High Court», explicó a esta agencia.



Marchand ha defendido al expresidente de Ecuador, Rafael Correa; los expolíticos independentistas catalanes, Toni Comín y Meritxell Serret, y al exanalista Edward Snowden, entre otras personalidades internacionales.



De sus años universitarios recuerda que «nos dijeron que el sistema de Justicia justo, independiente e imparcial proviene de Inglaterra».



«Personalmente tengo mucha fe en que el sistema judicial inglés va a resistir; los jueces son muy independientes y espero que pararán la extradición», afirmó.



También hace una descripción de la situación del fundador de WikiLeaks como «un experimento judicial de represión en contra de una persona que ha difundido información al mundo sobre hechos de violación de derechos fundamentales por parte de EE. UU.».



«EE. UU. quiere mandar el mensaje de que, si ocurre eso, nunca va a cesar la represión y amordazarán a quien lo haga hasta que muera en prisión», interpreta.



El ministro británico del Interior tendrá la última palabra sobre el destino de Assange si hay un fallo judicial definitivo a favor de su entrega a la administración norteamericana.



Pero Marchand se resiste a contemplar este posible escenario porque tiene, según reitera, «mucha fe en que esto lo pararán los jueces de Inglaterra».

