Autonomía de Contraloría en tela de juicio: Toma de razón del acuerdo Codelco-SQM dejaría fuera del acuerdo, la resolución de investigación de la SEC a SQM

A meses de que se proyectara el cierre del acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación conjunta del Salar de Atacama, el contrato aún no se encuentra completamente cerrado. Mientras el proceso regulatorio avanza y se han cumplido hitos relevantes, persisten condiciones suspensivas pendientes. En paralelo, la investigación de la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos relacionada con SQM permanece abierta, sin avances públicos ni definiciones formales conocidas.1

El presidente de la Comisión Investigadora del acuerdo Codelco-SQM en la Cámara de Diputados, Cristian Tapia, ha señalado “qué sentido tiene hacer una auditoría cuando el contrato ya esté firmado”.

Por Karla Braun Santos

En este contexto, el 19 de diciembre de 2025, Codelco valoró el oficio emitido por la Contraloría General de la República, en respuesta a un requerimiento presentado por un grupo de diputados y otros solicitantes. En dicho pronunciamiento, la Contraloría señaló que no tiene atribuciones legales para pronunciarse sobre materias ya resueltas por los tribunales de justicia en relación con el acuerdo de asociación con SQM y confirmó que no existen observaciones de fondo pendientes sobre ese proceso.

La Corporación también valoró que la Contraloría haya resuelto dar inicio a una auditoría administrativa, indicando que este proceso se llevará a cabo con total apertura y apego a estándares profesionales. En ese sentido, recordó que ha actuado de la misma manera ante las fiscalizaciones efectuadas por más de veinte organismos e instituciones, tanto nacionales como internacionales, que han participado en diversas fases de la asociación.



De acuerdo con Codelco, esta auditoría contribuirá a confirmar la probidad, el nivel técnico y la consistencia del procedimiento, abarcando tanto la contratación como las labores realizadas por Morgan Stanley. Contratación que se habría realizado según trascendidos, de forma previa y sin conocimiento del Directorio de la Estatal.

No obstante, una toma de razón, sin una auditoría previa y exhaustiva por parte de la Contraloría al acuerdo SQM-Codelco, se abre la puerta al cuestionamiento de su autonomía y podrían ratificarse las presiones denunciadas sobre Dorothy Pérez, desde el Ministerio de Hacienda, para apurar la toma de razón y firma del acuerdo.

SQM (Sociedad Química y Minera de Chile S.A.) fue objeto en 2017 de acciones de enforcement por parte de la SEC y del Department of Justice (DOJ) por infracciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), normativa que prohíbe a emisores registrados en Estados Unidos sobornar a funcionarios extranjeros para obtener beneficios comerciales. En ese contexto, la compañía acordó el pago de más de US$30 millones para resolver causas civiles y penales paralelas, en un acuerdo alcanzado en enero de 2017, dando por cerrado ese proceso.2

El acuerdo entre Codelco y SQM se estructura como un joint venture entre la filial de Codelco Minera Tarar y SQM Salar, destinado a la explotación conjunta del Salar de Atacama. Según lo informado por ambas compañías en comunicaciones oficiales y presentaciones ante la SEC (Form 6-K), la operación contempla un período de desarrollo que se extendería entre 2031 y 2060, con Codelco como socio mayoritario del proyecto en su fase de largo plazo.3

El joint venture reemplazaría el actual contrato entre SQM y Corfo, vigente hasta 2030, estableciendo un nuevo marco de operación para el litio en el Salar de Atacama a partir de esa fecha. La iniciativa se enmarca en la Estrategia Nacional del Litio anunciada por el Gobierno de Chile en 2023, que busca aumentar la participación estatal en proyectos estratégicos mediante asociaciones público-privadas.4

Estado regulatorio del acuerdo

En abril de 2025, SQM informó a la SEC que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile aprobó la primera fase de revisión de la asociación con Codelco. La FNE permitió el acuerdo, pero estableció una serie de condiciones para reducir riesgos y evitar eventuales problemas de competencia, como límites al intercambio de información y exigencias de buen gobierno corporativo. Esta aprobación constituyó un paso intermedio clave dentro del proceso regulatorio.5

Posteriormente, el 10 de noviembre de 2025, la autoridad china de competencia (SAMR) aprobó la operación, también sujeta a condiciones. Entre ellas, se incluyen obligaciones de protección de información sensible, exigencias de gobierno corporativo y compromisos de suministro de carbonato de litio a clientes en China bajo condiciones justas, razonables y no discriminatorias (FRAND)6.

De acuerdo con la documentación contractual y la información pública disponible, el acuerdo SQM–Codelco cuenta con una estructura contractual definitiva, pero su cierre sigue sujeto al cumplimiento de hitos legales y regulatorios expresamente definidos, así como a la ejecución de contratos asociados. El cierre se produciría una vez cumplidas todas las condiciones suspensivas establecidas en el contrato.7

No obstante, la contraloría habría abierto la puerta a Codelco, para que retire del contrato la condición suspensiva relativa a la SEC y de esta forma poder tomar razón.

“Si Codelco procede en este sentido, la autonomía de la Contraloría quedaría en entre dicho, pues estaría actuando casi como guía para que el acuerdo se firme, en vez de realizar una completa auditoría previa a la toma de razón final”, explican a El Ciudadano.

Investigación de la SEC y su impacto en el acuerdo

En sus filings ante la SEC, SQM informó que durante el tercer trimestre de 2025 se reactivó una investigación de la SEC relacionada con eventuales infracciones a la FCPA. Desde entonces, la compañía ha señalado que no se han registrado avances sustantivos ni nuevas actuaciones públicas en dicho proceso.

De acuerdo con la revisión exhaustiva de los filings disponibles, no existen presentaciones posteriores, resoluciones ni comunicaciones oficiales adicionales por parte de la SEC o del DOJ en relación con esta investigación. Consultada por El Ciudadano al respecto, la SEC indicó que el organismo solo puede referirse a información ya publicada, sin efectuar comentarios sobre investigaciones en curso.

Según explicó un senior associate de una importante firma, Codelco estaría en posición de renunciar a esa condición para materializar el acuerdo.

Movimiento de ajedrez que sería el siguiente paso de Máximo Pacheco.

Al cierre de esta edición, el diputado Cristian Tapia señaló que “estábamos muy contentos por la auditoría que se anunció al acuerdo SQM-Codelco por parte de Contraloría.Pero en el transcurso del día vimos que sí hubo toma de razón, aunque con algunas condiciones guías, para que siga la explotación del salar de Atacama el más importante del mundo hasta el 2060. Decepcionado de la Corte de apelaciones de Antofagasta, de Santiago, decepcionado de la Contraloría, pues qué sentido tiene hacer una auditoría cuando el contrato ya esté firmado. Y aunque en 6 o 7 meses se diga que Codelco no actúo como correspondía que hubieron anomalías en el contrato con Morgan Stanley, que había una cláusula que el 2027 se debía hacer una licitación, ya a lo mejor Máximo Pacheco ya va estar en un paraíso fiscal, quizá en qué isla, y hasta a lo mejor se le puede castigar a él, pero el contrato ya va estar firmado si contraloría da luz verde y toma de razón. Si bien Pinochet ya está muerto, sigue estando vivo a través de Ponce Leroy y toda su familia que se siguen enriqueciendo”.

Para el presente reportaje fueron consultados, Deloitte Legal y Carey, estudios que han participado como asesores de SQM en distintas etapas del proceso, quienes declinaron entregar comentarios o información adicional respecto del estado de la investigación de la SEC o de su eventual acuerdo con Codelco.

