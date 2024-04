Polémico acuerdo que entrega explotación de litio a Ponce Lerou hasta 2060 llega al Congreso

Para esta tarde están citados los diputados a una sesión especial en la que han sido convidados los ministros de Minería y Economía, el vicepresidente de Corfo y el presidente del directorio de Codelco. Hay varias dudas respecto de la conveniencia para el patrimonio público de mantener a SQM en el negocio del litio.

El polémico acuerdo entre SQM y Codelco, que entregaría a Julio Ponce Lerou la explotación del Salar de Atacama hasta 2060, llegó hasta el Congreso. Este martes, la Cámara de Diputados debatirá en una sesión especial a partir de las 19:30 horas, los contenidos del Memorándum de Entendimiento (Mou).

A la sesión fueron invitados los ministros de Minería, Aurora Williams; y de Economía, Nicolás Grau; además del Vicepresidente del Consejo CORFO, José Miguel Benavente; y el presidente del Directorio de Codelco, Máximo Pacheco.

La sesión especial tiene un tono de sospecha ante el acuerdo, anunciado a mediados del año pasado y que si bien se iba a concretar el 31 de marzo pasado, fue pospuesto para el mes de mayo.

El contrato vigente entregó a SQM en arriendo de explotación 16 mil hectáreas del Salar de Atacama hasta el año 2030, estableció una cuota para el fisco que ronda el 40% de las ventas derivadas de la explotación del salar. Además obliga a devolver las pertenencias mineras en arrendamiento, así como también la infraestructura industrial instalada en el Salar de Atacama el año 2030.

Por ello, el pre-acuerdo entre Codelco y SQM para no pocos observadores resulta ser un salvavidas al negocio de Julio Ponce Lerou, su principal accionista. Surge así una primera dimensión ética respecto de cómo se hizo de la empresa dada su condición de ex-yerno del dictador, además de haber sido procesado por el financiamiento irregular de la política chilena gran parte de la transición.

Además llama la atención que se quiere mantener en el negocio a una empresa que se ha detectado busca mecanismos de evasión de impuestos. Ya en 2013, funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) detectaron una subdeclarado $2.600 millones en impuestos.

Y recientemente, la Corte de Apelaciones de Santiago falló en su contra obligándola a pagar una deuda con el tesoro público correspondiente al Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM) de los años tributarios 2017 y 2018, que SQM se ha negado a pagar. La deuda asciende a US $ 1.100 millones.

La empresa también ha hecho trampas en el arriendo de las pertenencias mineras a Corfo. En 2014, una revisión del ente estatal dio cuenta de que SQM había determinado mal las rentas de arrendamiento, dejando de pagar a Corfo 8.9 millones de dólares entre los años 2009 y 2014.

En caso de concretarse, la explotación compartida del salar se haría a través de la Minera Tarar, una filial recientemente creada por Codelco. Es una sociedad en que la cuprífera tendría el 50,01% accionario; en tanto que SQM sería dueña del 49,99% de un total de 100 millones de acciones.

Además el Mou establece el aumento de 165 mil a 300 mil las toneladas de litio a extraer.

El contenido de la sesión especial se puede desprender de una solicitud realizada por el diputado por la Región de Atacama, Cristian Tapia Ramos.

En el listado de cosas solicitadas destaca:

– La información completa, gestiones y documentos que se posea acerca de la negociación, suscripción e implementación del Mou entre Codelco y SQM.

– Las comunicaciones enviadas por Máximo Pacheco o de otros personeros de Codelco en relación a la negociación con SQM sobre la explotación de litio en pertenencias mineras inscritas a nombre de Corfo, además de la identidad de estos y el rol que tuvieron.

– Información de Corfo de “cómo se enteró sobre la postura de SQM de dejar vacías las pozas usadas para procesar salmuera para obtener litio desde pertenencias inscritas a nombre de CORFO ubicadas en el Salar de Atacama, en caso que no se pactara con dicha empresa su participación en la explotación de litio más allá del contrato de arriendo vigente, cuya duración termina el año 2030”.

– Información de cuándo y cómo se enteraron de “la postura de SQM de no aumentar la producción de litio desde pertenencias inscritas a nombre de Corfo ubicadas en el Salar de Atacama entre los años 2025 y 2030 y/o no realizar las inversiones necesarias para concretarla, en caso de que no se pactara con dicha empresa su participación en la explotación de litio más allá del contrato de arriendo vigente”.

– Antecedentes respecto del aumento de cuota de producción de 300.000 toneladas pactadas para el período 2025 – 2030 en el Mou y sobre el destino del sulfato de litio producido.

El diputado, quien anteriormente fue dirigente sindical en la minería, hizo llegar el oficio al Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, José Miguel Benavente y al presidente del directorio de Codelco.

También se solicitó información a la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein Jáuregui, acerca de los plazos legales y pormenores del pre-acuerdo.

El Ciudadano