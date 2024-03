¿Problemas para SQM?: Accionista chino exige claridad en negociaciones con Codelco por acuerdo para explotar litio en Atacama

La minera china Tianqi Lithium Corporation pidió a SQM, en la que posee 23% de las acciones, realizar una junta que incluya a todos los inversores para abordar el acuerdo en desarrollo con la cuprífera estatal Codelco por la extracción de litio en el Salar de Atacama, al tiempo que pidió mayor claridad en las negociaciones.

En 2028 Tianqi compró más de US$ 4 mil millones en acciones de SQM, por lo que tiene derecho a elegir a tres de los ocho directores de la compañía Por su parte las sociedades cascadas que terminan en Pampa Calichera, de Julio Ponce, controlan un 26% de SQM y también eligen tres directores, mientras que la japonesa Kowa elige uno y los minoritarios, el último.

La relación entre las partes se ha visto agrietada por la molestia de la minera china al no poder intervenir activamente en la posible alianza entre SQM y Codelco.

«Resulta indispensable que el acuerdo que se alcance entre SQM y Codelco, sea aprobado por la junta de accionistas como condición ineludible para garantizar la mayor transparencia y participación de todos los accionistas», dijo Tianqi el viernes en un comunicado.

Tras una junta de accionistas extraordinaria celebrada el jueves por SQM, y en la que Tianqui estuvo representada por el abogado Octavio Bofill, la empresa china planteó que consideraba que la información entregada hasta el momento sobre las negociaciones en curso con Codelco «es escasa e insuficiente».

«Sobre los aspectos que parecen sí estar resueltos, la información entregada por la administración designada por el grupo controlador, resultó, en nuestra opinión, aún escasa e insuficiente», añadió la minera, dejando entrever que Pampa Calichera dirige los movimientos de SQM sin contrapesos.

«Aún existe una cantidad considerable de aspectos fundamentales del acuerdo que no están definidos o no han sido claramente explicados», dijo Tianqi en un comunicado, señalando que la operación afecta a toda la empresa chilena y no solo a su filial centrada en litio.

Tianqi pidió a los accionistas que voten sobre el acuerdo final para garantizar transparencia y plena participación

Sin embargo, SQM, respaldada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), sostiene que esto no es necesario, alegando que el directorio donde está Tianqi aprobó el preacuerdo suscrito con Codelco por unanimidad y que no puede delegar sus facultades en otras instancias.

Frank Ha, CEO de Tianqi Lithium Corporation.

CEO de Tianqi: «Las decisiones de esta envergadura deben ser transparentes»

El desarrollo de las negociaciones y el resultado de la última junta de accionistas, fue seguida a la distancia, desde China, por Frank Ha, CEO de Tianqi Lithium Corporation.

El ejecutivo, quien cumplió tres años en el cargo respondió por escrito algunas preguntas realizadas por La Tercera sobre la alianza Codelco-SQM, una asociación acordada a fines de diciembre de 2023, que originalmente debía firmar sus documentos definitivos el 31 de marzo, pero que esta semana se postergó hasta el último día de mayo, en vista de «la complejidad de las negociaciones», según indicó SQM.

Al ser consultado sobre la alianza acordada entre SQM y Codelco, el CEO de Tianqi señaló que «es una transacción que afectará de manera esencial al futuro industrial de litio en Chile» y destacó que si se llega a concretar,»la estructura y gestión de negocios de SQM experimentarán cambios fundamentales».

«Esto por supuesto nos lleva a requerir comprender en detalle cuales serán todos los efectos que la alianza tendrá en nuestra inversión. La alianza entre SQM y Codelco puede ser vista o no como una oportunidad, en efecto, en función de estos detalles. Es por esto que cualquier acuerdo debe promover la transparencia y asegurar que todos los accionistas, incluido Tianqi, puedan evaluar adecuadamente su impacto», explicó.

El medio citado consultó al ejecutivo que si de votarse ahora mismo ,la aprobación de esa alianza en una junta de accionistas, lo harían a favor o en contra y éste respondió que «la falta de transparencia y detalles nos restringen a todos los accionistas en la toma de una decisión informada».

Sobre la molestia de la minera Tianqi, al considerarse excluida en las negociaciones entre SQM y Codelco, el CEO de la minera china indicó que concuerdan con lo expresado por el representante de los fondos de pensión AFP Provida, en la última junta de accionistas de SQM y planteó que «en cualquier sector y contexto internacional, adherirse a los principios de transparencia y a la toma de decisiones fundamentada en información completa y exhaustiva es crucial».

«Las decisiones estratégicas que impactan significativamente a las empresas de transacción pública deben considerar la participación de todos los accionistas. La exclusión no se alinea con prácticas nacionales ni internacionales de gobernanza corporativa que promueven la equidad y la transparencia y de acuerdo a la ley chilena», enfatizó.

La Tercera también le consultó a Frank Ha, si pedirán que la alianza SQM-Codelco se someta a votación en una junta de accionistas, pero el ejecutivo se limitó a señalar que las «decisiones de esta envergadura deben ser transparentes y contar de forma imperativa con la aprobación de la junta de accionistas».

«Esto no solo es una interpretación correcta de la ley sino que también refleja nuestro compromiso con una gobernanza corporativa que respeta los derechos de todos los accionistas y el cumplimiento de nuestro propio deber fiduciario para con nuestros inversionistas», acotó.

El medio también le preguntó si pretenden llevar a la justicia la pretensión de someter a juicio de los accionistas la alianza, a lo que el CEO de Tianqi respondió que tienen el deber de «evaluar siempre todas las alternativas y vías de acción requeridas para asegurar que se respeten los derechos de los accionistas y se mantenga la integridad y transparencia del proceso de toma de decisiones».

En la entrevista, Frank Ha dejó entrever que la minera china, podría estar interesada en participar en una licitación por el salar de Atacama a partir de 2031, aunque el Estado se reserve el control de la alianza.

«Tianqi está abierta a explorar todas las oportunidades que se alineen con la visión estratégica de la empresa y su compromiso con el desarrollo mundial sostenible del litio. Participaríamos en cualquier proceso que sea justo, transparente y que ofrezca igualdad de condiciones para todos los participantes», afirmó.

