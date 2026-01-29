Tianqi anuncia que continuará “adoptando todas las acciones» para defender sus derechos y frenar el acuerdo SQM-Codelco

Luego de que la Corte Suprema respaldara la resolución adoptada por la Corte de Apelaciones de Santiago en noviembre de 2025, Tianqi tiene ahora la opción de recurrir a instancias de arbitraje internacional para impedir el avance del cuestionado acuerdo entre SQM y Codelco.

Tianqi Lithium Corporation respondió este miércoles al fallo de la Corte Suprema en el que respaldó la resolución adoptada por la Corte de Apelaciones de Santiago en noviembre de 2025, al rechazar los intentos de la empresa china para impedir el avance del cuestionado acuerdo entre SQM y Codelco para la explotación del litio en el Salar de Atacama.

Lejos de aceptar la decisión judicial como un punto final, la firma, que posee aproximadamente el 22% del capital de SQM, declaró que persistirá en su ofensiva legal para bloquear la operación, acusando a los tribunales chilenos de eludir el fondo del conflicto mediante un «formalismo» procesal.

En su dictamen, el máximo tribunal del país ratificó la resolución del tribunal de alzada y rechazó los recursos presentados por Tianqi en contra de los actos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que avalaron el pacto firmado el 31 de mayo de 2024 en el marco de la Estrategia Nacional del Litio.

En una declaración pública, la firma china cuestionó duramente el razonamiento de la Corte Suprema y planteó que “se limitó a una interpretación formalista de los requisitos procesales del reclamo, sin pronunciarse sobre las cuestiones sustantivas centrales del asunto planteado”.

Según la visión de la minera asiática, el núcleo del conflicto era “sobre si el acuerdo celebrado entre SQM y Codelco implicó, en los hechos, una alteración sustantiva del control sobre uno de los principales activos de la compañía y, por tanto, si dicha operación debía haber sido sometida a la aprobación de la junta de accionistas”.

La posición de Tianqi se basa en el argumento de que el trato con la minera estatal chilena no es una simple asociación comercial, sino una reestructuración profunda que modifica el control efectivo de los activos estratégicos de SQM.

La compañía detalló que, a su juicio, la operación significó que “SQM se desprendiera del control sobre activos clave para su negocio, modificando de manera relevante su estructura de control y las condiciones futuras de desarrollo de la compañía”.

Por esta razón, insiste en que, conforme a estándares internacionales de gobierno corporativo, decisiones de tal magnitud “deben ser conocidas, discutidas y aprobadas por los accionistas reunidos en junta, garantizando así la igualdad de trato, la transparencia en la toma de decisiones y la confianza del mercado de capitales”.

El descontento de Tianqi trasciende el mero desacuerdo legal y abarca a la percepción del sistema judicial chileno por parte de inversionistas extranjeros.

La empresa planteó que “desde la perspectiva de los inversionistas internacionales, la ausencia de un examen judicial efectivo sobre esta cuestión sustantiva, sustituido por una resolución fundada exclusivamente en consideraciones de carácter formal, resulta difícil de conciliar con los estándares de objetividad e imparcialidad que deben regir la función jurisdiccional”.

“Dicha lógica decisoria no logra dar una respuesta adecuada a los hechos del caso ni al espíritu de la normativa aplicable, excediendo los márgenes razonables de la discrecionalidad judicial, lo que dificulta su credibilidad y puede erosionar la confianza pública en la independencia e imparcialidad del tribunal”, subrayó.

Cabe recordar que el conflicto estalló inmediatamente después de la firma del acuerdo hace más de un año.

En junio de 2024, a través de su filial local Inversiones TLC SpA, Tianqi exigió infructuosamente a SQM que convocara una junta extraordinaria de accionistas para someter a votación la operación con Codelco, argumentando que se trataba de una decisión estructural equivalente a una “enajenación” del negocio principal, lo que, según la Ley de Sociedades Anónimas, requería la aprobación de la asamblea y no solo del directorio. La CMF rechazó esta pretensión, desencadenando la batalla legal que derivó en etste fallo la Corte Suprema.

Frente a este escenario, Tianqi Lithium —cuyas acciones cotizan en las bolsas de Shenzhen y Hong Kong— dejó clara su intención de no retroceder.

“Reafirma su compromiso con la transparencia, el buen gobierno corporativo y la protección de los derechos de todos los inversionistas minoritarios”, señaló.

“Tal como se ha manifestado en anteriores oportunidades, Tianqi Lithium continuará adoptando todas las acciones y recursos que sean necesarios para la defensa de sus derechos e intereses legítimos, así como de los de todos los accionistas minoritarios”, enfatizó la firma china.

Esta declaración confirma lo que el mercado y los observadores ya anticipaban: el camino judicial en Chile puede estar cerrado, pero el conflicto está lejos de terminar.

¿Tianqi recurrirá al arbitraje internacional?

La compañía tiene ahora la opción de recurrir a instancias de arbitraje internacional, una posibilidad que el CEO de Tianqi Lithium Corp, Frank Ha, ya había insinuado en noviembre de 2024, cuando manifestó su frustración.

“El tratamiento que hemos recibido actualmente en este proceso es sin duda frustrante para nosotros como minoritario internacional”.

En ese entonces, y según reportes de Bloomberg, la empresa no descartaba presentar una solicitud de arbitraje internacional, una ruta que, tras el fallo de la Corte Suprema, se vislumbra como la más probable para este accionista que, con su 22%, busca preservar su influencia y valor en la que será la nueva era del litio en el Salar de Atacama.