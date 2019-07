Max Blumenthal: En EE. UU. el periodismo independiente sufre la represión del Gobierno

En el país norteamericano la mayoría de los medios son corporativos, completamente controlados por The Silicon Valley, The Wall Street y los dos partidos corporativos. También hay una izquierda falsa apoyada por fundaciones, de ricos y millonarios de Silicon Valley

Para Max Blumenthal, periodista y creador del portal The Grayzone, el Foro de Sao Paulo que comenzó este jueves en Caracas, Venezuela, es una oportunidad para compartir las lecciones que ha aprendido desde el corazón del imperio donde vive y desde donde desarrolla su trabajo para narrar los instrumentos de poder de Estados Unidos y sus mecanismos para desestabilizar a los países que tienen gobiernos independientes.

En una entrevista que concedió a la periodista Daniela Sánchez de El Ciudadano, antes de participar en el encuentro, comentó cuáles son los grandes retos que enfrentan los medios independientes. Lo hizo junto a su compañero y coeditor de la plataforma, Ben Norton.

«Vamos a hablar de nuestro trabajo y también queremos compartir con otras personas de izquierda de toda Latinoamérica, porque yo pienso que en el imperio, en Estados Unidos, hay millones de personas sufriendo bajo el capitalismo, sin empleo, sin esperanza y creo que nuestra lucha es la misma y especialmente la lucha por periodistas independientes y de izquierda», dijo.

En este contexto, ¿cuál es la importancia del periodismo independiente?

Blumenthal: En Estados Unidos la mayoría de los medios son corporativos, son completamente controlados por The Silicon Valley, The Wall Street y los dos partidos corporativos. También hay una izquierda falsa apoyada por fundaciones, ricos y millonarios de Silicon Valley. Nosotros estamos en una organización muy diferente, podemos decir la verdad del imperio porque somos realmente independientes, esa es la importancia de los medios independientes.

En nuestro país hay una nueva guerra fría, una competencia entre grandes poderes. Entonces los periódicos se sienten en la obligación de luchar una guerra de información contra Rusia y China.

Nosotros somos únicos en este respecto porque mostramos la guerra de información imperialista en EE. UU., somos uno de los únicos medios independientes que la muestran.

Norton: Hay una guerra de información porque estamos en una época diferente, la guerra convencional no es posible, el mundo está cambiando, ahora hay un mundo multipolar y el imperio no quiere que haya alternativas, que haya poderes contra hegemónicos.

Entonces, países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, con gobiernos independientes y progresistas, son muy importantes y los medios independientes son muy importantes porque muestran que hay alternativas, que la noche del mundo neoliberal no es el fin de la historia, hay otras opciones para la humanidad y la paz es posible. La guerra no es algo obligatorio y estamos aquí para informar porque a todos los medios corporativos, no solo de EE.UU. sino también los hispanohablantes, no les interesa este Foro, ya que muestra que todavía hay una izquierda independiente en el mundo y el imperio quiere que no haya gobiernos progresistas en América Latina. El imperio ha destruido y provocado golpes contra los gobiernos progresistas.

Entonces, el Foro es muy importante para continuar la lucha progresista contra el imperialismo y mostrar que hay alternativas en el mundo.

Ante la difusión de la verdad como ustedes manifiestan, está el caso de Julian Assange, ¿qué opinan sobre ese tema?

Blumenthal: Julian Assange es un periodista y es perseguido por su periodismo. No podremos hacer nuestro trabajo sin el coraje de Assange y la plataforma de Wikileaks para publicar documentos, decretos que hacen el narrativo del imperio y de sus maquinaciones y manipulaciones.

Tenemos completamente solidaridad con Julian y en nuestro país él es una figura de oro porque en la campaña de 2016 publicó correos electrónicos de Hillary Clinton.

Es muy difícil en Estados Unidos expresar solidaridad con Julian, porque esa expresión viene con el riesgo de que todos los medios corporativos y el Gobierno digan que él y Wikileaks son agentes del Gobierno de Rusia (…) Nse necesita ser comunista, solo se necesita hacer periodismo critico contra el imperio.

Los periodistas que critican el imperio y las guerras son atacados y el Gobierno y los medios corporativos dicen que somos agentes de Rusia, nos atacan y hay muchos castigos. Afortunadamente no vamos a la cárcel, pero si es probable que Julian vaya a la cárcel. Hay mucha persecución de periodistas y Julian es un periodista que dice la verdad sobre el imperio.

Hay una nueva época para los periodistas independientes pero también hay mucha represión del Gobierno estadounidense contra los periodistas que dicen la verdad, es algo sin precedentes en la historia y también siempre dicen que los periodistas que dicen la verdad son agentes de otros países.

Hay una nueva guerra fría, no solo contra Rusia sino también contra China y países como Venezuela. Entonces, si nosotros defendemos la soberanía de Venezuela somos agentes rusos también en esta locura.

Creemos que hoy hay una guerra de información, no es solamente que accedemos a informes, es una guerra de información donde la verdad es como un misil y necesitamos solamente el coraje para decir la verdad.

Mucho se dice de Venezuela, ¿qué es lo que ven y opinan sobre la situación del país?

En nuestros medios hay competencia entre periodistas de las corporaciones para hacer «pornografía con la pobreza» en Venezuela. Muestran a la gente de Venezuela comiendo de la basura y desesperados (…) pero la cosa es que ellos nunca dicen la gravedad de las sanciones, del terrorismo financiero de Estados Unidos y nunca en los papeles más grandes en medios corporativos se pueden encontrar análisis sobre los efectos que tienen en el pueblo.

La primera vez que yo vine a Venezuela, la primera cosa que hice fue presentar la vida normal, mostrar cómo en los supermercados hay comida y eso es una gran sorpresa en Estados Unidos, porque somos el pueblo mas propagandizado en el mundo.

Todo el mundo en EE. UU. piensa que los venezolanos están canibalizados, comiendo de la basura como dice Jorge Ramos, entonces es muy fácil presentar otra cara de este país, porque también queremos presentar las victorias de la Revolución, entregando casas a la gente y programas sociales y educativos. También Nicaragua es un tema de nuestro periodismo, las victorias de la Revolución sandinista, lo que se ha hecho por la gente normal, porque en nuestro país no tenemos salud gratis, necesito pagar por asistencia de salud cada mes 500 dólares.

Norton: Hay muchísima hipocresía, por ejemplo, hace tres semanas estuvimos en Honduras durante el décimo aniversario del golpe militar apoyado por el Gobierno estadounidense y ahora hay una dictadura violenta y corrupta que mata a las personas que están en las calles protestando. Hay un régimen fascista en Brasil y el imperio y los medios corporativos apoyan estos regímenes, estas dictaduras.

Ahora Lula es preso político y aquí en Venezuela siempre los medios corporativos y el Gobierno de EE. UU. dicen que hay una dictadura, mientras ellos apoyan las dictaduras reales en América Latina.

La hipocresía imperialista es muy fuerte y como periodistas es nuestro trabajo mostrar la verdad, mostrar que esta hipocresía no refleja la realidad del mundo, solo refleja la ideología de la clase gobernante, de la clase capitalista, de los millonarios, de los ricos que controlan los medidos corporativos.