Académico UDP Claudio Fuentes: El debate de la plurinacionalidad se trata de reconocer que hay un pueblo que tiene ciertas costumbres, y tu lo aceptas como entidad colectiva»

El analista político y académico de la Universidad Diego Portales (UDP), Claudio Fuentes, fue consultado este martes sobre la contingencia nacional, el proceso constituyente que se encuentra en su etapa final y la inclusión de los pueblos indígenas en la nueva Carta Magna.

En entrevista concedida a CNN, Fuentes señaló que es primera vez en la historia de Chile que se está debatiendo, de forma pública, el tema de la plurinacionalidad, y planteó la necesidad de que se acepte que existe la comunidad para poder tener una capacidad de diálogo.

«El tema del reconocimiento, parte primero en reconocerlo como un otro, si tú no aceptas que los pueblos indígenas existen como tal no hay posibilidad de conversar. El debate de la plurinacionalidad se trata de eso, no se trata de la palabra, se trata de reconocer que hay otro colectivo, un pueblo, que tiene ciertas costumbres, y tu lo aceptas como pueblo, como entidad colectiva. Eso por primera vez en la historia lo estamos discutiendo», expresó Fuentes.

De igual forma, el académico expuso que hay que debatir y reconocer que, desde tiempos de la Corona Española, se conquistaron tratados y acuerdos entre el Estado y los pueblos indígenas, que hay que cumplir y que muchos aún no se han cumplido.

«Hay que reconocer que hubo tratados, que existieron acuerdos entre el Estado de Chile y los pueblos indígenas (…) Varios tratados que hubo entre la corona española para la pacificación. Habían embajadores, no estamos hablando lógica entre un pueblo marginal, había un diálogo político entre estos dos pueblos», puntualizó el analista político.

Académico UDP Claudio Fuentes:



“Si tu no aceptas que los Pueblos Indígenas existen como tal, no hay posibilidad de conversar. El debate de la Plurinacionalidad se trata de eso (…) Reconocer que hay un otro, aceptar”.#últimamiradacnn pic.twitter.com/fUkCw85EM9 May 11, 2022

Indicó que otro punto que debe debatirse es el reconocimiento de los intereses económicos que pueden existir, en especial en el Sur.

«Es reconocer que hay intereses económicos respecto a este tema, cuando hay ciertos grupos que dicen ‘acá el problema no es el Estado, son las forestales, las salmoneras que están en el sur’. Estamos hablando de intereses económicos, las mineras. Es eso, lo que está detrás, no es simplemente la identidad, sino que hay intereses materiales que se la juegan, si tienen autonomía o no, sí pueden participar en las gananciales de los emprendimientos que hay en territorio que eran de ellos, etc», sentenció el académico.

Relación con el pueblo mapuche y reforma de Carabineros

Durante la entrevista, Claudio Fuentes fue consultado por el conflicto que se registra en el Wallmapú y que no ha tenido solución alguna, a pesar de las décadas y cambios de gobiernos.

Al respecto, manifestó que – en este punto en particular – hay que poner sobre la mesa la relación con el pueblo mapuche, así como una posible reforma de Carabineros, esta última elemento clave en la campaña del actual Gobierno.

«Son dos temas esenciales de los gobiernos que vienen a cambiar pero no pasa nada. Los gobiernos, no solo este, no han tenido una forma distinta de encarar el conflicto. En general, siempre parte de la complejidad, y al final terminan en un debate pequeño, acotado, vinculado a extendemos o no el Estado de Emergencia, que hoy se está hablando de eso como un mecanismo o válvula de escape», aseveró.

A su juicio, falta una visión de largo plazo del conflicto y que es necesario un «nuevo trato real» que ha estado establecido en diferentes comisiones, pero que nunca se termina de implementar.

«La idea de nuevo trato implica a una nueva forma de relacionarnos y eso no ha llegado ni a este, ni en los gobiernos anteriores», puntualizó.

Nueva Constitución

En sus declaraciones, el analista político manifestó que la estructura de la nueva Carta Magna ya está terminada, y solo faltarían algunos detalles, no obstante, aseveró que se puede observar ciertos cambios.

El primero es que la arquitectura de distribución de poder «no cambia mucho», teniendo en cuenta que se mantienen el presidencialismo, el bicameralismo y el Tribunal Constitucional.

«La arquitectura del poder, de la distribución de poder no va a cambia mucho. El presidencialismo resistió, el bicameralismo resistió, se va a mantener un Tribunal Constitucional. Va a haber un ente autónomo que va a interpretar a la Constitución», expresó.

Planteó que donde se puede observar un gran cambio es en el Estado Regional, debido a que se entregará más autonomía a las regiones.

«En su primera versión efectivamente tenía muy poco poder, pero los poderes constituidos presionaron para darle mayor peso político», sentenció.