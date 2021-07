Constituyentes se reunieron con familiares de presos políticos previo a primera sesión de la Convención

Un grupo de convencionales constituyentes se reunieron este lunes con familiares de los presos políticos, previo a la primera sesión de la Convención Constitucional, que fue instalada este domingo 4 de julio.

En declaraciones a El Ciudadano, el convencional Rodrigo Rojas, enfatizó la importancia de mantener viva la lucha de todos los chilenos, quienes se expresaron por una nueva Constitución.

“Tenemos un compromiso de seguir acompañando a los familiares y amigos víctimas de la injusta represión política que hay en estos momentos, para acompañar este proceso y tenerlo siempre presente. Los verdaderos soberanos de la convención constitucional son todos los chilenos. Estamos reunidos con los familiares de los presos políticos. Hay algo que ha hecho los medios de comunicación que es invisibilizar una causa que llevamos en el corazón”, expresó Rojas.

Convencional Rodrigo Rojas conversa con El Ciudadano en torno a la reunión que están sosteniendo con familiares de los presos políticos.

Vía @CristianGarciaC #LeyDeIndultoGeneral pic.twitter.com/eSiOzhNZfN — El Ciudadano (@El_Ciudadano) July 5, 2021

Por su parte, la constituyente Valentina Miranda, acompañó a los integrantes del grupo Iniciativa por la Libertad de los Presos, que incluye a distintas organizaciones.

“Estamos a la espera que hoy días puedan entrar a pronunciarse y puedan exigir la libertad de nuestros compañeros y compañeras presos y presaos políticos”, recalcó en conversación con El Ciudadano.

Valentina Miranda conversa con El Ciudadano sobre la reunión sostenida con familiares y la solicitud de ingreso a la Convención Constitucional que están requiriendo un grupo de convencionales.

Vía @CristianGarciaC pic.twitter.com/Qmx32jDnJo July 5, 2021

Indicó que el objetivo es que los familiares de los presos políticos puedan entrar a la plenaria de la Convención Constitucional para dar una cuenta de la prisión política en Chile y comenzar a discutir, «porque no es posible que haya sectores que digan que la Convención no debe tener una postura con respecto a la prisión política, pero debemos ser capaces de tomar esa postura y seguir esa presión porque no podemos escribir una Constitución con presos y presas políticas».

Antes del inicio de la sesión de la Convención Constitucional, se registraron en las afueras del ex Congreso, manifestaciones para exigir que se debata en la plenaria el indulto a los presos de la revuelta y rechazar las declaraciones del ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, aseguró desde el Palacio de La Moneda que “en Chile no existen presos políticos, nadie está privado de libertad por sus ideas”.

#Mundo | Familiares y amigos de presos de la revuelta en #Chile se manifiestan a las afueras de la Convención Constitucional, exigiendo su libertad.



Vía Piensa Prensa pic.twitter.com/IGu3Ljt7Ku — Antisana Media Online (@AntisanaMedia) July 5, 2021

Ossa indicó que “la postura del Gobierno no es de hoy, ha sido categórica, clara desde que se han pretendido iniciativas legales como esta. En Chile no existen presos políticos, nadie está privado de libertad por sus ideas, están privados de libertad porque el Poder Judicial ha estimado que han cometido graves delitos contra la propiedad, se ha atentado contra la vida de algunas personas, se ha generado daño, delitos de incendios y saqueos“.

“Queremos además ser muy claros que en Chile hay democracia, y la democracia se caracteriza por la independencia de los Poderes del Estado. En ese sentido, inmiscuirse en los Poderes del Estado, particularmente la Corte Suprema, no es algo que nos parezca razonable y, además, abre un camino del cual uno no sabe dónde termina”, complementó.

Amigos y Familiares de los Presos de la Revuelta arman un improvisado Cordon en la entrada de la Convencion Constitucional pic.twitter.com/ltjQXeNsfO — FPVR Prensa (@FpvrPrensa) July 5, 2021

Planteamiento sobre liberación de los presos políticos

Respecto a las atribuciones que tiene la Convención frente a este tema, la presidenta del órgano, Elisa Loncón señaló que «nosotros vamos a llevar el tema y vamos a llevar un planteamiento. La propuesta que sale de la gente que está vinculada en la defensa de los presos políticos es una ley de amnistía. Esto se ha estado conversando con el Gobierno, se le ha hecho sentir que es necesario, y vamos a buscar la manera de cómo incidir en eso, porque nosotros los convencionales también nos debemos a esos jóvenes que saltaron el torniquete, nos debemos a ese pueblo de Chile movilizado».

La representante mapuche negó que con esta discusión se esté entrampando los primeros pasos del trabajo constituyente.

“No. No, no. No estamos entrampando ningún proceso. Estamos haciendo una discusión de profundización de la democracia”, indicó.

“Hay una situación como los presos de la revuelta que no está solucionada y necesitamos conversar el tema por tranquilidad de toda la convención. Nosotros en este momento tenemos el problema de los presos de la revuelta. Soy profesora y tengo jóvenes que también han estado estudiando y que están presos”, aseguró, citada por BioBio.