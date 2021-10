Descentralización: Realizan importantes gestiones para que Convención Constitucional sesione en Tarapacá

Importantes gestiones se vienen desarrollando en la Región de Tarapacá para que, tal lo establece el reglamento de la Convención Constitucional sobre sesiones en regiones, se considere alguna de sus actividades allí, incluso, este 25 de octubre, luego de una reunión del convencional Quechua, Wilfredo Bacián con el gobernador José Miguel Carvajal, éste, extendió un oficio a la presidenta de la Convención, Elisa loncón, con dicho propósito.

Wilfredo Bacián en una reunión con el gobernador Carvajal, solicitó formalmente que realizara todas las gestiones para que actividades de la Convención, incluida la comisión número 3 “Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal”, pudiera sesionar oficialmente en Tarapacá, anunciándose desde ya, la disposición y gestiones para la logística.

Reacciones de Wilfredo Bacián

Wilfredo Bacián, Convencional constituyente de escaños reservados del Pueblo Quechua, con respecto a las gestiones que se vienen realizando, señaló lo siguiente: “Desde el momento que fuimos notificados que formamos parte de la comisión Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal”, hemos estado generando las gestiones para que efectivamente la comisión de la cual formo parte, tanto también la Convención en general, pueda sesionar en la Región de Tarapacá. Por ello nos reunimos con el Gobernador Provincial, José Miguel Carvajal, dándole a conocer este espacio que vamos a poner a disposición también para que podamos construir en conjunto con las autoridades regionales, locales y la ciudadanía en general, los mejores mecanismos de participación para que podamos en este proceso que nos encontramos como convencionales constituyentes, recoger de primera fuente como se dice, aquellas demandas y aquellas propuestas que buscan reivindicar las regiones en este nuevo Chile que ya empezamos a construir y en eso, hacer énfasis que hoy la descentralización es un tema potente, es un tema que va a ser analizado con fuerza en la Convención”.

Para Bacián, es importante generar estos espacios de acercamiento con las autoridades “con el objeto de que ellos puedan apoyar y facilitar de alguna manera, el que la Convención se pueda trasladar a la Región de Tarapacá. Ahora bien, por mandato establecido en el reglamento en general de la Convención, está previsto que el pleno de la Convención, tiene que sesionar en cada una de las regiones de este País y en particular, no necesariamente en las capitales regionales, por lo tanto, también hay un elemento importante de la descentralización, que no solo la estamos viendo a nivel nacional, sino también a nivel regional, es decir, en la eventualidad que podamos tener a corto plazo la ida de la Convención a la Región de Tarapacá, podamos sesionar en alguna comuna de la provincia del Tamarugal, por ello, es importante las gestiones que podamos desarrollar para que se pueda materializar en un corto plazo”, indicó el constituyente.

Wilfredo Bacián también hizo hincapíe en el tema de la participación desde la ciudadanía. “Es importante, es clave que la ciudadanía participe de cada una de las instancias que la Convención va a convocar. Estamos próximos, como comisión de descentralización, a abrir el proceso de audiencias públicas, por lo tanto, hay que estar atentos a que cuando se publique, la ciudadanía pueda inscribirse para participar. Va a ver un formulario para tal efecto, donde cada persona, cada ciudadano y ciudadana, puedan aportar desde su visión, desde su perspectiva, desde su territorialidad, el cómo debemos desarrollar este trabajo que nos ha mandatado la ciudadanía”.

El convencional Quechua, además de la reunión y gestiones ante el Gobernador Carvajal, también se ha reunido con los alcaldes de los municipios, entre ellos, en su momento, con el edil de Iquique, también, con el alcalde de Alto Hospicio y el alcalde de Pozo al Monte, quien además es presidente de la asociación de municipios rurales de Tarapacá.

Oficio de Gobernador de Tarapacá a Elisa Loncón, Presidenta de la Convención

El Gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, emitió este 25 de octubre, un oficio a la Presidenta de la Convención constitucional, Elisa Loncón, manifestando respeto y admiración por el trabajo en la Convención e indicando: “Albergamos el anhelo de lograr un desarrollo como comunidad, de manera equitativa y armónica de todo nuestro territorio. Para ello es que a nuestro entender resulta del todo pertinente el hecho que, las sesiones de la convención, o en su caso de las comisiones, puedan llevarse a cabo en terreno, en diversas comunas y/o localidades del país”.

Agrega en su oficio: “En este sentido es que vengo en solicitar tenga a bien analizar, la posibilidad de que la Comisión de “forma de Estado Ordenamiento Autonomía Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos locales y Organización fiscal», pueda sesionar en nuestra I Región de Tarapacá, las comunas que conforman Tarapacá, muchas veces han sido postergadas por el nivel Central, y vemos en la Convención una forma diferente de emprender el futuro”, indicó el gobernador.