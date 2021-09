Encuesta CEP dirigida por empresarios neoliberales dice que Convención tiene un 24% de confianza

El Centro de estudios públicos [CEP], fundación que reúne al sector empresarial neoliberal, fundado por empresarios que fueron parte del régimen político de la dictadura militar y que obtuvieron diversos privilegios con la Constitución fáctica, luego de las recientes votaciones en la Convención Constitucional relacionada al quorum de los 2/3, lanzó una encuesta, señalando que dicho órgano encargado de redactar una nueva Carta Magna, cuenta con un 24% de confianza, siendo superado por instituciones como PDI (36%), Fuerzas Armadas (30%), y Carabineros (26%).

CEP tiene en su gobierno corporativo a los empresarios: Roberto Angelini, Jean Paul Luksic, Eliodoro Matte, Salvador Said, Carlo Solari, Luis Enrique Yarur, entre otros, instancia que partió en 1980, fundada por Jorge Cauas, ex Ministro de Hacienda durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre 1974 y 1976, en cuyo directorio inicial estuvo Eliodoro Matte (CMPC – Forestal Mininco) y Arturo Fontaine, ex embajador de Pinochet en Argentina y ex director de El Merucurio del golpista Agustín Edwards.

CEP Chile, punto de encuentro del empresariado neoliberal durante la dictadura militar, ha sido también punto de encuentro y negociación en el denominado periodo democrático entre empresarios y gobiernos de la ex Concertación.

La encuesta sale justo luego que el pleno de la Convención determinó el martes, determinó que todo el reglamento general se definirá por mayoría simple, y no por 2/3, como pedían los constituyentes de derecha, en materias como clausura del debate, aplazamiento de una votación, abstenciones, los efectos de un empate en una votación, votos válidos, entre otros.

El punto álgido de la discusión se centró en el artículo 94º “respecto a la aprobación de las normas constitucionales, el cual regula la votación de normas constitucionales en el pleno”, y que establece la votación por dos tercios cuando se entre al fondo de la discusión de los contenidos de la futura Carta Magna.

La indicación de la derecha fue rechazada por 29 votos a favor, 115 en contra y 7 abstenciones por cuenta de los convencionales de Vamos por Chile, Cristián Monckeberg, Harry Jurgensen, Raúl Celis, Luis Mayol, Bernardo Fontaine, Roberto Vega y Paulina Veloso.

Cabe señalar que en este último tiempo ha existido una intensa campaña anti constituyente de sectores de extrema derecha. con diversas acciones tendiente a deslegitimar el proceso que se vive.