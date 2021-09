Especial: Expectación por votaciones claves a partir de este jueves en Convención Constitucional

El proceso vivido en este último tiempo en la Convención; Las indicaciones ingresadas y las votaciones en particular que vienen sobre los comparados de los reglamentos que darán forma para la redacción de la nueva Constitución; Las controversias por el quorum y temáticas transversales; la consulta indígena y los derechos de los Pueblos Originarios; Y, los bloques políticos al interior de la Convención son parte de los contenidos de este artículo.

Este jueves 23 y viernes 24 de septiembre, desde las 9:30 comenzarán las votaciones para las enmiendas al Reglamento General. De acuerdo con lo planteado por la Mesa Ampliada de la Convención, si el Reglamento General no fuere despachado en ese tiempo, su votación continuará el lunes 27 de septiembre.

La Mesa Ampliada de la Convención, compuesta por la presidenta Elisa Loncon Antileo, del vicepresidente Jaime Bassa Mercado, y de las vicepresidencias adjuntas Tiare Aguilera Hey, Rodrigo Álvarez Zenteno, Lorena Céspedes Fernández, Elisa Giustinianovich Campos, Isabel Godoy Monárdez y Pedro Muñoz Leiva, adoptó el 20 de septiembre, los acuerdos en relación con la discusión particular de los reglamentos propuestos por las comisiones transitoria.

También señalan que una vez que sea despachado el Reglamento General, se procederá a la discusión de los restantes reglamentos en el orden y según el calendario que proponga la Mesa, ´pero que, en todo caso, se propone despachar la totalidad de los Reglamentos a más tardar el viernes 1 de octubre.

La aprobación en general del Reglamento

El 14 de septiembre, el Pleno de la Convención Constitucional aprobó en general, el reglamento que regulará el funcionamiento permanente del órgano constituyente y guiará el trabajo de redacción de una nueva Constitución.

El primer debate que hubo fue sobre la solicitud de calificación de normas presentado por Vamos por Chile, respecto a la necesidad de asignar un quórum de 2/3 a la aprobación de 30 normas reglamentarias. Estas calificaciones fueron rechazadas por amplia mayoría en cada una de las votaciones realizadas.

Tras esto, se abrió la votación de cada una de las propuestas reglamentarias presentadas.

En primer lugar, el Pleno respaldó por 145 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención, las normas generales presentadas por la Comisión de Reglamento.

Posteriormente, se ratificaron también las propuestas de Ética, (113 a favor, 28 en contra y 11 abstenciones) de Participación y consulta Indígena (125 a favor, 17 en contra y 10 abstenciones), de Participación Popular y Equidad Territorial (134 a favor, 5 en contra y 13 abstenciones) y de la Comisión de Derechos Humanos (113 a favor, 23 en contra y 16 abstenciones).

Más de mil indicaciones

La suma del trabajo de las Comisiones y SubComisiones de trabajo de la Convención Constitucional y los cientos de audiencias que se realizaron con organizaciones de la sociedad civil, arrojó que se presentaran 1.128 indicaciones a los distintos estatutos que deben ser aprobados por el pleno de la Convención.

Estas se dividen en 365 indicaciones al reglamento general, 490 al de participación popular, 150 al de ética y 123 al de participación y consulta indígena.

El viernes 16 de septiembre, los escaños reservados de Pueblos Originarios, lograron 81 firmas patrocinantes para incluir sus indicaciones, cuando sólo se requerían 30, incluyendo el apoyo de constituyentes de movimientos sociales independientes y de diversos bloques políticos.

Wilfredo Bacián, escaño reservado Quechua y uno de los coordinadores de la Comisión de Consulta y Participación Indígena, señaló: “Celebramos el patrocinio de 81 firmas a las indicaciones propuestas para el reglamento de participación y consulta indígena”.

La Constituyente Colla, Isabel Godoy, señalaba sobre este logro: “Logramos ingresar nuestras indicaciones con 81 firmas, esto reafirma el apoyo transversal de la Convención y el compromiso de los EERR con cada uno de los pueblos representados”.

Por su parte, Natividad Llanquileo, escaño reservado Mapuche, indicó: “Concluido el periodo de indicaciones en la Convención Constitucional. Con más de 80 patrocinios la propuesta de [email protected] escaños de pueblos indígenas. Gracias a los equipos por todo el trabajo. Gracias también al equipo de Reglamento. Grandes compañ[email protected] Pronto votaciones!!!”

Lo que viene en la Convención

Luego de la aprobación del reglamento en general el 14 de septiembre y del ingreso de las más de mil indicaciones el 16, a partir de este jueves 23 de septiembre, vienen las votaciones en particular que partirán con el Reglamento en general para luego la discusión de los restantes reglamentos en el orden y según el calendario que proponga la Mesa de la Convención.

Durante estos días de la semana, los diversos bloques y convencionales constituyentes han estado abocados a revisar los comparados entre los reglamentos, con intensas jornadas de trabajo con el fin de llegar con posiciones más precisas frente a lo que será las votaciones de las indicaciones en particular.

El bloque de los movimientos sociales constituyentes señalaba en su cuenta: “Revisando comparados entre los Reglamentos aprobados en general y las indicaciones que se votan desde este jueves en la #ConvenciónConstitucional”

En cuanto a la deliberación de los reglamentos, la Mesa Directiva ha establecido conceder la palabra a un máximo de una o un convencional autor por cada indicación, con el fin de que explique el objetivo perseguido con la enmienda, hasta por un máximo de dos minutos. “Este tiempo no podrá ser compartido”, señala el documento.

También se admitirá el retiro de alguna de las indicaciones antes de ser sometida a votación, cuando lo pida cualquiera de los autores, a menos que se oponga a ello alguien que la haya suscrito, ello junto a otros requerimientos con el fin de optimizar los tiempos en consideración a la cantidad de indicaciones presentadas.

A partir de este jueves, se someterá a votaciones los siguientes comparados:

Frente a lo que viene, existe expectación sobre las posiciones que tendrán los diferentes bloques de convencionales en estas votaciones, en especial ante diferencias entre algunos sectores políticos con respecto a propuestas relacionadas al quorum y a temáticas transversales, en especial, las que han marcado tensiones entre constituyentes de escaños reservados e independientes de movimientos sociales con constituyentes del Frente Amplio y la Lista del Apruebo (Colectivo Socialista y Colectivo Apruebo).

La constituyente Natividad Llanquileo Pilquimán, pone en alerta sobre estas temáticas: #noalosdostercios, #plebiscitosdirimentes, #participacionyconsultaindigena, #comisionestranversales perspectiva de género y #plurinacionalidad.

Consulta indígena vinculante

Dentro de estos puntos controversiales, es si la consulta indígena será asumida como vinculante o no y si su aprobación se regirá por el quorum de los 2/3, iniciativa que ha sido propuesta por la Comisión de Consulta y Participación Indígena con el fin de dar cumplimiento al estándar internacional de los derechos humanos, en particular de Pueblos Originarios, vistas como vinculantes al Estado, sin embargo, han asomado posturas que difieren, con cierta relativización a su cumplimiento y por otra, desde sectores conservadores, con una directa negación.

Por lo mismo, el proceso constituyente de la Convención Constitucional queda expuesto con respecto a cómo respetar el estándar internacional de derechos humanos, en particular de Pueblos Originarios y cómo abordar los mecanismos de consulta.

El constituyente Quechua, Wilfredo Bacián, ha señalado: “Lo vinculante tiene que ver con el resultado, en este caso del trabajo de participación que se va a hacer y del acuerdo que emane de ese proceso, que obliga a que lo que considere determinado pueblo sea llevado al seno de la convención para que esta pueda aceptarlo o rechazarlo”, afirma Bacián, quien también dice que no hay ambigüedad con que el Pleno es el “órgano máximo de deliberación”.

Por su parte, la constituyente por escaños reservados mapuche, Natividad Llanquileo, ha indicado que los derechos de los pueblos indígenas para la nueva Constitución no deben partir de una hoja en blanco, porque hay obligaciones que emanan del derecho internacional de los derechos humanos. Señala en su intervención: “Lo primero, es que debemos aclarar es que estamos frente a obligaciones internacionales, fundada en el derecho a la libredeterminación de los Pueblos, en su faz constitutiva como señala el ex Relator de Naciones Unidas, James Anaya (Abogado, académico, especialista en derechos y de origen Apache). Esto implica que las instituciones políticas, que se crean en esta convención debe ser un producto guiado por la voluntad de los Pueblos. Su fundamento se encuentra en los pactos internacionales de DDHH, en el Convenio 169 de la OIT, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.

El Equipo de Trabajo por Derechos Colectivos, ha lamentado la posición que han adoptado varios constituyentes de la ex concertación y del Frente Amplio, con respecto a los derechos de los Pueblos Originarios en el proceso constituyente, “quienes han asumido una plurinacionalidad vacía y simbólica, como siendo suficiente que exista una presidenta mapuche de la Convención bajo su elección, pero por otro, relativizan y desoyen las obligaciones sobre derechos humanos y en particular de Pueblos Indígenas, incluso, ha sido impresentable la clasificación que se dio en una sub comisión de trabajo de reglamento, dejándolos como un apéndice de derechos económicos, sociales y culturales”, indicaron.

Sobre este último punto, con respecto a la ubicación de los derechos indígenas, fue parte la discusión que se dio al alero de la Comisión transitoria de Reglamento de la Convención Constitucional, ya que la Subcomisión de Estructura Orgánica y Funcionamiento aprobó, impulsado desde bloques políticos, abordar el Catálogo de Derechos Humanos en dos Comisiones Temáticas; de Derechos Civiles y Políticos y otra de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Derechos de Pueblos Indígenas, no acogiendo la propuesta de escaños reservados que proponían abordarlo en una sola Comisión Temática, así como la de perspectiva de género.

Punto aparte fue lo planteado por la constituyente de Convergencia Social / Frente Amplio, Constanza Schonhaut, que causó una profunda molestia entre convencionales de pueblos originarios y varias polémicas con especialistas en derechos humanos, al señalar en la sesión 19 de la Convención: “Pero hoy tenemos una oportunidad única, todos los pueblos de Chile como soberanos, podemos construir juntos nuestro texto fundamental, sin estar maniatados por intervenciones ni influencias extranjeras, construyendo una relación armónica, consciente, entre el derecho internacional y nuestras leyes internas sin subordinación”.

Agregó: “No deleguemos en otras fuentes lo que podemos hacer nosotras, menos cuando esas fuentes no siempre han sido siempre benévolas con la causa indígena. Recordemos que el estándar de civilización sigue siendo doctrina del derecho internacional, a veces en contra de los pueblos y los márgenes del mundo principalmente en materias económicas. Hoy tenemos la oportunidad de escribir nuestra historia constitucional y quizás así también, cambiar el derecho internacional eurocéntrico. La legitimidad que la participación indígena otorga a este proceso es invaluable. Y tenemos una hoja en blanco a llenar sin vergüenza de quienes somos”.

Bloques políticos en la Convención

La Convención Constitucional se conformó inicialmente con personas de cinco listas de bloques políticos: Apruebo Dignidad, Lista del Apruebo, Lista del Pueblo, Vamos por Chile e Independientes No Neutrales. 12 listas de movimientos y organizaciones locales. Constituyentes de 10 pueblos originarios y un espacio independiente.

Esa conformación ha tenido diversas variaciones. Vamos por Chile, de derecha, se mantiene aun cuando ha mostrado algunas matices y posturas diferentes sobre ciertos temas. Hoy, la Lista del Apruebo se ha distribuido en el Colectivo Socialista (PS + independientes) y el Colectivo del Apruebo (PPD, DC + independientes). El Apruebo Dignidad ha tenido en varias ocasiones separaciones de aguas entre constituyentes del Frente Amplio y del Partido Comunista, hoy son Apruebo Dignidad Frente Amplio + y Apruebo Dignidad (PC +). La Lista del Pueblo con las polémicas externas de sus conductores en temas electorales, más el escándalo del constituyente Rodrigo Rojas Vade, prácticamente ha desaparecido. La mayoría de la Lista del Pueblo conformó el bloque «Pueblo Constituyente». Por su parte, Independientes No Neutrales (Independientes por una nueva constitución) se mantiene. Gran parte de los Convencionales de organizaciones sociales locales son parte del bloque “Movimientos Sociales Constituyentes”. Los Constituyentes por Escaños Reservados de Pueblos Originarios la mayoría de las veces han actuado en bloque y el único convencional con espacio independiente (Rodrigo Logan) se integró al Colectivo Apruebo.

Uno de los constituyentes que ha tenido varias polémicas al interior de la Convención, primero por una serie de votaciones con abstenciones y luego, con posiciones más cercanas a sectores conservadores, ha sido Agustín Squella, quien electo por el distrito 7 con cupo del Partido Liberal, ha asumido integrarse al “Colectivo del Apruebo”, integrado por 8 convencionales: Eduardo Castillo y Felipe Harboe del Partido por la Democracia (PPD). Fuad Chahín de la democracia cristiana. E independientes: Luis Barceló, Miguel Angel Botto, Bessy Gallardo, Rodrigo Logan y ahora, Agustín Squella.

Squella en una reciente entrevista con El Mostrador, manifestó: “Aunque procurando comunicarme con todos, hasta ahora mi participación en la Convención ha sido algo solitaria.”, quien además ha sido un ferviente defensor del quorum de los 2/3 señalando en una entrevista por CNN Chile: “No pronostico ni deseo el fin de la Convención. Solo digo que, si la Convención Constitucional determinara cambiar el quórum, su existencia futura estaría en riesgo», agregando que están establecidos están establecidos no por un acuerdo político, “sino por una reforma constitucional, la misma que creó la Convención».

Hoy, los diferentes sectores políticos democráticos y de organizaciones vinculadas a los movimientos sociales y de escaños reservados que son parte del logro del apruebo, tienen la responsabilidad mandatada para poner fin a la Constitución Política fáctica que actualmente ha regido en Chile, cuya base ha contribuido por más de 40 años para fomentar el saqueo y privatización del País de diversos bienes, servicios y de la naturaleza a favor de grupos económicos e instituciones corrompidas, coartando y excluyendo una serie de derechos de Pueblos y personas, existiendo en el presente una amplia expectativa de sus resultados y que con las votaciones que comienzan este jueves 23 de septiembre, parte también la recta final para ese esperado proceso transformador.

Ver a continuación, la distribución de las diferentes listas al interior de la Convención