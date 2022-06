Gabriel Boric desmiente nuevo fake news sobre la nueva Constitución e invita «a todo el mundo a leer el texto del borrador»

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, aprovechó la entrega del conjunto habitacional “Sueños del Norte”, el que beneficiará a 132 familias de Arica, para referirse a una nueva fake news de la derecha sobre la Nueva Constitución.

El Mandatario recorrió uno de los 132 departamentos que serán entregados a la comunidad y que fueron financiados mediante el Fondo Solidario de Elección de Vivienda y el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas del Gobierno Regional.

Durante la actividad desmintió una información falsa respecto a la propuesta de nueva Constitución que será votada el próximo 4 de septiembre en el Plebiscito de Salida.

“Me dijeron una cuestión que me preocupó, por eso pedí el micrófono ahora. Me mostraron un artículo de internet en donde decía de que la nueva Constitución no va a permitir que las casas pasen a sus familias, que se hereden. Acá cada uno tiene el derecho a votar como quiera y las opciones son legítimas, pero eso es mentira”, explicó.

“La vivienda que ustedes están adquiriendo acá, es suya y si en algún momento fallecen, estas son heredables a sus familias (…) Quiero decirlo de manera muy clara para que discutamos en torno a la propuesta de nueva Constitución con verdad, con hechos. No crean en las mentiras que andan circulando por internet, infórmense bien, voten informados, ese es el rol que tenemos como gobierno y eso es lo que vamos a estar difundiendo”, acotó, citado por el Periscopio.

Presidente @gabrielboric, en @Cappissima de Arica, se refirió a las #fakenews que circulan sobre el proceso constituyente: “Ojalá quienes defiendan sus posiciones, sean cual sean estas, sean a través de la verdad, a través de los hechos"#Apruebo #JustaParaChile pic.twitter.com/COvtPJeACa — El Ciudadano (@El_Ciudadano) June 30, 2022

Asimismo, en una entrevista concedida a la radio local Cappissima de Arica, el Mandatario señaló que «me hicieron un comentario que me preocupó y después vi videos de noticias falsas que andan circulando respecto al proceso constituyente».

«Yo creo que es importante contarle a la gente que el 4 d septiembre van a tener la posibilidad elegir entre una nueva Constitución o mantener la actual tal cual como está. Eso es Apruebo o Rechazo», indicó.

Destacó que «las dos opciones son legítimas, cada uno puede votar como estime su conciencia y yo espero que esto se haga en función de un debate y de la lectura del texto. Yo invito a todo el mundo a leer el texto del borrador de la nueva Constitución».

Planteó que «ojalá quienes defiendan sus posiciones, sea cual sean estas», lo hagan «a través de la verdad, de los hechos y no de la difusión de noticias falsas que no hacen más que desinformar una campaña que debería ser cívica».

«Ojalá que la discusión constitucional se dé con altura de miras, que cada persona vote informado y eso es lo que vamos a estar garantizando como Gobierno», expuso.