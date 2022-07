Mónica Rincón desmiente en vivo a Germán Codina por fake news sobre Consejo de Justicia propuesto en la nueva Constitución

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), aseveró que los integrantes del Consejo de Justicia propuesto en el texto de nueva Constitución serán nombrados políticamente y que “va a estar conformado por gente nombrada desde afuera”.

Las declaraciones de Codina las realizó durante una entrevista a CNN Chile; donde se estaba debatiendo la composición del Consejo de Justicia, establecido en la nueva Carta Magna, redactada por la Convención Constitucionl, que será refrendada el próximo 4 de septiembre en el Plebiscito de Salida.

En la entrevista – conducida por la periodista Mónica Rincón – , Codina aseveró que con esto “se le quita independencia al Poder Judicial”.

«Evidentemente que con la politización de un Consejo de Justicia se le quita independencia al Poder Judicial, de todas maneras”; lo que fue refutado por Rincón, quien indicó que “hoy día por el Senado y por el presidente pasan todos los nombramientos, o sea, ¿qué más politizado podría estar?”.

El punto álgido llegó cuando el edil quien ha sido uno de los mayore promotores de la opción del Rechazo.señaló que «el Consejo de la Justicia no va a estar conformado principalmente por jueces, va a estar conformada por gente nombrada desde afuera (…) La mayoría no son los jueces, no son los magistrados”.

Al respecto, la periodista señaló, que pese a que algunos miembros serán nombrados políticamente; en concreto el órgano estará conformado por 17 integrantes, de los cuales 10 serán integrantes del Poder Judicial.

Sin embargo, Codina dijo que eso “no es lo mismo, porque quien cumple labores de magistrado y quien cumple labores de funcionario tienen formaciones distintas y no necesariamente un funcionario del Poder Judicial tiene la formación que tiene el magistrado”.

“En eso estamos de acuerdo”, le respondió la periodista, “pero los dos integrantes funcionarios del Poder Judicial no son nombrados, como usted dijo, por los poderes políticos”.

Fake news sobre la nueva Constitución y los migrantes

Otro de los puntos debatidos fue el tema de los refugiados y asilo. Para Codina, cualquier persona, así cuente con antecedente penales, podría solicitar asilo en Chile.

No obstante; la periodista Mónica Rincón leyó ese articulado de la Carta Magna, donde establece que la única persona que no se podrá regresar a su país de origen es a quien se le viole las libertades establecidas en los estatutos internacionales.

No obstante; en ningún articulado del texto se establece que no se revisarán los antecedentes penales para poder optar por la calidad de asilo.