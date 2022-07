Talca se prepara para el «Apruebazo del Maule» liderado por ex constituyentes

Este jueves 28 de julio, la comuna de Talca será el escenario del «Apruebazo de la Región del Maule», instancia en la que esperan compartir con la ciudadanía de cara al plebiscito de salida.

El evento será a las 17:00 horas en la Plaza de Armas y contará con la presencia de ambas ex presidentas, Elisa Loncón y María Elisa Quinteros, los dos ex vicepresidentes, Jaime Bassa y Gaspar Domínguez, junto con otros ex convencionales.

«Las y los esperamos para disfrutar de una tarde llena de alegría y esperanza«, compartió a través de sus redes sociales la ex presidenta María Elisa Quinteros.

Mientras tanto, los territorios se han llenado de diversas actividades para informar acerca de la propuesta de Nueva Constitución, desde conversatorios hasta entregas del texto constitucional en diferentes puntos del país.

