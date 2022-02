Tania Madriaga: “Queremos dejar establecido constitucionalmente la participación de los independientes en el sistema de representación política”

Entrevista por Javiera Torres | Fotografías por Jesús Martínez

Estas últimas dos semanas las distintas comisiones temáticas de la Convención Constitucional han trabajado a toda marcha para poder despachar los informes con las primeras normas que serán deliberadas y votadas en el primer pleno deliberativo, que se llevará a cabo este 15 de febrero.

Por su parte la Comisión de Sistema Político tuvo una doble jornada el martes pasado en la que se aprobó de manera unánime un nuevo cronograma de trabajo, que establecía que a partir de hoy serán votadas a modo general las normas que restan del primer bloque y se extenderá el plazo para que ingresen nuevas indicaciones hasta el 15 de febrero a la medianoche.

“El ejercicio de presentación de normas que ya se hizo, más las que presentaron las comunidades a través de los mecanismos de participación tienen que dar lugar a consensos que permitan un solo texto. Creo que siempre estamos corriendo contra el tiempo”, expresaba la convencional, Tania Madriaga, este martes. En conversación exclusiva con El Ciudadano se refirió a los avances de la Comisión de Sistema Político, las iniciativas que se han discutido hasta ahora, el rol que ha jugado la Coordinadora Plurinacional y su reciente elección como encargada de transversalización -de dicha comisión- junto a la convencional Alejandra Flores (MSC).

EC: Ya hay comisiones en las que comenzaron las votaciones en particular de las normas, ¿cómo ve el trabajo de la Comisión de Sistema Político?

T: Hay normas que ya están votadas en general, nosotros dividimos el trabajo en dos bloques y el primer bloque ya está votado completo. El tema es que como ingresaron nuevas normas vamos a votar en ese mismo bloque las normas nuevas, con las que quedarán ahí se va a hacer un solo documento que se va a indicar y votar en particular. Pero yo creo que no estamos más atrasados que otras comisiones, todo va a depender de la cantidad de votaciones que tengamos en el momento, que ya sabemos cuántas van a ser porque las normas ya tienen un número finito.

EC: De esas primeras normas que ya se votaron de forma general, ¿cuáles fueron las que tuvieron mayor consenso?

T: Fueron todas las del bloque uno que presentamos los constituyentes y una norma indígena que era sobre plurinacionalidad. Entonces votamos plurinacionalidad y autodeterminación, había varias normas que iban en el mismo sentido, pero se eligió una que fue presentada por Rosa Catrileo. Después se votó en relación a sistema presidencial, ahí había una propuesta de un sistema presidencial que fuera más negociado con el Congreso, esa se desechó y ganó la que había presentado Chile Digno que establecía una presidencia y vicepresidencia atenuada y paritaria, con estos dos cargos electos. Y después aprobamos el Congreso Unicameral, que fue transversal y algunas normas de participación política y sistema de partidos.

EC: Sobre las normas de participación política y sistema de partidos aprobadas, ¿qué es lo que estas determinan?

T: La más importante de participación política, que había dos o tres propuestas similares, tiene que ver con que el sistema de partidos va a contar no sólo con partidos políticos sino también con una categoría nueva que se llama movimientos políticos. En el fondo es tratar de abrir el abanico de formas de organización política para la ciudadanía y validar la forma de movimiento, que es una forma distinta de trabajar las propuestas políticas. También estaba en discusión una propuesta que nosotros habíamos presentado como Coordinadora Plurinacional y que como estaba dentro de nuestra propuesta de sistema de representación política se votó en general y quedó fuera.

EC: ¿Cuál fue la propuesta que ustedes hicieron?

Queremos dejar establecido constitucionalmente la participación de los independientes en el sistema de representación política, es decir, que los independientes puedan participar en las distintas elecciones. Ahora la vamos a presentar como indicación, porque es coherente con esta norma de partidos y movimientos, eso sí no estamos muy seguros que vaya a obtener por ahora la mayoría.

EC: ¿Por qué no obtendría un respaldo mayoritario?

T: Hay harta resistencia de los partidos, existe como una idea de que hay que fortalecer el sistema político y que la herramienta para hacerlo son los mismos partidos. Que no se entiende porque ellos están planteando que lo que hay que hacer es mejorar las herramientas institucionales del propio sistema de partidos, pero no dejar abierta esa puerta. Eso también da cuenta de la forma en que los partidos están asumiendo el diálogo con los independientes en la Convención, al tener esa opinión del otro actor, de la forma en que ese actor se constituye. En el fondo lo que queremos es dejar abierta la puerta de los independientes no como algo que se vaya discutiendo elección a elección sino dejarlo establecido en términos constitucionales.

Convencional Tania Madriaga | Fotografía por Jesús Martínez

EC: Sabemos que representantes del pueblo tribal afrodescendiente han ido numerosas veces a la comisión a exponer sus demandas y propuestas, ¿cuáles son las posturas de los/as convencionales en relación a esto?

T: No hemos votado, pero en general yo creo que hay bastante acuerdo en la comisión y la otra vez en el pleno se dio una discusión respecto a las normas populares de ese grupo y también hubo una aceptación amplia. En el fondo ellos lo que están pidiendo es ser asimilados a las posibilidades que van a tener los pueblos originarios, pero ellos como pueblo tribal. Yo creo que eso no va a tener mayores problemas.

EC: Recientemente fue electa como encargada de transversalización de la Comisión de Sistema Político junto a Alejandra Flores, ¿cómo asume este nuevo rol dentro de la comisión?

T: La Convención en su reglamento definió que había algunos temas que quería darle un seguimiento transversal, porque sabíamos que iban a estar presente en las distintas comisiones, por eso hay que mirarlos con representantes de cada comisión, en una comisión conjunta. Lo que se hizo fue montar esa comisión, pero ahora empieza la etapa de mirar las normas. Es un trabajo que igual va a ser intenso porque son muchas normas y la idea es que esta comisión sea capaz de plantearle a las comisiones temáticas que se ajusten o que sean capaces de mirar cuáles son el tipo de planteamientos que se están haciendo en las demás.

EC: ¿Qué temáticas ya se han visualizado como transversales a las diferentes comisiones?

T: Por ejemplo, la democracia paritaria y la perspectiva de género, la descentralización, la plurinacionalidad, lo que tiene relación con los Derechos Humanos. Entonces es un trabajo importante que apoya la coordinación de las comisiones y podría ser como una especie de adelanto de lo que será después una comisión de armonización.

EC: Si bien existen encargados/as de transversalización, ¿existe un canal de comunicación interna y fluida entre los/as integrantes de las distintas comisiones sobre el trabajo que se lleva a cabo?

T: Existe una instancia de coordinación de los coordinadores de las comisiones, ellos se reúnen una vez a la semana. También las secretarías que nosotros tenemos en las comisiones forman parte de la Secretaría General de la Convención por lo tanto ahí también hay como otro mecanismo de seguimiento. Pero efectivamente en términos de forma o metodología de las normas ha sido más intenso, ahora hay que entrar a apoyar la necesidad de que los contenidos constitucionales tengan esa coordinación. En reglamento por ejemplo se aprobó en una comisión una cosa y en otra se rechazó, pero llegó igual al pleno. Las comisiones igual no son una expresión idéntica del pleno, ninguna. Entonces es muy difícil prever mecánicamente que algo se vaya a rechazar o aprobar en esa instancia.

EC: Por último, ¿cómo ha visto la participación de la Coordinadora Plurinacional y su articulación con otros colectivos dentro de la Convención?

T: Nosotros tenemos algún tipo de normas en las que hemos estado avanzando harto con otros colectivos, pero algunas en las que no y como la coordinadora es un espacio nuevo que no está desde el inicio de la Convención entonces las estrategias de coordinación no están tan claras todavía. Ahora estamos en un proceso de reordenar todo lo que presentamos y ver qué es lo que vamos a defender en el diálogo con los otros colectivos buscando que ellos apoyen. Mi opinión es que aquí vamos a tener que apoyarnos cruzadamente, no que todo tenga que tender al centro.

EC: ¿Cómo debieran darse entonces las negociaciones en la discusión constituyente?

T: El ejercicio tiene que ser que habiendo un abanico muy diverso de propuestas cada uno de los grupos esté dispuesto a que algunas de las propuestas de los otros grupos pasen adelante, sean aprobadas y apoyadas en algunos temas donde eso sea estratégico. Por ejemplo, el caso de los independientes. Si nosotros como Coordinadora estamos empujando esta propuesta, los demás independientes seguramente la van a apoyar, pero pedirles también a los partidos que en este punto no se cierren. Así si ellos nos apoyan, nosotros podremos apoyar otras normas que a lo mejor ellos están viendo para el sistema de partidos que a nosotros no nos hacen tanto sentido pero que podríamos apoyar.

Entonces ese es el ejercicio que tenemos que hacer ahora y la Coordinadora, en ese sentido, creo que está bien preparada.