“El derecho de vivir en paz”: El sorpresivo homenaje de Bad Bunny a Víctor Jara en el Estadio Nacional

Bad Bunny rinde homenaje a Víctor Jara en histórico concierto en el Estadio Nacional de Chile

En la primera de sus tres presentaciones en el Estadio Nacional de Chile, Bad Bunny sorprendió al público con un emotivo y simbólico homenaje a Víctor Jara. En un recinto cargado de memoria histórica, la música contemporánea dialogó directamente con el pasado y la defensa de los derechos humanos.

El artista puertorriqueño transformó el masivo escenario pop en un espacio de resonancia colectiva, conectando su espectáculo con una de las figuras culturales y políticas más emblemáticas de Chile.

Sin anuncio previo ni introducciones, durante el tramo inicial del concierto, uno de los músicos de la banda interpretó los acordes de «El derecho de vivir en paz» con una mandolina. De acuerdo a los reportes de prensa, bastaron unos compases para que el público reconociera la icónica melodía y la coreara al unísono, generando un momento de profunda carga emocional y simbólica. Este gesto artístico se insertó entre canciones como «La Mudanza» y «Callaita», previo a retomar el ritmo con «Pitorro de coco», marcando una pausa reflexiva dentro de un show caracterizado por su alta energía y despliegue técnico.

El homenaje trascendió el mero entretenimiento, subrayando el poder de la música como puente entre generaciones y como vehículo de memoria. El Estadio Nacional, un lugar históricamente asociado a la represión durante la dictadura chilena, fue testigo de cómo un artista de alcance global utilizó su plataforma para evocar el legado de Jara, cantautor asesinado en 1973, cuyo mensaje de paz y justicia social sigue vigente.

