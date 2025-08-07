La primera fiesta escénica de agosto en Santiago Centro, será un CAHUIN inolvidable

CAHUIN se trata de la primera fiesta escénica presentada por el “Holding KILTRA”, un encuentro lleno de arte, música y camaradería.



CAHUIN es una fiesta escénica con Tarot, Antimoda, Poesía, Performance, Dj Sets y una osada propuesta teatral. La cita es el sábado 16 de agosto, el lugar es un secreto, y la entrada será gratuita hasta las 24:00 horas.

CAHUIN nace desde la necesidad de generar los recursos propios para existir bailando, haciendo lo que nos gusta: sonidos, voces, creación, letras, indumentarias, conversación, impronta, colores, magia, visuales, bailes y todo un cuanto hay. Muchos artistas armando CAHUIN.



Participan

• Muestra poesía de @mapochopoetryslam

• Reciclaje @antitesis.cl

• Lectura tarot @yermen_dinamarca

• Electropop Chile @alemunoz7777 @carnedecarrona

• Perforada poesía @ninfamariia

• Música experimental @aeon.vex

• Electrónica, poesía y teatro @descargoymaleficio

• Dj set @jorgeolguin

• Dj residente @permizoo

• Visuales @d4em0n.exe

• Anfitriona @gala.andromedae



El lugar es secreto para resguardar la seguridad del sitio y los artistasxs (pero, Avenida Matta esquina Portugal).

Entre 22:00 y 00:00 horas, entrada liberada previa inscripción en DM instagram @cahuin.unico



Imagen encabezado gentileza @jorgeolguin