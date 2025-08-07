La primera fiesta escénica de agosto en Santiago Centro, será un CAHUIN inolvidable

Tarot, música, antimoda upcycling, performance, música, baile y brindis, la entrada es gratis hasta medianoche

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

CAHUIN se trata de la primera fiesta escénica presentada por el “Holding KILTRA”, un encuentro lleno de arte, música y camaradería.

CAHUIN es una fiesta escénica con Tarot, Antimoda, Poesía, Performance, Dj Sets y una osada propuesta teatral. La cita es el sábado 16 de agosto, el lugar es un secreto, y la entrada será gratuita hasta las 24:00 horas.

CAHUIN nace desde la necesidad de generar los recursos propios para existir bailando, haciendo lo que nos gusta: sonidos, voces, creación, letras, indumentarias, conversación, impronta, colores, magia, visuales, bailes y todo un cuanto hay. Muchos artistas armando CAHUIN.

Participan
• Muestra poesía de @mapochopoetryslam
• Reciclaje @antitesis.cl
• Lectura tarot @yermen_dinamarca
• Electropop Chile @alemunoz7777 @carnedecarrona
• Perforada poesía @ninfamariia
• Música experimental @aeon.vex
• Electrónica, poesía y teatro @descargoymaleficio
• Dj set @jorgeolguin
• Dj residente @permizoo
• Visuales @d4em0n.exe
• Anfitriona @gala.andromedae

El lugar es secreto para resguardar la seguridad del sitio y los artistasxs (pero, Avenida Matta esquina Portugal).
Entre 22:00 y 00:00 horas, entrada liberada previa inscripción en DM instagram @cahuin.unico

Imagen encabezado gentileza @jorgeolguin

