Nano Stern y Sinfónica de Antofagasta revivirán clásicos chilenos en emotivo concierto

La histórica presentación revive el exitoso show que la talentosa asociación musical presentara en la ciudad, durante el 2021

Nano Stern y Sinfónica de Antofagasta revivirán clásicos chilenos en emotivo concierto
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El Teatro Municipal de Antofagasta (Sucre 433) será escenario de una noche única el próximo viernes 12 de septiembre a las 20:00 horas, cuando la Orquesta Sinfónica de la ciudad se una al reconocido cantautor Nano Stern para ofrecer un concierto emotivo y vibrante, profundamente conectado con nuestra identidad cultural.

El programa contempla la obra original Hará brotar el momento, compuesta por Stern para voz y orquesta, además de versiones sinfónicas de sus canciones más representativas. En la ocasión también se rendirá homenaje a destacados exponentes de la música chilena, con interpretaciones de “Volver a los 17” de Violeta Parra, “El cautivo de Til Til” de Patricio Manns, y “Los momentos” de Eduardo Gatti, entre otros.

Nano Stern no es ajeno al mundo de la música clásica. Durante su carrera, ha realizado importantes recitales junto a ensambles sinfónicos. Toca violín desde pequeño, y estudió composición con Pablo Aranda en la PUC. “Desde chico me ha gustado la música orquestal y la música pre-barroca”, subraya.

El espectacular concierto suma piezas del cantante, como “Lágrimas de oro y plata”, “Mil 500 vueltas”, “Aún creo en la belleza”, “Inventemos un país” y “Gran Regalo”, además de “Carnavalito de Mazapán”, completando un repertorio que auna tradición, creatividad y emoción.

Entradas disponibles en ticketplus.

Imágenes gentileza Prensa CCA.
Fuente: Soychile.cl y Biobiochile.cl

Relacionados

El Ciudadano

La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presenta "Tres Mundos Sonoros"

Hace 1 mes
El Ciudadano

Suman nueva función de "The rings music", concierto sinfónico inspirado en "El Señor de los Anillos"

Hace 1 mes
El Ciudadano

Josep Caballé Domenech y Daniel Rowland se presentan junto a la Orquesta Sinfónica Nacional

Hace 1 mes
El Ciudadano

Con un concierto gratuito, Paolo Bortolameolli regresa al teatro de Fundación CorpArtes, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil

Hace 3 meses
El Ciudadano

“Bafochi Sinfónico” llega al Teatro Municipal de Viña del Mar con una espectacular propuesta artística

Hace 2 meses
El Ciudadano

La Voz de los '80 en versión sinfónica en Pudahuel

Hace 3 meses
El Ciudadano

La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile ofrecerá un programa familiar con compositores chilenos, Beethoven y Tchaikovsky

Hace 3 meses
El Ciudadano

Merlín Comunicaciones presenta el concierto “Gardel Sinfónico”

Hace 2 meses
El Ciudadano

Fundación CorpArtes presenta un grandioso concierto inspirado en El Hobbit y El Señor de los Anillos

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano