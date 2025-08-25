Nano Stern y Sinfónica de Antofagasta revivirán clásicos chilenos en emotivo concierto

El Teatro Municipal de Antofagasta (Sucre 433) será escenario de una noche única el próximo viernes 12 de septiembre a las 20:00 horas, cuando la Orquesta Sinfónica de la ciudad se una al reconocido cantautor Nano Stern para ofrecer un concierto emotivo y vibrante, profundamente conectado con nuestra identidad cultural.



El programa contempla la obra original Hará brotar el momento, compuesta por Stern para voz y orquesta, además de versiones sinfónicas de sus canciones más representativas. En la ocasión también se rendirá homenaje a destacados exponentes de la música chilena, con interpretaciones de “Volver a los 17” de Violeta Parra, “El cautivo de Til Til” de Patricio Manns, y “Los momentos” de Eduardo Gatti, entre otros.

Nano Stern no es ajeno al mundo de la música clásica. Durante su carrera, ha realizado importantes recitales junto a ensambles sinfónicos. Toca violín desde pequeño, y estudió composición con Pablo Aranda en la PUC. “Desde chico me ha gustado la música orquestal y la música pre-barroca”, subraya.

El espectacular concierto suma piezas del cantante, como “Lágrimas de oro y plata”, “Mil 500 vueltas”, “Aún creo en la belleza”, “Inventemos un país” y “Gran Regalo”, además de “Carnavalito de Mazapán”, completando un repertorio que auna tradición, creatividad y emoción.

Entradas disponibles en ticketplus.

Imágenes gentileza Prensa CCA.

Fuente: Soychile.cl y Biobiochile.cl