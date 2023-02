Soy un hombre feliz y no necesito ninguna terapia: Alfredo Adame

Alfredo Adame responde a las recomendaciones para tomar terapia sobre el control del ira, el actor asegura que no lo necesita ya que él actuó de manera tranquila en el incidente vial.



Alfredo Adame protagonizó el pasado 2 de febrero una nueva pelea en las calles de la Ciudad de México. Tras el altercado, el actor terminó recibiendo dos puntadas en la frente luego de recibir un golpe.

El actor explicó, en un video compartido por la reportera Berenice Ortiz, que no considera que necesite terapia de manejo de la ira ya que en su más reciente pelea, aseguró, él no tuvo la culpa.

“Yo no hice nada, me bajé tranquilamente ¿a qué voy a ir a una terapia de ira? Si yo hubiera sacado la pistola, le hubiera pegado, pero eso no está ni pensado, yo soy un hombre feliz”, aseveró el actor y conductor mexicano.



El actor está muy seguro de que no ha provocado la pelea más reciente en la que se vio involucrado e insistió que él no golpeó ni tocó al conductor del otro vehículo, a pesar de que en la entrevista ofrecida horas después del incidente aseguró que “le metí cuatro tubazos”, refiriéndose al hombre con el que peleó en la calle.