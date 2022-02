Asevech pide al próximo gobierno avanzar en nueva etapa de la pandemia y la eliminación de las restricciones sanitarias

Fuente: ADPrensa | Fotografía: Latercera.com

Dinamarca levantó todas las restricciones sanitarias; Noruega eliminó las limitaciones de aforo en eventos públicos, entre otras medidas; Suecia siguió el mismo camino, y Finlandia y Francia están en un proceso similar; Polonia también informó que relajarían las restricciones; Alemania anunció que las levantará en marzo; e Inglaterra siguió esta misma tendencia.

Además del creciente número de países europeos que han optado por establecer un nuevo enfoque en el manejo de la pandemia, apelando al proceso de vacunación y el autocuidado y eliminando todas o parte de las restricciones sanitarias, se suman naciones de Asia, como Emiratos Árabes, Corea del Sur e Israel que asumieron el mismo camino; y República Dominicana, en América Central, que ya no impone limitaciones.

Estos son algunos ejemplos, de las naciones en el mundo que han comenzado a establecer una hoja de ruta distinta en el manejo de la pandemia, tras un prolongado período de restricciones para controlar el virus y los contagios. Es el enfoque que desde la Asociación de Eventos de Chile (Asevech) piden que asuma el próximo gobierno de Gabriel Boric para manejar la pandemia, donde el énfasis esté puesto en la vacunación y el autocuidado.

Este aspecto lo refuerza Sofía Jottar, Directora de Asevech, con el siguiente argumento: “Cuando tenemos a casi el 90% de la población vacunada con al menos 2 dosis, y se ha comenzado el segundo refuerzo (cuarta dosis) de inoculación a la población, en que Chile es destacado a nivel mundial, no podemos seguir poniendo el énfasis en el número de contagios y rebrotes, y responder a eso, aplicando medidas restrictivas, como limitar los aforos. El próximo gobierno debe tomar en cuenta que en marzo se cumplen dos años desde que comenzaron las restricciones, y hoy el manejo de la pandemia en el país, está en un escenario mucho mejor que hace 24 meses, a lo que se suma que Chile tiene la urgente necesidad de reactivar la economía y los sectores productivos que generan empleo, especialmente rubros como los eventos profesionales, que es uno de los más afectados por las limitaciones impuesta por la autoridad sanitaria y que genera 300 mil puestos de trabajos directos”.

Otro dato significativo para Asevech, que refuerza su llamado a dejar atrás el enfoque restrictivo para controlar el Covid, es que el rebrote por Ómicron hizo que aumentaran los contagios en un 454% en relación con olas anteriores, pero la ocupación UCI se incrementó sólo un 28%. “Esta relación entre número de contagios y personas ingresadas a la UCI en el rebrote por Ómicron, demuestra lo exitoso que ha sido el proceso de vacunación en Chile, y cómo la inoculación tiene un impacto directo en que las personas que se contagian y están vacunadas no tengan que ser internadas en un centro de salud”, indica la representante gremial.

Jottar agrega que “la comunicación en torno a la pandemia, ya no se puede centrar en el número de contagios, sino que en la prevención y la responsabilidad individual”, añadiendo que “resulta primordial que las decisiones que se adopten en el manejo de la pandemia, por parte de la nueva administración, tengan base científica, como se lo han venido pidiendo al actual gobierno, porque las personas ya no adhieren a medidas que están obsoletas y que en el resto del mundo están abandonando”. “Hemos sido el sector más discriminado en toda la pandemia, pese a que hemos demostrado con evidencia científica que los eventos profesionales no son fuente de contagios, y no entendemos porque la autoridad sigue poniendo trabas a un rubro que es 100% trazable, donde se controla que los asistentes estén vacunados y que tiene altas tasas de renovación de aire”.

“Hicimos una investigación propia, en conjunto con la Universidad Católica y otros gremios, para determinar que la ventilación y renovación del aire son clave en la prevención de contagios en espacios cerrados, argumento que es avalado por la propia Organización Mundial y por estudios publicados en reconocidas revistas científicas como “Nature” y “Lancet”, pero de forma increíble, las autoridades sanitarias en Chile siguen definiendo los aforos en virtud de los metros cuadrados de los salones de eventos”, puntualiza la Directora de Asevech.

Pero ahora el gremio va más allá, y afirman que su llamado al gobierno de Gabriel Boric es a reducir al máximo las restricciones sanitarias, entre ellas, no limitar los aforos. “A este gobierno le quedan poco más de dos semanas, por lo que nuestra solicitud es a la administración entrante para que tome en cuenta lo que están haciendo un número importante de países en el mundo y las repliquemos acá, sobre todo en lo que respecta a eliminar las limitaciones de aforo. Porque el repunte de la economía será crucial para que el nuevo gobierno pueda cumplir con su agenda social, y eso pasa, porque industrias como la nuestra, puedan funcionar con normalidad”, concluye Sofía Jottar.