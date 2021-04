Abdala, le vaccin contre le covid-19 que le Venezuela produira par millions à Caracas

Cuba a récemment approuvé la troisième phase des essais cliniques du vaccin Abdala contre le covid-19, développé par le Centre d’Ingénierie Génétique et de Biotechnologie (CIGB) de La Havane. Cette troisième phase inclut le Venezuela, qui, une fois la troisième phase achevée, commencera également à produire l’antigène à Caracas.

À Cuba, les vaccins Abdala et Soberana 02 ont franchi la dernière étape des essais cliniques avant d’être évalués par le Centre de Contrôle Etatique des Médicaments, Equipements et Dispositifs Médicaux (CECMED), l’organisme chargé d’autoriser les médicaments.

Selon une déclaration du CECMED, l’approbation d’Abdala est soutenue «par les résultats de sécurité et d’immunogénicité démontrés» dans la première et la deuxième phase des tests, qui ont également obtenu l’approbation de cette institution.

Les essais de la troisième phase ont été menés sur l’île des Caraïbes du 22 mars au 9 avril dans les villes de Santiago de Cuba, Guantánamo et Bayamo, et ont concerné 48.000 personnes âgées de 19 à 80 ans. L’étude est randomisée «en double aveugle», c’est-à-dire que ni les volontaires ni les chercheurs ne sauront qui appartient au groupe témoin (recevant des placebos) et qui appartient au groupe expérimental.

Grâce à ces analyses, l’objectif est de démontrer l’efficacité, la sécurité et l’immunogénicité du médicament, selon les critères nationaux et internationaux établis par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

De quoi se compose Abdala ?

Abdala est un candidat vaccin basé sur la formulation de la protéine RBD (Domaine de Liaison du Récepteur), qui utilise l’hydrogène de l’aluminium comme amplificateur de la réponse immunitaire, selon l’agence de presse cubaine.

La protéine utilisée pour ce médicament est extraite de la levure pichia pastoris, qui est largement utilisée pour les études biochimiques et biotechnologiques. La conception du médicament utilise le RBD et le récepteur ACE 2, principale voie d’accès du coronavirus à la cellule qui infecte et provoque la maladie chez l’individu.

Ce système induit des anticorps neutralisants contre le virus SRAS-CoV-2 dans la cellule, développant ainsi une réponse immunitaire chez la personne. Son nom vient du poème dramatique de l’homme politique et écrivain cubain José Martí.

Les laboratoires Aica, où il est produit à l’échelle industrielle, le centre d’immuno-essais, le Ministère de la Santé Publique, le Centre de Recherche Scientifique de la Défense Civile, le CECMED et le Centre National de Coordination des Essais Cliniques participent à la production d’Abdala.

À Cuba, il existe actuellement cinq candidats vaccins (Soberana 01, Soberana 01, Soberana Plus, Mambisa et Abdala), qui sont à différentes phases de test.

Production au Venezuela

La semaine dernière, le Venezuela et Cuba ont annoncé qu’ils allaient produire le vaccin Abdala à l’Empresa Socialista Productora de Medicamentos Biológicos (Espromed Bio), un centre qui, selon le président vénézuélien Nicolas Maduro, produira en moyenne 2 millions de vaccins par mois à partir du mois d’août.

Le jour de la signature de l’accord, le Ministre Vénézuélien de la Santé, Carlos Alvarado, a déclaré qu’une équipe technique cubaine avait visité Espromed Bio et recommandé d’apporter des «ajustements à l’usine» afin de commencer immédiatement la production de vaccins Abdala.

«Le Venezuela cherche toutes les alternatives possibles pour que les Vénézuéliens aient accès aux vaccins, et cette option (Abdala) est l’une des plus importantes et des plus solides en raison de la relation fraternelle que nous avons avec Cuba», a déclaré le chef de la Santé.

Alvarado a souligné que l’Abdala s’ajoute aux alliances gérées par le gouvernement vénézuélien au niveau international pour immuniser la population contre le Covid-19, parmi lesquelles il a souligné le mécanisme Covax avec l’OMS/OPS, et les accords avec la Russie pour les vaccins Spuntik V et EpiVacCorona ; et avec la Chine pour le Sinopharm. Ce lot de vaccins s’ajoute à ceux qui seront livrés au pays par le mécanisme Covax.

De son côté, l’ambassadeur cubain au Venezuela, Dagoberto Rodriguez, a déclaré qu’avec cet accord, les deux pays renforcent leurs relations au milieu de la bataille qu’ils mènent contre le blocus étranger.

«Nous donnons au monde l’exemple de relations fondées sur la collaboration et la solidarité, pour le bien-être de nos peuples. Dans cette lutte pour faire face aux sanctions cruelles et génocidaires de l’empire contre nos pays, qui nous obligent, précisément, à renforcer de plus en plus la relation de fraternité et d’amitié qui nous a caractérisés, non seulement avec l’héritage de Chavez et l’héritage de Fidel, mais tout au long de l’histoire», a déclaré le diplomate cubain.