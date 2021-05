Affaire El Nacional : Le bâtiment où étaient installées les fake news sera désormais l’Université Internationale des Communications

Le week-end dernier, le Venezuela a vécu un nouveau chapitre historique pour sa Révolution Bolivarienne. Dans un pays qui, pendant plus de deux décennies, a dû faire face à la haine et aux mensonges dispersés par l’hégémonie médiatique régnante, la vérité a finalement scellé son triomphe.

Depuis l’arrivée au pouvoir du président Hugo Chávez en 1999, l’une des entreprises de médias qui s’est le plus opposée à lui est El Nacional, dirigée par Miguel Henrique Otero, un magnat des ‘mass-média’ qui a utilisé son pouvoir pour tenter de renverser un gouvernement légitime par le biais de fausses nouvelles, de la diffusion de rumeurs à des fins politiques déstabilisantes et même en tant que plate-forme pour réaliser des coups d’État, comme celui de 2002.

Bien que ce média ait agi dans l’ombre du mensonge, de la haine, de la ségrégation, du classisme et du suprématisme, le gouvernement vénézuélien – qui a toujours mis en garde contre ce que Miguel Henrique Otero faisait avec ce géant médiatique – respectueux de la Constitution Bolivarienne, a admis le droit à la «liberté d’expression» et a laissé ce média subsister, malgré les dommages qu’il causait à la société.

Mais tout a commencé à changer lorsque le directeur d’El Nacional a ordonné la publication d’une fausse histoire contre le vice-président du Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, affirmant qu’il était une cheville ouvrière présumée du trafic de drogue sans aucune preuve, si ce n’est l’attribution à d’autres sociétés de médias qui agissent contre le Venezuela : le journal espagnol ABC et le journal américain Diario de las Américas.

Diosdado Cabello a engagé un litige pour diffamation et calomnie contre El Nacional et La Patilla, un média numérique, car son nom a été exposé et lié à une série de faux faits, l’accusant d’être à la tête d’un réseau criminel associé au trafic de drogue. Plus de six ans se sont écoulés avant que le dirigeant du Partido Socialista ne soit dédommagé par la justice vénézuélienne, qui a reconnu qu’El Nacional avait agi de manière contraire à l’éthique et avait menti en publiant les fausses informations susmentionnées à son sujet.

La décision de la Cour suprême de justice (TSJ) a ordonné à El Nacional de verser 13 millions de dollars de compensation à Cabello pour les dommages causés à son image et pour avoir menti contre le leader chaviste. Mais ce média, qui a commencé il y a plus de 10 ans une migration de ses versions papier vers une version numérique, annoncée par Miguel Henrique Otero lui-même et qui a impliqué des licenciements massifs de personnel qui travaillait pour l’entreprise depuis des années, jusqu’à laisser un effectif minimum, a refusé de payer le montant à Cabello, alléguant la faillite, une situation qui a conduit à la saisie de son siège principal situé dans l’est du Grand Caracas.

L’Université de la Communication du Venezuela est née

Le leader chaviste Diosdado Cabello a promis dans plusieurs de ses discours que si El Nacional versait les 13 millions de dollars, il les utiliserait pour construire une école et acheter des vaccins contre le Covid-19.

«Nous l’avons dit depuis le début, nous ne voulons pas de cet argent. Si Miguel Henrique et ses partenaires versent cet argent en espèces, une toute petite partie sera utilisée pour construire une école pour enfants spéciaux à Upata, ce qui est un engagement que j’ai pris là-bas ; le reste de l’argent sera utilisé pour acheter les vaccins qu’ils peuvent se permettre. S’ils ne veulent pas payer, et que ce bâtiment est remis à ce serviteur, il sera destiné à l’Université de la Communication», a déclaré Cabello dans une émission de son programme Con El Mazo Dando.

Enfin, Miguel Henrique Otero, qui affirme qu’il s’agit d’une «saisie illégale», d’un «coup porté à la liberté d’expression» et que le bâtiment a été occupé «par les armes et sans la présence d’un juge», a refusé de payer à Cabello le montant ordonné par le TSJ et sa décision a ouvert la voie à la saisie du siège de l’ancien journal, que le même dirigeant socialiste a promis qu’une fois entre ses mains, il en ferait la première université de la communication du Venezuela et qu’il serait immédiatement remis aux étudiants.

Les mots de Cabello sont devenus réalité. La justice vénézuélienne a agi samedi dernier, le 15 mai, et a procédé à la saisie du siège de ce média qui, à partir de ce moment précis, a été laissé entre les mains des étudiants de la nouvelle Maison des Etudes de la Communication, qui ont vu leur premier cours le dimanche 16 mai, sur l’utilisation des technologies de la communication.

Sur place, selon les témoignages des personnes présentes et rapportés en vidéo par Twitter, le directeur général d’El Nacional, Jorge Makrionitis, a reconnu que la procédure s’est déroulée conformément à la loi, sans aucune irrégularité et avec respect par 10 fonctionnaires qui ont mené la procédure normalement, et non comme les médias internationaux ont tenté de le répandre en essayant de présenter Miguel Henrique Otero comme une victime.

En arrivant sur place, les autorités ont trouvé le site totalement détérioré, saccagé et sans aucun travailleur sur place. La seule chose qu’ils ont trouvée dans le bureau de Miguel Henrique Otero était 200 bouteilles de vin, des coffres à glace et de la verrerie de luxe qu’ils n’ont apparemment pas eu le temps de prendre. Sur son bureau, il y avait également un cendrier portant un message éloquent : «Je t’aime Miami».

Ainsi, un lieu qui, pendant au moins deux décennies, a été consacré à profaner des mensonges et des fausses nouvelles par les mains sans scrupules de ses dirigeants, devient maintenant un centre d’apprentissage, d’éducation et, surtout, un lieu que les nouvelles générations de communicateurs devraient prendre comme exemple de ce qu’il ne faut pas faire.

Qu’a fait El Nacional ?

La Commission Permanente du Pouvoir Populaire et des Médias de l’Assemblée Nationale a analysé en 2015 la publication d’El Nacional du 27 janvier de la même année dans sa version numérique et qui a été publiée sous le titre «Dernière Heure»: «LE GARDE DU CORPS DE DIOSDADO CABELLO L’ACCUSE À WASHINGTON DE NARCOTRAFFICAGE». Selon le rapport parlementaire, El Nacional a cité le journal Diario las Américas de Miami comme source. Ce dernier, à son tour, se réfère à l’ABC espagnol comme source d’information.

À partir de cette triangulation médiatique Madrid-Miami-Caracas, dit le rapport, l’information se répand dans le monde entier jusqu’à ce que la trace de la source originale soit brouillée et que la responsabilité informative et éditoriale soit apparemment diluée. La version ABC apparaît sous le titre suivant : «LE GARDE DU CORPS DU CHAVISTA NUMÉRO DEUX SE REND AUX ÉTATS-UNIS ET L’ACCUSE DE NARCO».

Le titre est le suivant : «Leamsy Salazar, qui était jusqu’à présent le chef de la sécurité du Président de l’Assemblée Vénézuélienne, Diosdado Cabello, qui est aussi le numéro deux du régime de Nicolás Maduro, a fui aux États-Unis et est accusé de trafic de drogue. Maduro, a fui aux États-Unis. Salazar est l’officier militaire le plus haut gradé qui a rompu avec le chavisme et a été reçu par les autorités de Washington en tant que témoin protégé pour accuser les autorités vénézuéliennes de divers crimes, principalement le trafic de drogue. Le témoignage du déserteur militaire indique que Cabello dirige le cartel des soleils, un monopole qui contrôle le trafic de drogue dans le pays, selon des sources proches de l’enquête ouverte par le bureau du procureur américain».

La Sous-commission des Médias, par décision de la plénière de la Commission Permanente du Pouvoir Populaire et des Médias de l’Assemblée Nationale, a été chargée de mener une enquête sur cette affaire. À cette fin, une enquête sur les journaux de la presse écrite susmentionnée a été réalisée à partir du moment où l’information est parue et les jours suivants pendant une semaine. Ce matériel journalistique a été soumis à une analyse de contenu par des professionnels de la communication sociale.

«À partir de la construction d’un fait divers au moyen de techniques suffisamment étudiées par les théoriciens de la communication et de l’information (Eliseo Verón, Federico Álvarez, parmi beaucoup d’autres), le mensonge prend une vie propre et, en tant qu’information, se détache de ses sources originelles (l’un des objectifs de la triangulation médiatique) et se répand dans le monde entier. Les auteurs du complot ont recours au mécanisme goebbelsien simple mais efficace consistant à répéter un mensonge mille fois jusqu’à ce qu’il devienne une ‘vérité’», décrit le rapport.

L’analyse ajoute : «Dans le monde d’aujourd’hui, transformé par les nouvelles technologies de l’information en un village plus petit et plus pervers que le village global de McLuhan, le mensonge est répété non pas des milliers, mais des millions de fois en quelques secondes. Toutefois, il a toujours les jambes courtes, même si le combat est beaucoup plus difficile et compliqué. La lutte pour la vérité reste un objectif et une nécessité pour les êtres humains et les peuples de la planète».

Il ajoute qu’à propos de cette réalité de la vitesse du mensonge, ABC.es lui-même se vante : «L’information d’ABC s’est répandue comme une traînée de poudre ce mardi sur les portails numériques, les réseaux sociaux et El Nacional, le seul journal indépendant qui reste après le contrôle absolu que le gouvernement chaviste exerce sur les médias au Venezuela».

«Le journal espagnol ne se contente pas de se vanter de propager le mensonge, mais continue d’ajouter des faussetés aux fake news, comme le «contrôle quasi absolu que le gouvernement chaviste exerce sur les médias au Venezuela». Ou encore le sophisme selon lequel «El Nacional est le seul journal indépendant restant», décrit le rapport parlementaire publié en 2015».