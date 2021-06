Bolivie : Que signifie l’affaire des ‘Gaz Lacrymogènes’ ? (+Jeanine Áñez et Lenín Moreno)

Fin mai, Arturo Murillo, ancien ministre du gouvernement de l’administration de facto de Jeanine Áñez en Bolivie (novembre 2019-novembre 2020), a été arrêté aux États-Unis. Outre Murillo, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, 51 ans, ancien chef de cabinet de Murillo, a également été arrêté en Floride et en Géorgie les 21 et 22 mai, ainsi que Luis Berkman, 58 ans, Bryan Berkman, 36 ans, et Philip Lichtenfeld, 48 ans, des États-Unis.

Aux États-Unis, selon un communiqué du ministère de la Justice, ces hommes sont accusés d’avoir participé à un système de corruption entre novembre 2019 et avril 2020. Au cours de cette période, selon la Justice, les américains ont versé 602.000 dollars de pots-de-vin à des fonctionnaires du gouvernement bolivien au profit de Murillo, Méndez et d’un autre fonctionnaire bolivien, dont le nom n’est pas précisé.

Ces pots-de-vin ont été versés pour permettre à la société de Bryan Berkman, basée en Floride, d’obtenir et de conserver des contrats avec le Ministère Bolivien de la Défense, en particulier un contrat d’environ 5,6 millions de dollars pour la fourniture de gaz lacrymogènes et d’autres équipements non létaux, décrit un rapport d’Edgar Romero pour RT.

Le Département de la Justice insiste surtout sur le fait que les personnes impliquées utiliseraient ensuite le système financier américain pour blanchir ces pots-de-vin. C’est pourquoi l’acte d’accusation spécifique comprend une charge de «conspiration en vue de commettre un blanchiment d’argent», un crime pour lequel, en cas de condamnation, ils encourent une peine maximale de 20 ans de prison.

Le jeudi 17 juin, plusieurs médias boliviens ont rapporté que Murillo aurait été libéré sous caution aux États-Unis. Toutefois, le procureur général de l’État Wilfredo Chávez a déclaré vendredi que l’ancien ministre était toujours en détention dans l’attente de son procès et a indiqué qu’il était possible qu’il signe un accord pour devenir un «témoin protégé» devant la Justice américaine.

Un «clan mafieux» en Bolivie

La Bolivie poursuit également son enquête. Outre Murillo et Méndez, ils incluent dans cette affaire l’ancien ministre de la Défense du régime Áñez, Luis Fernando López, qui a fui le territoire bolivien le 5 novembre 2020, trois jours avant que Luis Arce ne prenne la Présidence du pays.

«Nous pouvons dire que ceux qui ont dirigé le pays en 2019 (finale) et 2020 étaient le ‘clan mafieux du gouvernement Añez’», a déclaré l’actuel ministre du Gouvernement Bolivien, Eduardo del Castillo, précisant que ce «clan» était dirigé par López et Murillo.

Méndez a élargi ce «clan» en entretenant des relations avec les Berkmans et les Lichtenfeld.

Les Berkmans sont les propriétaires de Bravo Tactical Solutions (BTS) et Lichtenfeld était le garant de cette société auprès de Condor au Brésil.

Les dispositions pour l’acquisition du gaz lacrymogène ont été prises avec la société brésilienne Condor, spécialisée dans les armes non létales, par l’intermédiaire de BTS.

«Ces messieurs, par le biais de chats, d’emails et finalement de notes, ont trouvé le moyen d’éliminer le représentant de Condor en Bolivie et de placer Bravo Tactical Solutions comme seule entreprise pouvant acheter des gaz et des armes non létales à la société Condor pour les importer dans le pays, afin de mener à bien le marché», a expliqué Del Castillo.

«Façade légale»

Del Castillo a noté que la «façade légale» ou le soutien de cette parcelle a été donné avec l’approbation du Décret Suprême 4090 du 3 Décembre 2019, qui a autorisé le Ministère de la Défense à l’acquisition exceptionnelle de gaz anti-émeutes ou anti-émeutes, classés comme des matériaux liés aux munitions pour la Police Bolivienne.

Le document est signé non seulement par Murillo et López, mais aussi par Áñez et le reste de ses ministres de l’époque.

Mais il y a eu deux autres décrets, le 4116, le 12 décembre 2019, qui abrogeait le 4090 et autorisait le Ministère de la Défense à réaliser des contrats directs à l’étranger pour l’achat du matériel de guerre ; et plus tard, le 4168, le 28 février 2020, qui permettait au Ministère du Gouvernement de transférer de l’argent au portefeuille dirigé par López pour l’acquisition des produits anti-émeutes.

Après la publication de ce décret, le 17 décembre 2019, a déclaré Del Castillo, le bon de commande a été fait entre la société BTS et Condor pour 3,3 millions de dollars. Or, le contrat que Bravo Tactical Solutions a signé avec l’État bolivien s’élevait à 5,6 millions de dollars, ce qui laisse un surprix de plus ou moins 2,3 millions de dollars, montant qui a ensuite été réparti entre les membres du «clan».

Del Castillo a ensuite indiqué «qu’une grande partie de ces ressources issues de la corruption ont été investies dans la construction du World Trade Center (un complexe de bâtiments) dans le département de Santa Cruz» et dans la société immobilière «El Doral» à Cochabamba.

Récemment, Carlos Fernando Huallpa, ex-ministre des mines sous le régime, l’un des signataires du décret, a déclaré que le cabinet d’Áñez a analysé la demande présentée par le Ministère du Gouvernement pour l’achat des gaz et a signé, ignorant apparemment le surprix.

«Malheureusement, de mauvaise foi a agi l’ancien Ministre du Gouvernement Arturo Murillo, où il a mis des prix excessifs, a fait des actes de corruption, a fait des dommages économiques à l’État, mais doit assumer la responsabilité de ce dommage qu’il a fait à l’État», a-t-il dit.

Sur cette affaire, en Bolivie, le procureur Chavez a déclaré que son pays négociera avec les États-Unis l’extradition de Murillo. Dans ce pays d’Amérique du Sud, quelques arrestations ont déjà eu lieu dans le cadre de l’affaire, notamment celles de Daniel Leonardo Aliss Paredes, beau-frère de l’ancien ministre de facto, des capitaines de Police Daniel Bellot et Ivar Víctor Gómez, qui travaillaient au Ministère du Gouvernement, de Pedro Miguel R. S. et Martín L. G., deux anciens fonctionnaires du Ministère de la Défense, qui auraient fait partie de la commission qui a acheté et reçu les gaz lacrymogènes, et d’autres personnes.

Un prêt de l’Équateur

Dans l’enquête menée en Bolivie, une nouvelle information controversée a surgi, qui implique le gouvernement équatorien présidé par Lenín Moreno (mai 2017-mai 2021).

Le commandant de la police bolivienne, Jhonny Aguilera, a signalé que, dans les déclarations de plusieurs anciens fonctionnaires du régime de facto, dans le cadre de l’affaire du «Gaz Lacrymogène», il a été établi que l’administration équatorienne de Moreno a effectué une prétendue livraison de gaz lacrymogène et de munitions de gros calibre au régime d’Áñez.

L’avocat bolivien Gary Prado Arauz, défenseur des deux anciens fonctionnaires du Ministère de la Défense, un militaire à la retraite et un avocat en exercice, impliqués dans l’affaire du «Gaz Lacrymogène», a déclaré dans une interview accordée à ATB Digital que ses clients savaient qu’un avion Hercules C-130 bolivien s’était rendu à Quito (Équateur) au début de l’administration du gouvernement de facto et avait transporté le matériel depuis cette ville.

Dans une autre interview, cette fois avec le programme Punto Noticias sur Pichincha Comunicaciones, Prado a déclaré qu’ils ne connaissaient pas le montant exact de l’équipement anti-émeute prêté par l’Équateur, mais qu’il était question de 9 millions de bolivianos (1,3 million de dollars US).

L’avocat a souligné qu’une partie du matériel acquis avec le BTS était censée être envoyée en Équateur pour rembourser le prêt consenti par ce pays, mais que cela n’a pas été fait.

Rappelons qu’après le coup d’État de novembre 2019, qui a conduit au départ d’Evo Morales de la Présidence et à la prise du pouvoir par Áñez, de fortes protestations ont eu lieu en Bolivie. Pendant son gouvernement de facto, qui a duré un an, il y a eu au moins quatre massacres : ceux de Senkata, Sacaba, Montero et de la zone sud de La Paz.

Récemment, le ministre bolivien de la Justice, Iván Lima, a déclaré que son pays allait engager des poursuites internationales contre Moreno et Áñez pour crimes « contre l’humanité ». Pour l’instant, il n’a pas été précisé devant quelle instance, mais cela pourrait être devant la Cour de Justice Interaméricaine ou la Cour Internationale de Justice.