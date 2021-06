Bolsonaro veut regagner la popularité perdue avec la Copa America ?

Le président Jair Bolsonaro voit dans la Copa America au Brésil, fortement remise en question dans un pays confronté à la troisième vague de la pandémie, une occasion – certes risquée – de regagner sa popularité perdue pour tenter de se présenter aux élections présidentielles de 2022 avec un meilleur visage.

Après avoir été écarté en Colombie en raison de l’épidémie sociale et en Argentine en raison de la résurgence du virus, le leader d’extrême droite, fidèle à son principe selon lequel la vie (et l’économie) continue malgré le virus, qui a tué près d’un million de Brésiliens, a mis le pays du football à la disposition de la CONMEBOL, selon un reportage de Marta Miera pour RT.

«Il essaie de présenter un programme positif à ses électeurs et au pays en général. Depuis le début du covid-19, Bolsonaro voulait envoyer un message de normalité qui n’est jamais venu et cela l’a affecté politiquement», explique à RT Creomar de Souza, fondateur de Dharma Political Risk and Strategy.

Mais ce sera loin d’être facile pour lui d’atteindre cet objectif. Les experts préviennent que la tenue au Brésil du plus ancien tournoi d’équipes nationales du monde pourrait exacerber la pandémie.

Le géant latino-américain, avec plus de 474.400 morts, est à un plateau d’environ 2.000 décès par jour. Les timides mesures de quarantaine ont été assouplies au minimum il y a quelques semaines, les cas risquent donc d’augmenter à nouveau.

En outre, les systèmes hospitaliers de la plupart des États sont à bout de souffle, plusieurs variantes du covid-19 circulent et la vaccination progresse lentement : moins de 11 % des 212 millions de Brésiliens ont été vaccinés avec les deux doses.

Critique de Bolsonaro pour avoir accueilli le tournoi

Dans un tel contexte, les experts de la santé, à l’intérieur et à l’extérieur du pays, ont levé les bras au ciel en raison de la décision de Bolsonaro d’accueillir le tournoi qui débute ce dimanche et se terminera le 10 juillet.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déjà fait remarquer que «certains pays devraient reconsidérer leur décision d’organiser des événements massifs, s’ils ne disposent pas d’une gestion des risques adéquate», dans une référence claire au Brésil.

Cette méfiance s’est également reflétée sur les réseaux sociaux où circulent des mèmes sur la renommée «Cepa America» dans lesquels on peut voir, par exemple, un cercueil jouant avec une balle en forme de coronavirus ou Messi et Neymar habillés en astronautes pour éviter de l’attraper.

Malgré les critiques et les avertissements, le Gouvernement brésilien assure que le championnat se déroulera «dans un environnement sanitaire contrôlé», comme l’a déclaré lundi soir le ministre de la Santé, Marcelo Queiroga.

Les matchs se dérouleront sans spectateurs et, bien que le gouvernement n’exige pas de vaccination obligatoire, au moins huit des dix délégations (comprenant un total de 65 joueurs et membres du personnel) seront entièrement vaccinées. Ils seront également soumis à un test PCR toutes les 48 heures.

Les équipes voyageront dans des avions affrétés entre les quatre sites du tournoi (Brasilia, Goiania, Cuiaba et Rio de Janeiro), et les joueurs auront une mobilité réduite pour éviter les foules.

Mais pour beaucoup, le pire n’est pas les risques sanitaires de la Copa America au Brésil, mais le mauvais exemple que donne Bolsonaro face à la pandémie et le manque de respect pour les victimes et leurs familles.

«La Copa América au Brésil est un scandale et un manque de respect pour les 460.000 familles endeuillées du pays. La décision a été prise exactement au moment où la troisième vague commence. En tant que fan de football, je regrette que ce sport s’éloigne de plus en plus des gens», a déclaré l’épidémiologiste Pedro Curi Hallal.

«Fora Bolsonaro»

Bolsonaro est l’un des dirigeants les plus contestés au monde pour sa gestion chaotique de la pandémie. Depuis des semaines, il fait l’objet d’une enquête du Sénat sur d’éventuelles omissions dans la crise sanitaire, et certaines des auditions ont déjà laissé entrevoir des défaillances dans l’achat des vaccins.

Les manifestations et les rassemblements portant le slogan «Fora Bolsonaro (Allez Bolsonaro)» gagnent en intensité au fil des mois.

Un récent sondage a révélé que 49 % des Brésiliens sont favorables à une «destitution» contre l’ultra-droite et que 55 % placent l’ancien président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva – son grand rival – comme favori pour remporter les élections présidentielles de 2022.

La formation de Lula, le Parti des Travailleurs (PT), a fait appel devant le Tribunal Suprême Fédéral (STF) de la célébration de la Coupe, honnie par la plupart des organisations d’opposition et par au moins six gouverneurs, qui ont refusé de l’accueillir.

Mais depuis le palais du Planalto, siège de l’exécutif, on pense qu’une victoire du Brésil sur le terrain peut se traduire par un grand triomphe politique.

«Le gouvernement pense que si le Brésil gagne avec Neymar soulevant la coupe au Maracana, en présence du président, ce sera un point (politique) en faveur de Bolsonaro», a expliqué le journaliste André Rizek.

Toutefois, Souza fait remarquer que si la «Seleçao» ne remporte pas la compétition, l’effet inverse pourrait se produire et la défaite du Brésil pourrait se traduire par un échec du gouvernement.

Série télévisée brésilienne

Le tournoi a également donné lieu à tout un feuilleton dans les coulisses du monde du football brésilien.

Certains joueurs et le comité technique de la «Seleçao», dirigé par Tite, ont montré leur opposition à jouer un championnat qu’ils considèrent comme précipité et il y a même eu des rumeurs d’un possible boycott.

Finalement, il a été divulgué que les joueurs participeront au tournoi, mais il est prévu de faire une déclaration publique ce mardi après un match contre le Paraguay pour les qualifications de la Coupe du Monde.

Le soutien de Tite aux joueurs aurait provoqué un malaise au sein du gouvernement et, selon les médias, le président de la Confédération Brésilienne de Football (CBF), Rogerio Caboclo, a promis à Bolsonaro de remplacer l’entraîneur.

Pendant ce temps, les partisans de Bolsonaro, dont son fils Flávio Bolsonaro, ont lancé des attaques contre le coach sur les médias sociaux, au point que le hashtag #TiteComunista est devenu l’un des plus commentés sur Twitter.

Au milieu de cette tension et à la surprise générale, dimanche, à une semaine du championnat, il a été annoncé que Caboclo était démis de ses fonctions pour trente jours après une plainte pour harcèlement sexuel et moral, ce qu’il nie.