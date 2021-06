Brésil, la «Souche Amérique» et le «Corrupbol» : mêmes et critiques du tournoi approuvé par Bolsonaro en pleine troisième vague de covid-19

Comme incongru, contradictoire et incompréhensible a été décrite dans les réseaux sociaux la décision de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) de retirer à la Colombie et l’Argentine l’organisation de la Copa América 2021 et de la donner au Brésil, le pays le plus durement touché en Amérique latine par la pandémie de covid-19.

Cette décision a également suscité la controverse en raison de la crise politique croissante du gouvernement de JairBolsonaro, dans un pays qui a connu ces derniers jours des manifestations de masse pour rejeter sa gestion contre le coronavirus, entre autres irrégularités présumées.

Le président du Parti des Travailleurs du Brésil, Gleisi Hoffman, qui a été l’un des premiers à rejeter l’organisation de l’événement, a qualifié le président de «génocidaire» et a déclaré que la tenue du tournoi était «un acte de folie».

A l’origine, la Colombie et l’Argentine devaient accueillir le tournoi d’équipes nationales le plus important du continent. Toutefois, Bogota a abandonné l’idée en raison de la crise politique, et Buenos Aires a suivi le mouvement en raison de sa grave situation sanitaire.

C’est précisément ce qui a attiré l’attention de toute la région, car le Brésil n’est pas exempt de protestations ; il est le troisième pays au monde avec le plus de cas confirmés de Covid-19, et le deuxième avec le plus de décès sur toute la planète. Actuellement, elle enregistre en moyenne plus de 61.000 infections et plus de 1 800 décès par jour, tandis que de nouvelles variantes de la maladie, considérées comme plus virulentes et mortelles, circulent sur son territoire.

Le Brésil accueillera la «Cova América»

Immédiatement, la controverse s’est déplacée sur les réseaux sociaux. Certains avec colère, d’autres avec ironie, les utilisateurs ont non seulement fait référence aux contradictions reflétées dans la décision, mais ont également accusé l’instance dirigeante du football sud-américain de privilégier les intérêts monétaires sur la vie.

L’un des plus critiques de la décision est l’ancien gardien de but du Paraguay, José Luis Chilavert, qui a qualifié la Confédération de «corrupbol» et a déclaré que les joueurs de l’équipe nationale devraient cesser d’être «traités comme des esclaves» et «se faire respecter».

«On doit révéler à ces personnes corrompues qui ne se soucient pas de la vie de chacun d’entre vous, unis nous vaincrons la corruption qui règne dans le football sud-américain», a-t-il déclaré.

Une autre réaction contre cette décision est venue de Luiz Henrique Mandetta, qui a été le ministre de la santé de Jair Bolsonaro entre 2019 et 2020, et a fini par être limogé en raison des profondes divergences qu’il avait avec le président dans la gestion de la pandémie.

«Le Brésil accueillera «Cova America», a déclaré Mandetta, qui a regretté que son pays se prête à l’organisation de cet événement, au moment même où le coronavirus est en pleine expansion, une action qu’il a qualifiée «d’incroyable» et qui relève d’un «cynisme total».

Dans les commentaires ont également flotté les fantômes de la corruption qui a éclaté au sein de la CONMEBOL, qui a directement impliqué plusieurs de ses membres dans une affaire de pots-de-vin milliardaires qui consistaient à fournir à des hommes d’affaires des droits de diffusion, de publicité et de parrainage de tournois, ainsi que l’attribution de lieux pour les championnats.

En 2019, le coup d’envoi de la Copa America a été donné au milieu d’une grève générale contre les réformes de Bolsonaro et d’un scandale impliquant Sergio Moro, alors ministre de la Justice, en raison de doutes sur son impartialité dans l’affaire qu’il a menée contre l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva.