Brésil: Le terrible cas de Kathlen Romeu, la femme enceinte tuée par une balle perdue

Des coups de feu retentissent dans le complexe de la favela de Lins, dans la partie nord de Rio de Janeiro, au Brésil, mais au loin. Les enfants continuent à jouer. Les coups de feu font partie du quotidien de la communauté, tout comme le fait que des voisins sont tués par des balles perdues, presque toujours noires, lors des interventions de la police contre les trafiquants de drogue. C’est ainsi que Kathlen Romeu est morte.

«Ils nous ont obligés à le normaliser pour ne pas devenir fous. Nous n’avons aucun moyen de changer la réalité. Nous savons même comment différencier les types de coups de feu, s’ils proviennent d’un pistolet ou d’un fusil», a déclaré à Marta Miera de RT Naíma, un artiste et bénévole communautaire de 26 ans.

Mercredi soir, elle a participé à la manifestation pour la mort de Kathlen Romeu, 24 ans et enceinte de quatre mois. Elle ne la connaissait pas, mais elle sentait sa mort très proche. «Ça aurait pu être moi, mon Dieu». Comme Naíma, Kathlen était jeune, noire et originaire d’une favela.

La violence a poussé Kathlen à quitter Lins en avril. Elle avait obtenu un diplôme en design en septembre et conciliait son emploi dans un magasin de vêtements haut de gamme avec son rêve de devenir mannequin.

Sa grand-mère lui manquant, elle est allée lui rendre visite dans la favela le mardi. Ensemble, ils sont sortis dans la rue pour emmener sa tante manger au travail. Une balle l’a touchée à la poitrine. Elle est arrivée sans vie à l’hôpital.

Son Instagram – qui compte plus de 51.000 followers – est rempli de photos d’elle et dans le dernier post, elle apparaît souriante montrant sa grossesse.

Sa mort a choqué les habitants des favelas et alimenté le débat sur la violence policière dans ces communautés. Les réseaux ont été remplis d’images de la jeune femme avec le ‘hastag’ #VidasNegrasImportam.

Le choc est partout dans les favelas du Brésil

Selon Fogo Cruzado, une application qui fournit des alertes en temps réel sur les zones où il y a des tirs à Rio de Janeiro, depuis 2017, 681 femmes ont été touchées par des tirs dans la région métropolitaine et 15 étaient enceintes. Quatre des huit décès sont survenus lors d’opérations de police.

La police militaire a déclaré que les tirs ont commencé parce qu’ils avaient été attaqués par des criminels. La mère de la jeune femme a accusé les officiers d’être responsables : «La police a tiré sans discernement. Ils ont exécuté ma fille, c’était une balle qui visait le corps de ma fille».

Pablo Nunes, un expert en sécurité, explique à RT que l’on ne sait pas si la balle provenait de la police. «Cela n’a pas d’importance», car «les policiers sont considérés comme les principaux acteurs, ceux qui dirigent ce type de combat violent».

Selon le Réseau des Observatoires de la Sécurité, en 2019, à Rio de Janeiro, il y a eu 1.814 décès lors d’interventions policières, et 1.423 personnes, soit 86 %, étaient noires. Le Forum Brésilien pour la Sécurité Publique (FBSP) estime que sur les 39 584 décès par homicide survenus en 2019 dans l’ensemble du Brésil, 74,4% étaient noirs. Sur ce nombre, 6.357 décès, soit 13,3 %, ont été déclenchés par des interventions de la police.

«On constate une augmentation de l’insécurité au sein de la population noire. La mort de Kathlen est un autre exemple de l’échec de la sécurité publique. Ils misent sur des opérations violentes dans les favelas et le résultat est que la violence ne diminue pas, tandis que les tragédies s’accumulent et que les groupes criminels se renforcent», souligne-t-il.

Le spécialiste souligne également que la violence de l’État se concentre uniquement sur les petits trafiquants de drogue et non sur les grands et puissants. À tout cela s’ajoutent les milices armées, des groupes parapoliciers composés de policiers, de militaires ou de pompiers, actifs ou retraités, qui contrôlent certaines des favelas et conditionnent la vie de millions de personnes.

Naíma ne nie pas que les coups de feu sont souvent tirés par des trafiquants de drogue, mais elle souligne que dans les favelas, il y a des règles imposées et parmi elles, le respect des voisins.

Après des années de violence endémique, il n’hésite pas à s’exprimer. «La police vient en disant qu’elle va procéder à des arrestations, mais elle vient pour tuer. Ils sont censés défendre la population et ce qu’ils font, c’est nous tuer. Nous. Les Noirs, les favelados et les pauvres», déplore-t-il.

Des opérations qui ne s’arrêtent pas

En 2020, alors que les habitants de la favela étaient confrontés à la pandémie, les opérations de police n’ont pas cessé. Entre juin 2020 et février 2021, la police a tué 685 personnes dans cet État. Quatre-vingt-cinq pour cent des décès ont eu lieu dans la zone métropolitaine de Rio de Janeiro.

La Cour Suprême a décidé en juin de la même année d’interdire les opérations dans les favelas pendant la pandémie, en les limitant à des cas exceptionnels. Malgré une baisse au cours des premiers mois, la tendance a changé en octobre avec l’entrée en fonction du nouveau gouverneur de Rio de Janeiro, Cláudio Castro, un allié du président d’extrême droite Jair Bolsonaro.

Non seulement la décision du tribunal n’a pas été respectée, mais en mai 2021, l’opération la plus sanglante de l’histoire de Rio de Janeiro a eu lieu dans la favela de Jacarezinho et a fait 28 morts.

«Ce qui s’est passé dans la favela de Jacarezinho n’est pas une exception. C’est une conséquence de l’absence de contrôles internes et externes et de responsabilité des autorités policières, dont les actions sont incompatibles avec une société démocratique», explique Geni, un groupe de recherche de l’Université Fédérale Fluminense, dans une étude conjointe avec Fogo Cruzado.

Dans cette recherche, ils signalent que les ‘chacinas’. homicides de trois civils ou plus dans la même situation, sont monnaie courante dans la région métropolitaine. En cinq ans seulement, il y a eu en moyenne une ‘chacina’ par semaine à Rio, et trois sur quatre étaient le résultat d’actions ou d’opérations de police.

Kathlen avait des projets. Elle prévoyait d’épouser Marcelo Ramos, un tatoueur et graphiste, et d’acheter un appartement pour fonder sa propre famille au Brésil.

«Les gens sont très tristes, mais nous devons vivre avec ça. En tant que personne noire, si vous ne normalisez pas le fait qu’une personne noire meurt toutes les 23 minutes dans ce pays, vous ne survivez pas. Vous vivez avec la peur qu’un jour ou l’autre, ce soit vous ou un de vos proches. C’est tous les jours», dit Naíma.