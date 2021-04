Carvativir, comment fonctionne le médicament prophylactique et thérapeutique contre le covid-19 fabriqué au Venezuela ?

«L’antiviral» mis au point par les scientifiques de l’Institut Vénézuélien de Recherche Scientifique (IVIC), qui, selon les autorités sanitaires, servirait à inhiber le covid-19, portant le nom commercial Carvativir et largement promu par le président vénézuélien Nicolás Maduro, est déjà en vente dans les pharmacies du pays sud-américain.

En mars, le président Maduro a annoncé la distribution et commercialisation massive de Carvativir dans le cadre de la lutte du pays contre la pandémie de coronavirus, en plein milieu d’un pic d’infections, identifié par les autorités vénézuéliennes comme «la deuxième vague de Covid-19».

Maduro a fait cette annonce tout en signalant la mise en place de deux semaines de quarantaine radicale dans le pays, en raison de l’augmentation des cas de covid-19. «Nous allons distribuer le Carvativir dans tout le pays pour un usage prophylactique, thérapeutique et régénératif. Après des études pharmacologiques, cet antiviral a été approuvé par les autorités sanitaires vénézuéliennes».

L’autorisation de ce médicament intervient au moment où le gouvernement intensifie et met en garde contre les risques de la deuxième vague d’infections au Covid-19, une situation aggravée, en grande partie, par l’entrée de la variante ‘P1’ et le relâchement apparent de la population en matière de soins préventifs.

Maduro a fait l’éloge des avantages pharmacologiques du Carvativir et a assuré qu’il pouvait être utilisé comme traitement complémentaire pour renforcer l’immunité contre le Covid-19, comme thérapie pour les patients malades, et même comme médicament régénérateur pour les personnes convalescentes de la maladie.

Le processus de distribution de Carvativir au Venezuela a commencé le lundi de cette semaine. Dans un premier temps, il sera distribué gratuitement dans les hôpitaux, puis il sera acheminé dans les pharmacies, où la population pourra l’acheter.

Comment Carvativir fonctionne-t-il ?

Le Carvativir est présenté par les autorités vénézuéliennes comme un médicament naturel, totalement inoffensif et qui agit comme un «antiviral puissant», composé d’une molécule purifiée, synthétisée et modifiée : l’isothymol, un médicament qui stimule la réponse immunitaire chez l’être humain.

Le Covid-19 étant une maladie qui profite de toute faiblesse du système immunitaire, le Carvativir agit comme un adversaire du coronavirus dans la réplication de sa charge virale, au point de le neutraliser lors de l’application d’un traitement prolongé, ont expliqué les chercheurs en charge du projet.

Le potentiel thérapeutique de cet excipient a été vérifié par différents tests cliniques et de laboratoire, analysés pendant 9 mois continus, qui ont mis en évidence l’efficacité de l’isothymol contre le Covid-19. Après avoir passé ces tests, les autorités vénézuéliennes ont donné le feu vert pour produire, commercialiser et distribuer le produit dans le pays.

Le Carvativir présente également la caractéristique de pouvoir être utilisé comme traitement préventif, curatif et régénérateur. Son application chez les patients varie en fonction de leur état de santé.

Dans le cas des personnes qui n’ont pas contracté la maladie, elles peuvent l’utiliser comme traitement prophylactique et l’appliquer à raison de 10 gouttes sous la langue toutes les 4 heures jusqu’à épuisement du contenu.

La méthodologie d’application varie dans le cas de patients sévères, auxquels on peut appliquer un maximum de 20 gouttes toutes les 2 ou 3 heures, jusqu’à ce que l’on commence à percevoir une évolution positive du patient.

Processus de recherche au Venezuela

La recherche sur Carvativir correspond à la ligne d’évaluation des composés naturels et synthétiques contre le SRAS-CoV-2, dans le cadre d’un projet sélectionné dans le Registre National des Chercheurs, explique une dépêche du Ministère Vénézuélien de la Science et de la Technologie (Mincyt).

Le virologue vénézuélien Héctor Rangel, qui dirige les recherches sur les médicaments potentiels contre le covid-19 au Venezuela, a déclaré que l’IVIC a découvert que le médicament agit favorablement contre les cellules infectées par le covid-19 à mesure que l’on applique plus d’isothymol, le principal composé du Carvativir.

«Avec des concentrations croissantes de Carvativir, une diminution de la formation de la plaque lytique a été observée. Cela indique une activité antivirale», a déclaré le spécialiste, qui a expliqué qu’un antiviral est une molécule, d’origine naturelle ou synthétique, qui a la capacité de bloquer l’infection d’un virus dans une cellule.

Selon les responsables de la recherche, le Carvativir aurait la capacité d’empêcher la réplication virale du coronavirus dans l’organisme du patient, ce qui produirait ce qu’on appelle la «tempête de cytokines», qui se produit lorsque le système immunitaire donne une réponse exagérée pour empêcher la propagation interne du virus, et qui est l’épisode critique de la maladie qui produit l’inflammation pulmonaire puis la pneumonie atypique de Covid-19.

Fin janvier de cette année, la responsable du ministère des sciences et de la technologie, Gabriela Jimenez, a expliqué que la méthodologie appliquée dans le développement de la recherche sur le Carvativir, comprenait les étapes suivantes :

· Isolement et identification des principes actifs.

· Modélisation moléculaire.

· Application des études in vitro et des essais in vivo.

· Études de stabilité chimique.

· Études cliniques réalisées pendant quatre mois chez des patients positifs présentant une symptomatologie confirmée.

· Évaluation statistique aux États-Unis.

Jiménez a souligné que deux laboratoires privés internationaux ont été utilisés pour confirmer les analyses de l’étude, étant donné que le blocus imposé par le gouvernement américain contre le Venezuela empêche le pays d’accéder aux réactifs.

L’un de ces laboratoires est la Mayo Clinic, basée aux États-Unis, où les taux de cytokines ont été évalués dans le plasma sanguin de patients ayant reçu du Carvativir et de ceux ayant reçu un placebo. Selon M. Jiménez, il a été déterminé que les patients traités par Carvativir présentaient un effet immunomodulateur qui améliorait leur capacité respiratoire et une diminution de la charge virale.

Le Venezuela maintient une stricte confidentialité

Le 24 janvier, Maduro a annoncé la création du médicament. À l’époque, le nom de Carvativir était même inconnu des personnes travaillant sur le projet, puisque les autorités sanitaires avaient décidé de mener les recherches dans la plus stricte confidentialité.

Quelques jours plus tard, le ministre Jiménez a expliqué à la télévision d’État VTV les raisons de cette confidentialité et pourquoi l’Association des Chercheurs de l’Institut Vénézuélien de Recherche Scientifique (Asoinivic) n’avait pas connaissance du médicament.

Jiménez, biologiste de profession, a souligné que même les scientifiques chargés de l’étude ignoraient le véritable objectif de la première recherche sur le médicament, qui était de confirmer les effets de l’isothymol en tant qu’inhibiteur sélectif de la principale protéase du coronavirus.

L’étude, selon Jiménez, a été présentée «comme un échantillon problématique à évaluer», qui a ensuite, «tout au long du processus de recherche», servi à confirmer que l’isothymol agissait bien comme un inhibiteur du Covid-19.

La recherche, a expliqué le ministre, a été menée par le Dr Alexander Briceño, qui a observé que l’isothymol peut être extrait du thym et de l’origan, grâce à un processus phytochimique qui permet d’extraire le médicament des huiles essentielles des deux espèces.

Le ministre a ajouté que, dans le cadre des certifications internationales du médicament, ils ont déjà préparé des articles sur la recherche «à soumettre à une revue scientifique à comité de lecture», ainsi que des rapports techniques pour l’Organisation Mondiale de la Santé.