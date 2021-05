Colombie Pourquoi les protestations contre le régime d’Ivan Duque persistent-elles ?

Les récentes manifestations en Colombie contre le régime d’Ivan Duque n’ont pas cessé, faisant plusieurs morts et des centaines de blessés. La plupart d’entre eux exigent son départ du gouvernement et, cette fois, ce n’est pas seulement à Bogota que se déroulent les fortes manifestations.

Dans un reportage de RT, le journaliste Nazareth Balbás explique ce qui se cache derrière ces protestations et pourquoi le peuple colombien est si enflammé.

Cali brûle depuis longtemps. La troisième plus grande ville de Colombie, après Medellin et Bogota, est au centre de l’attention des médias ces derniers jours pour les images choquantes de violence, de répression policière et d’émeutes, mais le baril de poudre se construit depuis des années. La réforme fiscale du Gouvernement d’Iván Duque, lancée (et retirée) pendant la pandémie, n’a fait que la faire exploser.

La capitale du Valle del Cauca, située entre les régions Andine et Pacifique, est considérée comme «la ville des déplacés». Ce label montre le bilan le plus douloureux de la violence armée, qui persiste malgré l’accord de paix signé avec la plus ancienne guérilla de la région, et qui se traduit par un conflit latent d’inégalité économique et de stigmatisation sociale, aggravé par l’héritage du trafic de drogue.

C’est dans ce contexte que les protestations de la semaine dernière ont eu lieu. Jusqu’à présent, les autorités ont confirmé au moins 24 décès et 42 personnes disparues. En revanche, les organisations sociales font état de 31 morts, 1.220 blessés et 87 citoyens portés disparus.

Les images des violences, qui ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux, montrent l’utilisation d’armes à feu par les autorités, mais aussi par des civils, ainsi que le blocage des voies d’accès à la ville, la pénurie dans les magasins, la destruction du mobilier public, le vandalisme et une indignation qui commence à dépasser la situation actuelle pour mettre le doigt sur une blessure plus profonde. Alors pourquoi Cali ?

Les «Faucons de la mort» en Colombie

La nouvelle vague de protestations a commencé dans toute la Colombie le 28 avril. Mais vendredi dernier, un tweet de l’ancien président Alvaro Uribe appelant à soutenir l’utilisation d’armes à feu contre les manifestants a suscité une telle indignation que Twitter a dû le supprimer.

Pour Uribe, le patron politique du président Iván Duque, les policiers et les soldats doivent utiliser leurs armes pour «défendre la population» contre «l’action criminelle du terrorisme vandale», dans un discours qui a également tourné à la criminalisation des manifestations. Un jour plus tard, le Ministre de la Défense Diego Molano a lui-même affirmé que des trafiquants de drogue, ainsi que des dissidents des FARC et de l’ELN, étaient à l’origine des manifestations, une version qui a été confirmée par le bureau du Procureur Général mercredi.

Bien que le procureur général Francisco Barbosa Delgado ait promis d’enquêter sur «toutes les agressions» perpétrées par les forces de sécurité contre les manifestants, il a insisté sur le fait qu’il examinerait également les actions contre la police et l’armée, soulignant que le droit légitime de manifester a «une limite» et ne sera pas «imprégné par le crime organisé».

Du côté des manifestants, cependant, la situation est différente. Avec des appels à «arrêtez ce massacre» et «ils sont en train de nous tuer», les personnes qui sont descendues dans la rue pour exprimer leur répudiation de l’administration de Duque et la répression subie, ne cessent de montrer sur les réseaux sociaux l’action disproportionnée des agents qui tirent des coups de feu dans les foules, détiennent arbitrairement la population, courent autour de ceux qui se rassemblent pour se plaindre et attaquent les populations les plus défavorisées de Cali, comme Siloé et La Luna.

Contrairement aux appels au dialogue lancés par le Gouvernement National, les réseaux sociaux regorgent de plaintes des habitants de Cali concernant les abus de la police, le sabotage d’Internet pour empêcher les transmissions qui leur permettent de contourner le silence des médias traditionnels en Colombie, et l’absence de défense face aux morts, aux disparitions, aux détentions et aux centaines de blessés, qui n’ont même pas été officiellement consolidés. Le nombre de victimes varie en fonction de la personne qui donne les chiffres.

Lundi, après avoir appris la mort de Nicolás Guerrero, le maire de Cali, Jorge Iván Ospina, n’a pas caché son désarroi face à la situation. «Je condamne radicalement et absolument l’utilisation d’armes à feu, je condamne complètement le fait que certains faucons de la mort veulent utiliser Cali comme un théâtre d’opérations, comme une scène de confrontation armée. Nous devons désamorcer cette situation, nous devons appeler à la vie», a-t-il déclaré. Il a ajouté : «Il y a des mains criminelles dans ces activités».

Inégalité, déplacement et trafic de drogue

L’image opposée de la répression policière dans les quartiers populaires de Cali se trouve à Ciudad Jardín, l’un des quartiers les plus riches de la capitale du Valle del Cauca, où les habitants ont menacé d’utiliser leurs armes pour repousser toute attaque de «vandales».

Mardi, des vidéos de fourgons de luxe blindés ont envahi les réseaux sociaux pour montrer comment les habitants de ce secteur ont bloqué l’accès à l’urbanisation, située dans le sud de Cali. Cette carte postale, bien que particulière, montre les niveaux d’inégalité sociale qui se trouvent dans le substrat de cette ville.

Selon le dernier rapport du Département Administratif National des Statistiques (DANE), quelque 6,3 millions de personnes rejoindront les rangs de la pauvreté en Colombie en 2020. Dans le décompte des villes, Cali est la deuxième ville après Bogota, avec le plus grand nombre de personnes pauvres.

Ces données, qui reflètent l’impact de la pandémie dans le pays, ont une signification particulière à Cali, où une grande partie de la population des couches populaires vit du travail informel, a été la plus touchée par les quarantaines, réclame l’attention de l’État et rejette un projet de loi fiscale, comme celui de Duque, qui visait à imposer des taxes plus élevées sur la consommation.

En outre, l’identification de la capitale du Valle Cauca comme une ville qui accueille des personnes déplacées en provenance de zones de conflit ajoute un poids supplémentaire à la situation, car ces personnes ne sont pas seulement des victimes économiques de la pandémie, mais aussi de la violence dans leurs territoires, du trafic de drogue et de la précarité.

En effet, la situation géographique de Cali, entre des régions telles que le Chocó, le Cauca et le Valle del Cauca, où le trafic de drogue, le paramilitarisme et les groupes armés ont pris le contrôle en l’absence de l’État – bien avant les manifestations -, la rend particulièrement vulnérable à des fléaux tels que le trafic d’armes, un problème que plusieurs analystes ont pointé du doigt comme étant la raison pour laquelle la situation a connu une escalade plus violente et semble jusqu’à présent difficile à contrôler.

Pour l’instant, les manifestants restent déterminés à rendre visibles leurs revendications et à dénoncer les excès de la police, tandis que le gouvernement a appelé au «dialogue» pour tenter de calmer les critiques qui commencent à se faire entendre, quoique timidement, de la communauté internationale. Cependant, une chose est claire : Cali brûle depuis longtemps, mais maintenant on peut le voir.