Combien d’insuline le Venezuela produira-t-il avec la Russie au cours des cinq prochaines années ?

Le Gouvernement Vénézuélien et l’entreprise biotechnologique russe Geropharm ont signé fin mars un accord pour la production de médicaments à base d’insuline, un accord peu médiatisé par les médias internationaux et qui prévoit la production de millions de conteneurs de ce palliatif qui seront fabriqués sur le territoire vénézuélien au cours de la période 2021-2026.

Selon un communiqué de presse de Geropharm, l’accord signé avec le Ministère Vénézuélien de la Santé durera cinq ans et l’usine correspondante sera installée au siège de la société socialiste pour la Production de Médicaments Biologiques (Espromed Bio), située à Caracas.

L’accord, qui avait déjà été préétabli en février dernier, a maintenant été signé par le directeur général de Geropharm, Petr Rodionov, et le ministre vénézuélien de la santé, Carlos Alvarado.

La cérémonie s’est déroulée en présence du vice-premier ministre russe, Yuri Borisov, de l’ambassadeur russe au Venezuela, Sergey Mikhaylovich Melik-Bagdasarov, du vice-président du Venezuela, Delcy Rodríguez, et du vice-président sectoriel pour l’espace économique, Tarek El Aissami.

L’information ajoute que Geropharm agira en tant «qu’investisseur» dans le projet et transférera à Espromed Bio le savoir-faire pour la production de médicaments à base d’insuline.

34 millions de conteneurs d’insuline au Venezuela

Selon les parties, Geropharm investira dans la modernisation des équipements existants au Venezuela et transférera la technologie de remplissage de «la forme posologique finie des insulines humaines recombinantes». Il permettra également de former le personnel qui travaillera dans la production.

L’accord prévoit également la fourniture ‘d’analogues’ d’insuline en provenance de Russie, tandis que le gouvernement du Venezuela fournira à Geropharm l’assistance nécessaire à la mise en œuvre du projet «et garantira l’achat de médicaments à base d’insuline» pendant la période convenue.

Le communiqué de presse précise que le ministère vénézuélien de la santé a déclaré qu’il était nécessaire d’obtenir plus de 34 millions de conteneurs d’insuline pour les cinq prochaines années, afin de servir une population de 2,96 millions de patients souffrant de diabète sucré.

L’entreprise russe entretient des relations commerciales avec le Venezuela depuis 2019, lorsqu’elle a commencé à fournir de l’insuline au pays dans un contexte de restrictions provenant du blocus imposé par les États-Unis et l’Union Européenne.

«À cette époque, les fabricants internationaux d’insuline ont pratiquement cessé toute livraison de médicaments insuliniques vitaux au Venezuela», indique le texte.

À ce jour, Geropharm a livré plus de trois millions de conteneurs d’insulines aux patients vénézuéliens, qui disposent désormais de plusieurs présentations sur le marché : les insulines recombinantes à action rapide et intermédiaire Rinsulin® R, Rinsulin® NPH et Rinsu-lin® Mix 30/70 en flacons, ainsi que les analogues d’insuline à action ultra-rapide et à action prolongée RinLis® (insuline lispro) et RinGlar® (insuline glargine) en cartouches.