Droits de l’Homme en Colombie : 91% des meurtres de femmes leaders sociaux restent impunis

Une étude récente présentée en Colombie par le programme non gouvernemental «Somos Defensores» a indiqué que les meurtres de femmes leaders sociaux et défenseurs des droits de l’homme dans ce pays ne représentent pas moins de 91% des cas en toute impunité.

La plateforme mentionnée, en alliance avec le Sommet National des Femmes et de la Paix, Sisma Mujer – GPAZ : Groupe de Travail sur le Genre dans la Paix et la Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté ; a publié les conclusions du nouveau rapport «Femmes défenseurs, voix de la vie et résistance».

La recherche montre une augmentation des agressions contre les femmes qui défendent la vie et le territoire au milieu des risques liés aux écarts entre les sexes. De plus, elles transcendent le contexte armé et les autres dynamiques de violence enregistrées en Colombie.

Le rapport, divisé en trois chapitres, traite de la manière d’interpréter la violence à laquelle sont confrontées les femmes défenseurs des droits humains dans un contexte de discrimination entre les sexes.

Un autre chapitre traite de la réponse de l’État aux garanties de ces travaux, de leur avancement et de leurs blocages. Un troisième chapitre couvre les attaques commises entre 2013 et 2019, où 1.338 événements violents ont été enregistrés, la menace étant la forme de violence la plus courante contre les femmes défenseurs des droits humains.

Par le biais du Programme Global de Garanties pour les Femmes Dirigeantes et les Femmes Défenseures, on souligne que des conditions telles que l’âge, l’orientation sexuelle, la situation économique et la condition ethnique sont des facteurs qui augmentent la vulnérabilité des femmes.

Dans ce contexte, les femmes indigènes et afro-colombiennes sont davantage exposées à des risques en raison de la discrimination, de la pauvreté et de la marginalisation historique dont elles ont été victimes. Ceci, en plus de l’impact du conflit armé sur leurs territoires.

Le rapport indique que les agressions contre les femmes défenseurs ont augmenté de 58,3 % au cours de l’année dernière. Les chiffres enregistrés par Somos Defensores en témoignent : entre 2013 et 2019, 1.338 agressions individuelles ont été commises par un large éventail d’acteurs.

Plus de femmes meurent en Colombie avec Duque

Le contenu du rapport révèle également que les attaques contre les femmes défenseurs des droits humains ont augmenté au fil du temps. C’est particulièrement le cas ces dernières années, dans le cadre de l’accord de paix que le président actuel, Ivan Duque, a décidé de rompre.

En outre, il a été possible de compiler que, selon le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, en 2019, le nombre d’assassinats de femmes défenseurs des droits de l’homme a augmenté de près de 50 % par rapport à 2018.

Le Bureau du Médiateur a également émis des avertissements. L’entité a révélé que bien que le nombre de meurtres ait globalement diminué entre 2018 et 2019, le nombre de femmes défenseurs des droits de l’homme assassinées est passé de 12 à 19.

D’autres données confirment que les taux d’agression les plus élevés ont été commis contre des femmes dirigeantes autochtones, avec 118 cas. Viennent ensuite les chefs de communauté avec 75 cas et les paysannes avec 68 cas.

Suivent 66 affaires contre des femmes leaders d’origine africaine et 63 affaires contre des femmes leaders communautaires. Ces chiffres permettent de conclure que la défense des terres et du territoire est la plus attaquée.

En ce qui concerne les auteurs présumés des attaques, 902 cas sont imputables aux groupes paramilitaires, tandis que dans 331 cas, l’auteur présumé est inconnu. Entre-temps, au moins 56 cas concernent des institutions de l’État, tandis que 34 autres accusent les FARC-EP et 13 autres l’ELN.

L’importance des femmes

Le rapport souligne également que les femmes défenseurs des droits de l’homme sont plus susceptibles d’être attaquées que les secteurs liés à la discrimination ethnique, sexiste et subordonnée. Le rapport souligne que cela est dû au fait que leur travail a conduit à des changements dans les rôles et les discours qui ont causé des inégalités tout au long de l’histoire.

De même, ils soulignent le rôle des femmes dans les processus de protection des droits et leur importance pour rendre visibles les situations «d’injustice sociale, promouvoir les programmes de paix et dynamiser les processus démocratiques dans le monde».

Malgré cela, les organisations sociales expriment qu’actuellement il n’existe toujours pas d’environnement favorable qui garantisse aux femmes leur droit à défendre les droits de l’homme.

Selon le Bureau du Médiateur, les limites qui existent dans la priorité accordée à la sécurité des femmes et des femmes défenseurs des droits humains dans le pays sont liées à un manque de clarté concernant les compétences des entités territoriales en matière de prévention et de protection.

Ils avertissent également qu’une approche et des temps de réponse différenciés aux menaces rencontrées dans les territoires ne sont pas pris en compte, ce qui empêche de porter une attention opportune à la situation de risque.

En revanche, dans les institutions chargées de la judiciarisation et des enquêtes, il n’y a pas de progrès dans l’identification des origines des menaces, ajoute le rapport.

D’autres difficultés sont rencontrées par les femmes autochtones et afro-colombiennes défenseurs et les processus collectifs qui demandent des mesures de protection. Leurs formes traditionnelles d’autonomiegouvernementale, la cosmogonie et le concept ancestral et collectif de protection leur sont inconnus.

Des progrès limités contre l’impunité

Le programme Somos Defensores a déjà exprimé les progrès limités réalisés par des organismes tels que le Bureau du Procureur dans le traitement des affaires d’assassinat de dirigeants sociaux. Dans le cas des meurtres de femmes défenseurs, ils soulignent que la majorité d’entre eux «sont au stade de l’enquête».

Concernant les affaires qui sont en imputation, en procès, en exécution de peines et en condamnation, le rapport ajoute qu’elles sont à 9%. En d’autres termes, il y a 91% d’impunité en Colombie. Parallèlement, le parquet insiste pour dire que 50% des cas ont déjà été élucidés.

«Sur la base de la réponse donnée à Sisma Mujer, seulement 14,1% des 78 cas de défenseurs et dirigeants des droits de l’homme assassinés ont été condamnés», explique le rapport.

Les différentes plateformes des droits de l’homme expliquent que le manque de garanties n’est pas seulement dû à l’absence d’une réponse de protection efficace. Ils affirment qu’il y a également un «manque de volonté politique» de la part du gouvernement colombien «pour faire face aux situations de violence».

Malgré cela, ils ajoutent que les organisations de femmes continuent à interagir constamment avec les institutions de l’État colombien. L’objectif est la réalisation et l’application de ces garanties.