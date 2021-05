Edgar Tello, député élu : «Le Perú Libre postule un changement de modèle économique avec une nouvelle Constitution».

Le second tour des élections au Pérou est prévu pour le 6 juin. Pedro Castillo, du Perú Libre, et Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, s’affronteront.

Dans une interview sur Voces sin Fronteras, animée par Bruno Sommer et Denis Rogatyuk, le député élu du Pérou Libre, Edgar Tello, a déclaré que son parti propose un changement de modèle économique avec une nouvelle Constitution «pour assurer la qualité de vie de toute la population, industrialiser le pays, donner une plus grande participation à l’État, pour qu’il ne soit pas seulement un État promoteur et régulateur, mais aussi un État entrepreneur».

Par Bruno Sommer et Denis Rogatyuk

ET : Salutations du Pérou à la République sœur du Chili, au peuple chilien, pour cette invitation. Eh bien, pour partager l’expérience que le Pérou est en train de vivre en ce moment, pour faire ce grand changement et écrire la nouvelle histoire que le peuple péruvien espère avoir avec espoir, avec les enseignants de la présidence de la République, et avec les enseignants aussi du Congrès qui a déjà été pratiquement élu, et pour leur donner un changement, Et mettre fin au modèle économique néolibéral qui génère une grande inégalité, le pillage des ressources naturelles, l’abandon de l’État et, surtout, l’institutionnalisation de la corruption à tous les niveaux de l’État qui retarde et, d’une certaine manière, génère l’abandon que l’État génère et élimine pratiquement le développement que notre pays devrait avoir afin de générer une qualité de vie pour tous les Péruviens.

BS : Comment est né Perú Libre, quelle est son histoire, ses objectifs et comment avez-vous conquis le cœur des gens au Pérou ?

ET : Perú Libre est un parti qui est né il y a environ cinq ans dans la région centrale de notre pays, c’est-à-dire la région de Junín, où se trouve son fondateur et actuel secrétaire général, le Dr Vladimir Cerrón Rojas. Peru Libre propose un changement de modèle économique avec une nouvelle Constitution pour mettre la qualité de vie au service de toute la population, disons, pour industrialiser le pays, pour donner une plus grande participation à l’État, afin qu’il ne soit pas seulement un État promoteur et régulateur, mais aussi un État entrepreneur.

Comme actuellement la Constitution de 1993 dans le pays établit que l’investissement privé est libre, mais il ne devrait pas seulement être privé mais aussi public, et sans doute cela n’a pas été aussi bien reçu que maintenant parce qu’il y avait un manque de plus de diffusion, plus d’information sur le plan du Gouvernement.

La grève des enseignants en 2017 a généré des attentes au niveau national et international, en démasquant un modèle économique en crise sociale, économique et politique, et qui a suscité un espoir de changement. Et les enseignants, voyant cela et voyant aussi le report et l’abandon du secteur de l’éducation, du secteur de la santé, du secteur agricole et d’autres secteurs, les enseignants se sont organisés dans la Fenate Peru (Fédération Nationale des Travailleurs de l’Education du Pérou), au début avec l’analyse, le débat et toute une contradiction à l’intérieur, mais à la fin la raison a prévalu et il a été déterminé que les enseignants doivent faire un pas important dans la lutte politique et c’est que la licence du camarade Pedro Castillo soit approuvée afin qu’il puisse se présenter à la présidence, et chaque région devrait, les délégués, élire leurs candidats pour les représenter au Congrès de la République, et c’est ainsi que les enseignants ont décidé de se présenter à travers le Perú Libre où une alliance entre le syndicat national des enseignants et le parti Perú Libre a été faite, sur la base des points sur lesquels les enseignants s’étaient mis d’accord, le changement de la Constitution, pour une Constitution populaire, avec des marchés, et cela signifie sans aucun doute que les enseignants peuvent aussi incarner l’idéologie et le plan de Gouvernement du Perú Libre.

Cela a généré que le syndicat des enseignants au niveau national peut faire partie de ce parti Perú Libre et porter le professeur Pedro Castillo à la présidence, et cette alliance est celle qui reste comme un seul poing, et c’est le syndicat national des enseignants qui a mobilisé tout le pays dans une campagne austère, franciscaine, et nous continuons sur ce chemin pour obtenir que le professeur Pedro Castillo ce 6 juin puisse être le prochain président du Pérou, un enseignant à pied, qui vit la réalité et sait la même chose que dans d’autres pays comme le Chili et toute l’Amérique latine.

Pour être précis, le parti a été fondé par Vladimir Cerrón Rojas, un médecin, un docteur, il l’a fondé il y a cinq ans dans la région de Junín, au centre du Pérou, et étant donné les conditions, l’abandon, les enseignants ont décidé de participer à ce processus politique et il y a une alliance entre les enseignants nationaux et Perú Libre, et cette alliance est celle qui fonctionne actuellement, rassemblant le sentiment, la confiance et l’espoir que le pays a pour être capable de générer le changement que tous les Péruviens veulent, tout comme dans toute l’Amérique latine, comme le Chili, la Bolivie et d’autres pays qui génèrent ces changements à travers l’organisation, et cette alliance est celle qui avance actuellement avec la candidature du camarade Pedro Castillo.

BS : Parmi les candidats, y a-t-il beaucoup d’enseignants ?

ET : C’est exact, pour la première fois dans l’histoire du Pérou, nous avons présenté organiquement des candidats dans les 26 régions du pays, et nous avons maintenant des représentants du syndicat national des enseignants au Congrès, comme celui qui parle, qui est un député élu par Perú Libre, représentant les enseignants de Lima Métropolitaine, la capitale, et ainsi de suite dans les différentes régions du pays.

BS : Combien d’enseignants composeront le Congrès ?

ET : Au total, nous sommes un groupe de 37 membres du Congrès de Perú Libre, dont, en moyenne, 20 enseignants.

BS : Comment cette voie d’un processus constitutif va-t-elle être possible maintenant ? Et pourquoi est-ce si important ?

ET : Chaque chemin n’est pas facile, il fait partie d’un processus de lutte, et au niveau du syndicat national des enseignants, et au niveau syndical, nous avons analysé la nécessité de ce changement constitutionnel, que la seule chose qui a été généré est l’abandon par l’État des secteurs de l’éducation, la santé, l’agriculture, et nous avons vu que la seule façon qu’un plus grand budget pourrait être alloué à l’éducation, la santé, et d’autres secteurs importants, était avec le changement du modèle économique et aussi le changement de la Constitution, et cela fait partie de cette nécessité qui n’était pas seulement des enseignants, mais d’engager tous les gens afin que nous ayons la qualité de vie.

C’est pourquoi nous avons levé cette bannière de lutte, dont nous savons qu’elle ne sera pas facile parce que la droite, les groupes liés à la Confiep (Confédération Nationale des Institutions Privées d’Entreprises), à la corruption et aux médias de la capitale ont déjà commencé à répondre à quiconque attaque le modèle économique que nous sommes des terroristes, que nous sommes des radicaux, que nous sommes du Movadef, du Sendero Luminoso, c’est-à-dire qu’au fond d’eux-mêmes, ils sont inquiets et désespérés que nous ne touchions pas au modèle, mais cela fait partie de ce que veut la population, tout comme au Chili et dans d’autres pays, ils se battent pour changer ce modèle économique sauvage qui ne profite pas aux grandes majorités.

L’autre jour, j’étais, pour ainsi dire, dans la ville d’Iquitos et on m’a emmené visiter l’établissement humain de Santa Maria, Alejandro Toledo, où l’on m’a dit que la population, en pleine urgence sanitaire, vit avec les eaux usées dans les rues et cette visite a été assez dure, froide, pour voir comment des enfants et des adultes, des citoyens, vivent dans des conditions infrahumaines et pas seulement à Iquitos mais dans tout le pays, ici dans la métropole de Lima, nous le voyons aussi, et la presse ici dans la capitale et les groupes de pouvoir disent que si le professeur Pedro Castillo gagne, nous deviendrons un Venezuela, mais sans aucun doute au Pérou les conditions que nous voyons sont pires que le Venezuela et même à des niveaux équivalents au pays d’Haïti, où il y a une crise profonde, et nous voyons que ce modèle économique néolibéral amène la population à ce niveau de vie, et je crois que la population et tous ceux qui veulent le changement vont se battre pour cela, peu importe ce qu’ils nous disent, nous allons continuer à avancer.

BS : Au Pérou, cette vague néolibérale qui a déferlé sur toute l’Amérique Latine, a fait baisser le salaire minimum de combien ? Combien gagne le travailleur familial péruvien moyen ?

DR : Quel est le plan du professeur Castillo, sa proposition, pour changer cela ?

ET : Ici au Pérou, disons que ce n’est pas loin de la réalité du Chili, le salaire minimum au Pérou est d’environ 270 dollars, soit environ 930 soles, le panier de base d’une famille, selon les institutions de l’État, est d’environ quatre mille soles, soit plus ou moins mille cent dollars environ, pour pouvoir soutenir une famille pendant un mois.

Ainsi, le boom économique dans notre pays n’a pas profité à la grande majorité, mais simplement aux secteurs d’activité des grandes entreprises et aux groupes de pouvoir qui existent ici au Pérou. Le modèle réussi que le Chili a exporté au Pérou n’est pas du tout réussi, il y a de plus en plus de précarité, il y a un abandon dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’agriculture, il y a des licenciements massifs, des suppressions de droits, et tout cela pour justifier la sortie, le salut entre guillemets, que le seul salut est de privatiser les institutions de l’État, les entreprises et aussi les services.

Évidemment, si quelqu’un ici veut étudier, il doit payer, si quelqu’un veut se faire soigner, il doit payer, sans aucun doute tout est à la charge du citoyen, du travailleur, et tandis que les groupes de pouvoir prennent l’argent collecté de l’État dans des camions, comme nous l’avons vu ici au Pérou, la corruption, et d’autres cas que nous avons eus au Pérou comme les cols blancs, le club de la construction, entre autres, des institutions, d’autres bandes criminelles, comme les procureurs les ont décrites dans leurs dénonciations, afin de piller les ressources de l’État au Pérou.

DR : Qu’est-ce qui vous explique la popularité du professeur Castillo dans les zones rurales et comment sa campagne tente de s’organiser dans les zones urbaines ?

ET : Ce qui caractérise la campagne du professeur Pedro Castillo, c’est que l’humilité d’un professeur, d’un paysan, d’un rondero, se présente à la Présidence de la République, et cela voit la population qu’un représentant légitime du peuple dispute le pouvoir pour que ce soit le peuple qui, à travers lui, gouverne notre pays, parce qu’il y en a assez de la rotation des postes de personnes qui défendent le même modèle économique néolibéral, et aujourd’hui nous voyons comme contrepartie la candidate du modèle économique néolibéral que la seule chose qu’elle représente est la continuité, parce qu’elle n’est pas une nouvelle candidate, elle a déjà été au gouvernement avec son père dans les années 90, elle a été majoritaire au Congrès de la République, et loin de faire passer des lois en faveur du peuple, au contraire, elle a fait passer des lois en faveur des grandes entreprises, en éliminant les droits des travailleurs, et ce que nous avons vu c’est l’institutionnalisation de la corruption, Le procureur demande 30 ans pour corruption, la famille Fujimori a été impliquée dans la corruption avec le don de vêtements, les stérilisations forcées, nous avons vu qu’ils sont une direction qui par le biais d’un salon de discussion, la pharmacie, le taxi moto, ils génèrent des ordres à leurs élus du Congrès.

Par conséquent, les sondages ne reflètent pas non plus la véritable intention de vote des citoyens, alors que le professeur Castillo remplit les places, la ville, la région qu’il visite, spontanément, la population sort pour le recevoir, pour participer, nous voyons que loin de pouvoir contrer de la même manière, le candidat de la continuité, de la corruption, du modèle économique néolibéral, du modèle économique néolibéral, ne pouvant pas le contrecarrer avec le soutien populaire, ce qu’elle a l’intention de faire, c’est de manipuler les sondages, de générer une campagne de la politique de la peur, et aussi maintenant de la porter dans l’arène du débat, de sorte qu’à travers eux son équipe de presse, qui sont les médias ouverts dans notre pays, malgré le fait que l’émission et le premier débat étaient pratiquement la clarification donnée par le professeur Pedro Castillo, cependant, les médias qui sont devenus les médias de presse de Mme Fujimori, ont dit le contraire, avec tous leurs analystes et spécialistes, ils ont dit que Mme Fujimori est la meilleure candidate et a les meilleures propositions, alors qu’ils n’ont pas expliqué pourquoi de nombreux établissements humains au Pérou n’ont pas d’eau depuis plus de 25 ans, pourquoi des emplois n’ont pas été créés, pourquoi le salaire minimum est pratiquement inférieur à ce qu’un citoyen devrait gagner, inférieur au panier familial de base, inférieur à Unité de Taxe Imposable, l’UITI, qui régit le système financier, qui équivaut ici à 4.200 soles en moyenne, et pourquoi le salaire minimum est pratiquement inférieur à ce qu’un citoyen devrait gagner. Le peuple péruvien ne veut pas de l’aide sociale, il veut un travail digne pour pouvoir générer une qualité de vie pour sa famille, et c’est ce que la population comprend.

Dans la capitale, évidemment à cause des médias, qui sont fortement enracinés, c’est un peu difficile, mais maintenant la population comprend aussi et prend conscience de la réalité, et nous voyons tous les jours qu’avant de soutenir Mme Fujimori, ces bases sont en train de passer dans les rangs du peuple, parce qu’ils voient une candidate naturelle du peuple, et c’est la meilleure lettre d’introduction ajoutée au plan du gouvernement qui offre un vrai changement, que la population attend et dont elle a besoin.

BS : Dans quelle mesure pensez-vous qu’il est important pour la gauche de récupérer la figure du Christ historique, en respectant toutes les personnes qui ont un mode de pensée séculariste, qui ne sont pas croyantes ?

ET : Le Christ était aussi un combattant social, c’est sans doute un exemple, il recherchait aussi la paix sociale, la justice sociale, et c’est cela la démocratie, le respect des opinions, des croyances, et une partie de la politique de l’Etat que Perú Libre va appliquer avec le professeur Pedro Castillo est de respecter les croyances de chaque citoyen.

Pas comme ceux qui utilisent la religion, comme le candidat López Aliaga qui s’est dit représentant de l’Église, qui respecte les valeurs, mais qui est néanmoins sorti publiquement pour dire qu’il allait soutenir la dame de la corruption, du néolibéralisme, et il est sorti dans une manifestation pour appeler à la mort du secrétaire général du parti Perú Libre, Vladimir Cerrón, à la mort du professeur Pedro Castillo, notre candidat présidentiel, et ce n’est pas naturel pour un citoyen qui prétend être croyant, la seule chose qu’il génère est la violence, et le terrorisme pour chercher à attenter à la vie des camarades qui mènent cette lutte, et ça c’est totalement contestable et ça ne peut pas être admis dans une société démocratique qu’il y ait ces dénonciations, ces menaces, qui induisent ouvertement la population et là on voit le caractère du racisme, d’un peu de haine, que ce n’est pas la lutte des idées que cette campagne doit mettre en avant, et non ce type de menaces dans lesquelles tombent les représentants du modèle économique néolibéral, ceux qui défendent la corruption et la continuité de ce modèle pour maintenir toutes ces entreprises dont la population est fatiguée et s’indigne.

DR : Voyez-vous une possibilité que certaines des réformes et des changements mis en œuvre par Evo Morales en Bolivie puissent être mis en œuvre au Pérou par le professeur Pedro Castillo ? Je parle spécifiquement de la réforme de la renationalisation des hydrocarbures, ou d’autres industries privatisées pendant l’ère néolibérale, de la reconnaissance de la Terre Mère et du caractère indigène.

ET : A cet égard, la seule façon de générer une qualité de vie pour la population est de renégocier les contrats, et cela implique nécessairement un changement du cadre constitutionnel pour changer le modèle économique néolibéral, et ce n’est pas que nous sommes contre l’investissement privé, il est nécessaire, nous voulons l’investissement privé pour que notre pays progresse, mais il est nécessaire de renégocier les contrats.

Il n’est pas possible que soixante-dix pour cent des cent pour cent des bénéfices que les concessions nationales et internationales peuvent avoir, et que seulement trente pour cent restent pour l’État péruvien, cela doit être inversé, tout comme l’expérience de la Bolivie, de l’Équateur, où cela a été inversé et l’investissement privé n’est pas parti, il est resté, Et cela garantit que les citoyens peuvent avoir une meilleure qualité de vie, un travail décent pour tous les habitants, parce que cela va générer l’industrialisation du pays et aussi le besoin d’avoir des professionnels spécialisés dans chaque branche, ingénieurs, architectes, et tout le besoin de professionnels, et pour cela nos jeunes auront des opportunités où ils pourront développer leur profession.

Pour cette raison, Perú Libre et le professeur Pedro Castillo proposent l’admission gratuite à l’université, ce qui est le désir de tout parent que ses enfants aillent à l’université, et aussi de renforcer l’enseignement technique comme faisant partie de la nécessité de ce grand changement qui va être fait, et c’est l’espoir que le candidat du peuple sera un enseignant, le professeur Pedro Castillo.

BS : Pensez-vous qu’au cours de l’éventuel gouvernement du professeur Castillo, la possibilité de former une Assemblée constituante et de rédiger une nouvelle Constitution au-delà de l’espace du Congrès s’ouvrira ?

ET : Si ce boom économique nous a conduit, comme le disent les génies du néolibéralisme, à la prospérité, mais une prospérité seulement pour un groupe de pouvoir, pour les hommes d’affaires de Confiep, pas pour la population, et ce modèle économique, s’ils disent qu’il est très bon, devrait en tout cas nous comparer à la réalité du Japon, de l’Allemagne, quelque chose dont nous sommes totalement éloignés. Ainsi, avec le professeur Pedro Castillo, ils essaient de changer ce modèle économique et il est totalement faux de penser qu’avec ce changement, nous deviendrons un Venezuela, parce qu’ici au Pérou, sans avoir besoin d’être encore avec le triomphe du professeur Pedro Castillo, il y a déjà des problèmes ici, très aigus, qui ne sont pas pris en charge, Il est incroyable que la région de Loreto, qui est entourée d’eau, ne dispose pas d’eau potable pour sa population, et cela affecte sans aucun doute le modèle économique néolibéral et fait partie de la négligence.

Maintenant, à propos de l’Assemblée Constituante, ici nous allons nous battre, et il y a plusieurs moyens mais celui que nous avons vu comme convenable, en respectant le cadre constitutionnel selon l’article 206 de la Constitution Politique du Pérou, qui peut être fait la réforme totale ou partielle de la Constitution, Et cela se ferait par le biais d’une initiative législative au Congrès et par consensus pour obtenir ce changement constitutionnel par accord du Congrès de la République au complet, et l’autre est la collecte d’au moins cinquante mille signatures pour pouvoir la présenter à l’organe respectif et un référendum pourra être organisé et ce sera la population qui déterminera si nous changeons la Constitution ou non.

