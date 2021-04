Équateur : comment expliquer les résultats des élections présidentielles?

Le week-end dernier s’est tenu en Equateur le second tour des élections présidentielles dans lequel a été victorieux le droitier Guillermo Lasso, du Mouvement Creando Oportunidades (CREO), en alliance avec le Partido Social Cristiano (PSC), qui est venu pour la troisième fois en quête de la première magistrature du pays.

Lasso a gagné contre Andres Arauz, de la coalition de gauche Union por l’Esperanza (UNES), qui rassemble le correísmo. Avec 98,55% des votes valides comptabilisés par le Conseil National Electoral (CNE), Lasso a obtenu 4.615.772 voix, soit 52,43% du total, tandis qu’Arauz a obtenu 4.187.835 voix, soit 47,57%.

Mais il y avait aussi un autre protagoniste : le vote nul. Avec ce même pourcentage de bulletins, 1.746.231 votes non valides ont été comptabilisés. Ces bulletins auraient pu donner un résultat différent aux élections, donnant un pourcentage plus élevé à Lasso ou favorisant Arauz.

Dans un article du journaliste Edgar Romero, correspondant de RT en Equateur, il explique comment le vote nul a défini le destin des Equatoriens pour les années à venir, notamment du côté de l’ancien candidat Yaku Perez.

Promotion du vote «nul»

La promotion du vote nul a été faite par Yaku Perez, appartenant au Mouvement Unidad Plurinacional Pachakutik. La résolution était également accompagnée par la Confédération des Nationalités Indigènes de l’Équateur (CONAIE). Cette décision a été prise après que Pérez n’a pas réussi à se qualifier pour le deuxième tour de scrutin et est arrivé en troisième position lors du premier tour des élections présidentielles, qui se sont tenu le 7 février.

Lors de ce premier tour, Pérez et Pachakutik ont dénoncé une fraude présumée à son encontre, qui a favorisé Lasso – avec une différence d’un peu plus de 32.000 voix – et l’a mis hors course. Le 23 février, après des jours de protestations, ils ont présenté au CNE 27.767 feuilles de décompte comportant des irrégularités présumées, afin d’exiger un recomptage des votes ; après les avoir analysées, l’organisme a décidé que seuls 31 d’entre eux seraient recomptés.

Face à cette décision, ils se sont adressés au Tribunal du Contentieux Electoral (TCE), afin d’annuler la résolution du CNE et pouvoir obtenir un recomptage, mais cet organe a également statué contre eux le 14 mars.

Alors que le cas était étudié par le TCE, le 10 mars, la CONAIE a tenu son conseil élargi, au cours duquel elle a décidé que si le TCE empêchait le recomptage, elle ne soutiendrait aucun candidat au second tour et encouragerait le «vote nul idéologique».

Divisions au sein de la communauté indigène de l’Équateur

À l’approche des élections en Équateur, les positions de certains dirigeants évoluent. Le 3 avril, lors d’un événement dans la communauté de Cofán Dureno, dans la province de Sucumbíos, le président de la CONAIE, Jaime Vargas, a serré la main d’Arauz et lui a dit que ses propositions gouvernementales avaient «le plein soutien du mouvement indigène».

«La décision de Jaime Vargas ne représente pas la décision du mouvement indigène et, pire, de Pachakutik», a déclaré Marlon Santi, coordinateur national de l’organisation politique, lors d’une conférence de presse, au cours de laquelle il a annoncé l’expulsion du président de la CONAIE du parti, dont il était membre.

Perez, pour sa part, a déclaré : Vargas a rendu visible le soutien qu’il apporte depuis longtemps au correisme. Vargas a soutenu Arauz toute sa vie. De plus, nous pensions qu’il allait le faire au premier tour.

Vargas, en plus d’être le président de la CONAIE, est bien connu pour avoir mené les manifestations antigouvernementales d’octobre 2019 contre le gouvernement de Lenín Moreno, après les mesures annoncées, comme la suppression des subventions aux carburants, en réponse à un accord que l’exécutif avait conclu avec le Fonds Monétaire International (FMI). Les manifestations ont été soutenues par des secteurs de la gauche équatorienne, y compris des partisans du corréisme.

Le 7 février, la CONAIE a ratifié qu’elle irait aux élections de dimanche dernier avec la bannière du vote nul. Tout comme Leonidas Iza Salazar, président du Mouvement Indigène et Paysan de Cotopaxi (MICC), une autre des grandes figures des manifestations d’octobre 2019.

Outre Vargas, Virna Cedeño, ancienne candidate à la vice-présidence de Pachakuitk en binôme avec Pérez, a exprimé son soutien à Lasso. Pachakutik a également annoncé la séparation de Cedeño. Bien qu’elle ne soit pas membre de Pachakutik, Mme Santi a rappelé qu’elle avait signé une «promesse d’engagement» pour «être fidèle aux décisions» prises par le parti dans le processus électoral.

Sabotage de l’Équateur ?

Dimanche, au moment de voter, Perez, pour annuler son vote, a écrit sur le bulletin de vote : «Yaku président, résistance», que plus tard il a montré aux médias qui étaient au moment où il a voté.

Plus tard, lors de son témoignage, il a déclaré qu’il s’agissait d’une manière de résister à un CNE «entaché de corruption» et a affirmé que le vote nul servait à faire pression pour que «dans quelque temps, il y ait de la transparence».

Selon les résultats du CNE, l’appel de Pachakutik à un vote nul semble avoir eu un effet. Si l’on tient compte du fait qu’au premier tour, les votes nuls n’étaient de 1.013.395 (9,55%), au second tour, ce pourcentage a augmenté.

Avec 98,55% des bulletins valides comptabilisés, plus de 1,74 millions de citoyens ont voté nul, soit plus de 16% des bulletins. Le pourcentage est considérable et laisse présager un facteur décisif de négociation entre les secteurs politiques du pays.