Espagne: Le cas de la jeune femme qui a laissé des tweets programmés pour expliquer sa mort et sa souffrance mentale

Avant de décider de mettre fin à ses jours, une jeune femme en Espagne dénonçait depuis quelque temps sur les médias sociaux «le traitement dégradant et horrible» qu’elle subissait de la part d’un système de santé mentale qu’elle jugeait inefficace. Elle a laissé sur Twitter des messages dont la publication est prévue une semaine après sa mort, dans lesquels elle explique les raisons de sa décision et qui ont suscité une controverse et un profond impact.

«Ce n’était pas impulsif, je n’ai pas consciemment prévenu qui que ce soit. J’ai été tué par une famille dysfonctionnelle, les services sociaux, le procureur des mineurs et, surtout, par un traitement dégradant et horrible en santé mentale.

Je veux juste me reposer, pas ‘arrêter de souffrir’», a-t-elle écrit dans l’un des tweets prévus, rapporté par la journaliste Marta Miera dans un reportage de RT.

La jeune femme a expliqué dans son récit qu’elle traversait «une très mauvaise passe due à des problèmes non seulement non traités, mais mal traités par des professionnels incompétents».

Elle a même posté un fil de discussion sur la «faute professionnelle médicale» à laquelle elle a dû faire face à un trouble bipolaire non traité, que les médecins ont diagnostiqué comme de l’anxiété. «Si je ne traitais pas mon trouble bipolaire, je finissais par souffrir d’une véritable psychose», a-t-il déclaré.

Dans un autre message, qu’il a intitulé «Comment brûler complètement une personne au point qu’elle veuille mourir et refuse de parler», il a publié un exercice d’auto-assistance et, dans la section consacrée à la famille, il a indiqué qu’il avait souffert d’abus physiques, psychologiques et sexuels et d’abandon.

«Je suis une personne solitaire en raison de la force du contexte, mais en ce moment, je voudrais être tout sauf seule», a-t-elle déclaré.

10 suicides par jour en Espagne

La nouvelle a choqué les réseaux sociaux, où de nombreux utilisateurs, mais aussi des politiciens, ont déploré sa mort et critiqué l’absence de plans publics pour traiter la santé mentale.

«Je viens de voir le dernier tweet d’une personne qui s’est apparemment suicidée, expliquant ses raisons. 10 personnes comme elle s’enlèvent la vie chaque jour. Relisez-le : 10 par jour. Le plan national de prévention du suicide en Espagne ne peut plus attendre», a déploré Íñigo Errejón, porte-parole de Más País.

Ce n’est pas la première fois que le député aborde cette question. En mars, il s’est exprimé devant le Congrès des députés sur les lacunes du système de santé publique en matière de prise en charge psychologique de la population et sur le problème des suicides en Espagne, lorsqu’un député de droite a crié «Va chez le médecin !».

Selon les dernières données recueillies par l’Institut National de la Statistique (INE), depuis 2018, on compte en Espagne 7,5 suicides pour 100.000 habitants par an, soit plus de 3.500 décès, environ 10 suicides par jour.

Les hommes sont majoritaires et leur taux s’élève à 11,4 pour 100.000 habitants, alors que l’incidence est plus faible chez les femmes (3,8). En outre, le taux augmente de façon alarmante avec l’âge et, si à partir de 45 ans il est déjà de 10,3, à 80 ans il dépasse 16, atteignant, dans le cas des hommes âgés de 90 à 94 ans, le chiffre scandaleux de 44 suicides pour 100.000 habitants.

Six psychologues contre 38 en moyenne dans l’UE

Le système de santé publique espagnol compte environ six psychologues pour 100.000 habitants – selon les données de 2018 recueillies par le Médiateur – et environ 10 psychiatres pour la même population.

Selon le Centre de Recherche Sociologique (CIS), dans le contexte de la pandémie de coronavirus, six espagnols sur dix présentent des symptômes de dépression ou d’anxiété, tandis que 70 % des jeunes avouent être absolument désespérés.

En revanche, ces chiffres sont loin de la moyenne de l’Union Européenne (UE), où l’on comptait en 2017 38 psychologues pour 100.000 habitants, selon le rapport ‘Mental Health Atlas‘ de l’Organisation Mondiale de la Santé, avec des données de 2017. En fait, dans certains pays européens considérés comme des références, comme la Finlande, le taux est de 133 professionnels de la santé mentale (entre les deux spécialités) pour le même ratio.

L’Espagne sans ressources ?

Le psychologue Jesús Arroyo, qui était en contact quotidien avec Ángela, raconte que l’après-midi même de son suicide, la jeune femme lui a dit qu’elle était allée voir un professionnel. «Elle est partie heureuse et reconnaissante, mais la réponse a été qu’il n’y avait pas de ressources. Le psychologue ne pouvait la voir que tous les trois mois», souligne-t-elle.

Dans son blog, Ángela écrit : «Le renoncement à la vie a un sens en tant que protestation contre un système qui alterne le rejet et l’abandon avec des traitements nocifs, d’autant plus lorsque la réponse à tous les dommages est de donner une autre chance au système jusqu’à ce que l’on trouve un professionnel en or qui, grâce à ses connaissances, ses ressources et son temps, parvient à fournir des soins dignes ; une aiguille dans une botte de foin ou un coup de chance».

La jeune femme a fait ses adieux par écrit à toutes les personnes qui l’ont aidée, dont beaucoup par le biais des réseaux. Et c’est sur internet que les marques d’affection à son égard se sont multipliées avec le hashtag #TeEscucho et qui a généré une vague de solidarité avec de nombreux internautes, certains psychologues, proposant leurs comptes pour parler à ceux qui en ont besoin.

«Cette personne s’est suicidée en grande partie à cause d’un manque de ressources en matière de santé mentale. Cela me fait dresser les cheveux sur la tête, c’est quelque chose de très sérieux, je demande seulement que si vous êtes dans une situation similaire, écrivez-moi, #TeEscucho. Nous pouvons chacun faire la différence», déclare un internaute.

«Je t’écoute si vous avez besoin d’un espace sûr, si vous avez besoin de parler et de vous défouler. Ce compte est ouvert pour vous», dit un autre.

Et un autre indique : «L’initiative #TeEscucho a vu le jour en Espagne à la suite d’une triste perte pour sensibiliser à l’importance du soutien et d’un réseau d’entraide face au problème du suicide. Accompagnons-nous les uns les autres, nous avons besoin les uns des autres».

Dans l’un de ses tweets programmés, Ángela a envoyé un message : «Ne cessez pas de vous battre pour des soins de santé accessibles à tous, notamment en matière de soins psychologiques. C’est très nécessaire. Et, en particulier, prenez bien soin de vous. Ce fut un plaisir».