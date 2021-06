Guachalá Chimbo : l’affaire qui a mis l’Équateur dans l’œil de la Cour de la CIDH

La Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme (CIDH) a rendu un arrêt dans lequel elle tient l’État équatorien pour responsable de la disparition, il y a 17 ans, de Luis Eduardo Guachalá Chimbo. La sentence a été rendue le 26 mars 2021, mais la CIDH elle-même ne l’a rendue publique que mercredi dernier, le 23 juin.

Dans un reportage du journaliste Edgar Romero pour RT, il explique en détail ce qui se passe dans cette affaire.

1.- Internement et disparition de Guachalá

Guachalá, alors âgée de 23 ans, souffre d’épilepsie depuis l’enfance et est handicapée. La sentence de la Cour Interaméricaine ne précise pas le type de handicap, cependant, un précédent rapport de la Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme (CIDH) indique qu’il s’agit d’un handicap mental.

Au milieu de l’année 2003, en raison de sa longue maladie, il a d’abord été admis à l’hôpital psychiatrique Julio Endara, un hôpital public situé dans la paroisse de Conocoto, dans le district métropolitain de Quito. Il a été libéré le 2 juillet de la même année et on lui a dit de revenir pour des contrôles médicaux et de poursuivre son traitement, ce qui n’était pas possible en raison de sa situation économique ; en conséquence, son état de santé s’est aggravé.

Le samedi 10 janvier 2004, Zoila Chimbo, sa mère, l’a ramené dans le même hôpital. «Ils ont été reçus par le médecin résident de service et le personnel infirmier, qui l’ont emmené (Luis) sur un lit pour lui injecter une sorte de sédatif», selon un compte rendu de la Fondation Consultative Régionale des Droits de l’Homme (INREDH).

L’hôpital a dit à sa mère de revenir le lundi, car le jeune homme serait sous sédatif pour le reste du week-end. «Le 12 janvier 2004, la mère de Guachalá Chimbo s’est rendue à l’hôpital, mais n’a pas trouvé son fils dans sa chambre, et lorsqu’elle a demandé au personnel de l’hôpital, celui-ci lui a donné des informations contradictoires», indique l’arrêt de la CIDH. Elle l’a cherché dans différentes parties de l’hôpital, on lui a dit qu’il était peut-être en rééducation avec d’autres patients, et on lui a dit qu’elle serait informée par téléphone de son état.

Chimbo a contacté le personnel de l’hôpital par téléphone les 13, 15 et 16 janvier 2004 et a reçu des informations sur l’état de santé de son fils. Selon les informations de l’hôpital, recueillies par l’INREDH, le jeune homme a été examiné ces jours-là et ils ont rapporté qu’il était «peu communicatif, hypoprosexique, pensée bradypsychique, contenu pauvre, pas d’altérations sensorielles-perceptives, altération de la mémoire, du calcul, du jugement et du raisonnement».

Dans le dernier rapport de santé sur Guachalá, le vendredi 16 janvier, il est rapporté qu’il a été examiné à nouveau et qu’il a été déterminé qu’il allait bien, qu’il n’avait pas eu d’épisodes convulsifs, qu’il dormait et qu’il mangeait de manière adéquate.

Le dimanche 18 janvier, sa mère se rend à nouveau à l’hôpital pour essayer de voir son fils et là, une infirmière l’informe qu’il a fugué la veille, que «c’est son problème» «et qu’ils ont fouillé toute la région et ne l’ont pas trouvé». Dans le rapport de changement d’équipe du samedi 17 janvier, il est indiqué à 15h30 que Guachalá «a quitté l’hôpital, on l’a cherché, pas trouvé».

Au cours des investigations, ils ont également découvert que le 15 janvier, Guachalá avait subi une «chute dans la salle de bain présentant une blessure qui a compromis la peau et le tissu cellulaire sous-cutané situé dans la région ciliaire gauche d’environ 3 centimètres».

2.- Actions devant le système judiciaire équatorien

Mme Chimbo recherche son fils dans les environs de l’hôpital et signale sa disparition à une Unité de Police Communautaire de Guangopolo ; le 21 janvier, elle l’a également signalé à la Police Judiciaire de Pichincha.

En novembre 2004, en raison du manque d’efforts de la police judiciaire pour déterminer où se trouve Guachalá, ils ont déposé une requête en habeas corpus auprès du Bureau du Maire du District Métropolitain de Quito. En raison de l’absence persistante de réponse, ils ont déposé en 2005 un recours auprès de la Cour Constitutionnelle, qui a décidé que les enquêtes devaient se poursuivre jusqu’à ce que l’on retrouve la trace de Guachalá.

Le 19 juillet 2006, le Juge de la Dix-huitième Cour Pénale de Pichincha a ordonné le classement de l’affaire initiée par la Police Judiciaire de Pichincha.

3.- Affaire devant la CIDH et la Cour de la CIDH

Face au rejet de l’affaire par les Tribunaux Equatoriens, une pétition a été présentée en mars 2007 à la CIDH, qui l’a admise en novembre 2010.

En juillet 2019, la CIDH a soumis l’affaire à la CIDH, qui a convoqué l’audience pour les 25 et 26 novembre 2020, à laquelle Mme Chimbo a participé.

4.- L’arrêt sur l’affaire Guachalá

Dans son arrêt, rendu quatre mois après l’audience, la CIDH a conclu que l’hospitalisation et les traitements médicaux reçus par Guachalá Chimbo à l’hôpital n’ont pas bénéficié de son consentement éclairé ; «ils n’étaient pas accessibles, ni de qualité, et les mesures nécessaires n’ont pas été prises pour garantir son droit à la vie et à l’intégrité, ni le droit à la santé sans discrimination».

On a estimé que «l’État a violé les droits à la reconnaissance de la personnalité juridique, à la vie, à l’intégrité, à la liberté individuelle, à la dignité, à la vie privée, à l’accès à l’information, à l’égalité et à la santé, en relation avec les obligations de respecter et de garantir les droits sans discrimination et le devoir d’adopter des dispositions de droit interne».

La CIDH a également noté que l’État n’a pas respecté ses obligations de mener une recherche sérieuse de la victime présumée, d’enquêter sur ce qui s’est passé avec une diligence raisonnable, et de garantir un recours effectif en habeas corpus pour traiter la disparition de Guachalá.

Pour ces raisons, la CIDH a indiqué que «les droits à un recours effectif, à la vérité, aux garanties judiciaires et à la protection judiciaire ont été violés».

Réparations

Dans le jugement, la Cour de la CIDH a ordonné à l’Équateur de fournir certaines mesures de réparation, qui, entre autres, comprennent :

· Enquêter, déterminer, poursuivre et, le cas échéant, sanctionner tous les responsables.

· Déterminer le lieu où se trouve la victime.

· Accorder à Zoila Chimbo Jarro et Nancy Guachalá Chimbo (la sœur de la victime) une somme d’argent pour couvrir les frais de traitement psychologique et/ou psychiatrique, ainsi que les médicaments et autres dépenses connexes dont elles pourraient avoir besoin.

· Dans le cas où M. Guachalá Chimbo serait retrouvé vivant, lui fournir gratuitement, et de manière immédiate, opportune, adéquate et efficace, un traitement médical et psychologique et/ou psychiatrique.

· Réaliser un acte public de reconnaissance de la responsabilité internationale.

· Élaborer un protocole d’action en cas de disparition de personnes hospitalisées dans des centres de santé publique.

· Verser des indemnités pour les dommages matériels et immatériels.

Le cas de Paola Guzmán

L’année dernière, la CIDH a également condamné l’État équatorien dans le cas de Paola del Rosario Guzmán Albarracín, une adolescente qui a subi des violences sexuelles dans l’école qu’elle fréquentait, commises par le vice-recteur de l’établissement, ce qui a entraîné le suicide de la victime.

Pour cette sentence, le 9 décembre 2020, le président de l’époque, Lenín Moreno, a reconnu la responsabilité de l’État équatorien lors d’une cérémonie à laquelle assistaient Petita Albarracín et Dennise Guzmán, respectivement mère et sœur de Paola.

«Au nom de l’État équatorien, je vous demande d’accepter nos excuses pour cette immense douleur», avait alors déclaré Moreno.