Selon la plate-forme de journalisme de données La Tabla l’ancien député vénézuélien Juan Guaidó et ses complices, en plan séditieux, vous continuez à voir les coutures et ses liens avec le trafic de drogue international, cette fois avec un considéré comme «narco-président».

Les médias d’investigation vénézuéliens décrivent que le clan de Juan Guaidó et compagnie serait impliqué dans les réseaux du narco-paramilitarisme international, en particulier celui qui existe aux plus hauts niveaux de gouvernement dans des pays comme la Colombie et le Honduras ; c’est-à-dire que Guaidó est directement lié- en plus du narco-État Uribiste d’Iván Duque en Colombie – au narco-gouvernement du Président du Honduras, Juan Orlando Hernández.

Le lien de la farce Guaidó avec le narco-gouvernement du Honduras vient spécifiquement de l’avocat Manuel Retureta, qui apparaît comme un signataire du contrat que Guaidó et Juan José Rendón -alias J.J.- ont finalisé avec l’entrepreneur mercenaire américain. avec l’entrepreneur mercenaire américain SilverCorp USA INC, une société dirigée par Jordan Goudreau, le même ancien Marine et ancien garde du corps de l’ancien président Donald Trump, qui a avoué le plan qu’ils entendaient exécuter au Venezuela pour enlever et même assassiner – si nécessaire – le président de la République, Nicolás Maduro, et d’autres membres des Pouvoirs Publics de l’État vénézuélien.

Selon La Tabla, c’est le trafiquant de drogue Geovanny Fuentes qui a personnellement payé le président du Honduras pour qu’il lui fournisse une protection et un accès à un laboratoire de drogue. C’est pourquoi le procureur de New York Jacob Gutwillig a accusé Juan Orlando Hernández de collaborer au trafic de cocaïne colombienne vers les États-Unis.

Le procureur Gutwillig a déclaré que le trafiquant de drogue (Fuentes) a payé des politiciens, des militaires et a même soudoyé le président, à qui il a remis 25.000 dollars en espèces, pour permettre une collaboration avec la police, les forces armées et d’autres politiciens du Honduras afin de transporter librement la drogue à travers le pays vers les États-Unis.

«L’association du caïd avec le président l’a rendu intouchable. «Il faisait partie du narco-État hondurien», a déclaré le procureur de New York, en s’appuyant sur les témoignages de l’un des comptables des sociétés de Fuentes, qui servait essentiellement à blanchir des dollars, et de Leonel Rivera, qui est le chef du cartel hondurien Los Cachiros, actuellement en prison aux États-Unis».

Des liens avec le trafic de drogue hondurien parviennent à l’avocat de Guaidó

La Tabla ajoute que le procès a montré des photos du frère et du fils de Fuentes avec le président Hernández, qui ont été trouvées sur le téléphone de Fuentes. «Les procureurs considèrent Hernández comme un co-conspirateur avec Fuentes dans l’envoi de tonnes de drogue aux États-Unis», indique La Tabla.

Auparavant, souligne La Tabla, Tony Hernández, frère du président Juan Orlando Hernández, a été reconnu coupable de trafic de drogue «à grande échelle» à New York. Cela s’est produit en octobre 2019. «Sa condamnation est prévue pour le 23 mars et il pourrait être condamné à la prison à vie. Les procureurs affirment que Tony était un intermédiaire entre Fuentes et le président hondurien».

Souligne La Tabla que lors du procès du frère du président du Honduras, c’est précisément l’avocat de Tony, le conseiller juridique de Guaidó, l’avocat Manuel Retureta.

«Il était le conseiller engagé par le gouvernement fantaisiste de la bande de Guaidó pour la rédaction du contrat avec les mercenaires gringos de la société SilverCorp USA de Jordan Goudreau, qui a organisé l’incursion paramilitaire depuis la Colombie et qui a également avoué que le chef des chefs de cette mission mercenaire était Donald Trump lui-même, avec la collaboration du narco-État colombien, parmi lesquels, Iván Duque et son patron, Álvaro Uribe Vélez.

Le média d’investigation vénézuélien ajoute que «d’autre part», J.J. Rendón et l’avocat Retureta ont travaillé pour l’ancien président du Honduras, Porfirio Lobo, dont le fils purge une peine pour trafic de drogue aux États-Unis. Rendón l’a fait de 2007 à 2009. L’avocat pénaliste (Retureta) a été accusé de négligence par le fils de Lobo après avoir été condamné à 24 ans.