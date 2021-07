Italo Ferreira: le jeune Brésilien qui a surfé la pauvreté pour atteindre le sommet des Jeux olympiques

Après une accolade sincère avec deux membres de son équipe et de nombreuses larmes de joie, Italo Ferreira a été porté hors de l’eau sur ses épaules. Ce Brésilien de 27 ans, originaire du nord-est pauvre du Brésil, est devenu mardi le premier champion olympique de surf de l’histoire, remportant la première médaille d’or de son pays aux Jeux de Tokyo.

L’arrivée imminente du typhon Nepartak a fait de la mer au large de Tsurigasaki, à une centaine de kilomètres au sud de Tokyo, un cadre parfait pour la première compétition olympique de ce sport.

Mais après la première vague, la planche du Brésilien s’est brisée en deux alors qu’il tentait d’effectuer une manœuvre. Quelques secondes plus tard, Italo nageait vers le sable pour en prendre un nouveau et retourner à la mer, déterminé à entrer dans l’histoire.

«Quand vous vous arrêtez et pensez à votre histoire et à vos origines», lui a dit un journaliste d’O Globo lors d’une interview peu après sa victoire. Il n’a pas pu finir sa phrase.

Italo a éclaté en sanglots inconsolables et s’est couvert les yeux de ses mains. Même la voix du journaliste s’est brisée d’émotion.

«Mon intention est d’aider les gens, ma famille (…) J’aimerais que ma grand-mère soit vivante pour voir ça. Je suis très heureux de voir ce que je suis devenu, pour ce que j’ai fait pour mes parents. J’ai toujours demandé que ce rêve devienne réalité et c’est ce qui s’est passé», a-t-elle déclaré. Mais qui est-il et d’où vient cet homme dont tout le monde parle aujourd’hui au Brésil ?

La passion d’Italo

Italo est né à Baía Formosa, une ville de 8.000 habitants de l’État du Rio Grande do Norte, connue pour sa beauté naturelle et ses plages presque désertiques. Comme partout ailleurs dans le pays, le football est l’un des sports préférés des jeunes, mais le surf est presque à égalité avec lui.

Il avait huit ans lorsqu’il est tombé amoureux de ce sport, mais il n’a pas eu sa première planche avant l’âge de 10 ans. Jusque-là, il surfait avec des planches empruntées et les couvercles en polystyrène des glacières où son père stockait le poisson pour le vendre, rapporte Marta Miera pour RT.

Depuis qu’il est monté sur cette première planche, Italo n’a cessé de gagner des titres, et en 2019, il est devenu champion du monde de la World Surf League (WSL) à Hawaï, devenant ainsi le troisième Brésilien à le faire.

«Quand on vient du bas de l’échelle, quand on traverse des difficultés, on a plus de volonté, plus de cran, plus de détermination. Cela n’a pas été différent pour moi», a-t-il déclaré.

Sans oublier sa ville, ses racines et son peuple, le surfeur, qui est devenu un modèle et une source d’inspiration pour les jeunes de Baía Formosa et de tout le Brésil, a rappelé que l’Institut Italo Ferreira est en cours pour aider les enfants en situation de vulnérabilité grâce à ce sport.

«Grâce à cette opportunité, je pourrai contribuer un peu plus à l’évolution de cette nouvelle génération. Pouvoir accueillir ces enfants dans l’institut, leur apprendre et leur montrer que c’est possible, qu’ils peuvent aussi atteindre leur objectif», a-t-il déclaré.

Et ce projet a déjà son quartier général : la maison où vivait sa grand-mère, Dona Mairiquinha, décédée il y a deux ans, la grande inspiratrice de cet athlète qui, mardi, déjà une légende, lui a dédié sa médaille d’or olympique.