La Colombie enregistre 3.155 cas de violence policière lors des manifestations contre Duque

Depuis le 28 avril, date du début de la grève nationale en Colombie, on dénombre 3.155 cas de violence policière lors de manifestations de masse qui ont généré une grave crise politique pour le Gouvernement du président Ivan Duque.

C’est ce que rapporte Temblores, une organisation de défense des droits de l’homme qui a concentré les plaintes qui ne cessent pas, compte tenu du fait que les forces de sécurité du pays sud-américain continuent de réprimer les manifestants qui descendent chaque jour dans la rue pour réclamer un changement de système politique retentissant, explique une dépêche de RT.

Selon les rapports, près d’un mois après le début de la grève, 955 personnes ont été victimes de violences physiques, 22 de violences sexuelles et cinq de violences sexistes.

Un fait à noter est que, comme cela s’est produit lors des manifestations au Chili en 2019, en Colombie, il y a des allégations selon lesquelles les policiers tirent directement dans les yeux des manifestants. Jusqu’à présent, 46 agressions oculaires ont été confirmées, selon les ONG.

Il est également fait état de 43 homicides, qui auraient été commis par des membres des forces de sécurité, de 1.388 arrestations arbitraires, de 595 interventions violentes dans le cadre de manifestations pacifiques et de 165 cas de coups de feu.

Plus personnes disparus en Colombie lors de manifestations

Le nombre de décès rapporté par l’organisation de défense des droits de l’homme coïncide avec ce que le Bureau du Procureur Général a publié dans son dernier rapport, publié lundi dernier. Toutefois, l’institution officielle assure que sur les 43 décès, seuls 17 «ont un lien direct avec les manifestations», 19 «n’ont aucun lien avec les manifestations» et les sept autres sont en cours de vérification.

Le Bureau du Procureur Général signale également la découverte de 290 personnes qui avaient été portées disparues et poursuit la recherche de 129 autres.

Par ailleurs, selon les chiffres de cette institution, 203 personnes ont été inculpées pendant les manifestations, pour des délits tels que «homicide, violence contre des fonctionnaires, dommages à des biens appartenant à autrui, obstruction de la voie publique», entre autres.

Dans son rapport, Temblores avertit que, malgré les multiples alarmes lancées par les médias, les mouvements et organisations sociales et de défense des droits de l’homme, tant au niveau national qu’international, la répression et la violence policière sont persistantes.

«Compte tenu de l’augmentation des plaintes liées à la violence policière reçues ces derniers jours, ainsi que des pratiques irrégulières des forces de sécurité que nous avons documentées et communiquées ces dernières semaines, nous exprimons notre préoccupation et notre désaccord avec la décision du gouvernement de retarder la visite de vérification de la CIDH en Colombie», a déclaré Temblores.

Crise des droits de l’homme

L’argument avancé par la ministre des affaires étrangères Marta Lucía Ramírez pour reporter la visite de la CIDH est que les organismes nationaux de surveillance doivent conclure leurs enquêtes sur ce qui s’est passé lors des manifestations avant de recevoir un organisme international.

Cependant, Temblores et d’autres groupes estiment qu’en raison de l’urgence de la crise des droits de l’homme dans le pays, l’arrivée de la CIDH devrait se faire parallèlement à celle des entités colombiennes.

«La visite de la CIDH ne représente pas une menace pour la gestion des mécanismes de contrôle. Au contraire, il s’agirait d’un soutien et d’un moyen de garantir que ces enquêtes sont menées conformément aux paramètres internationaux de respect des droits de l’homme», expliquent les organisations.

Alors que l’arrivée des missions internationales fait l’objet de débats, des manifestations ont lieu quotidiennement dans tout le pays, que ce soit avec des préambules musicaux ou des représentations en mémoire des victimes de cette période historique de mobilisations en Colombie.

Les premiers signes de répudiation des blocages de routes, qui sont devenus l’une des principales activités des promoteurs de la grève, ont également commencé à se manifester.

La veille, par exemple, une Marche du Silence a eu lieu à Cali, au cours de laquelle une foule vêtue de blanc a appelé au dialogue et à l’ouverture des routes qui ont entravé toute activité économique.

Le rejet de cette forme de protestation était déjà évident dans un sondage de la société de conseil Invamer Poll, publié sur le site web La silla vacía, et dans lequel 60% des personnes interrogées étaient contre les blocages, tandis que 98% soutenaient les manifestations pacifiques.