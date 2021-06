La vie controversée de John McAfee qui s’est terminée par une mort mystérieuse

John McAfee, 75 ans, homme d’affaires américano-britannique et fondateur de la société antivirus qui porte son nom, a été retrouvé mort dans une prison espagnole mercredi, peu après que l’Audience Nationale Espagnole ait approuvé son extradition vers les États-Unis.

Sa mort mystérieuse a relancé l’intérêt pour sa vie controversée, qui comprenait la fuite d’une enquête sur un meurtre au Belize, l’empoisonnement de ses chiens, le jeu de la roulette russe et deux campagnes présidentielles, entre autres épisodes controversés, note RT.

McAfee, l’un des pionniers les plus connus de la Silicon Valley et l’une des forces motrices de la technologie antivirus désormais omniprésente, est né sur une base militaire américaine au Royaume-Uni en 1945, d’une mère britannique et d’un père américain, et a déménagé aux États-Unis lorsqu’il était enfant. À 15 ans, son père – qu’il décrit à l’époque comme un alcoolique qui le battait «sans pitié» – utilise le fusil de chasse de l’adolescent pour se suicider.

Après avoir obtenu un diplôme en mathématiques et travaillé pour la NASA et plusieurs entreprises privées, il s’est fait connaître à la fin des années 1980 avec la société de logiciels McAfee Associates, qu’il a quittée en 1994. Le logiciel antivirus qui porte son nom compte encore 500 millions d’utilisateurs dans le monde, bien que le magnat lui-même l’ait qualifié du «pire logiciel de la planète» et se soit vanté de ne pas utiliser d’antivirus en général.

En 2008, après s’être lancé dans une série de projets et avoir perdu une grande partie de sa fortune dans la crise financière, M. McAfee a cessé de s’intéresser aux virus informatiques pour s’intéresser aux vrais virus. Il s’est installé dans le pays d’Amérique centrale de Belize pour créer des antibiotiques à base de plantes. Son laboratoire a été perquisitionné en 2012 par la Police sous prétexte qu’il s’agissait d’un laboratoire de méthamphétamine ; son chien a été abattu et son passeport et ses armes ont été saisis. Après une brève arrestation, l’homme d’affaires lui-même a été libéré sans charge.

Qu’est-ce que McAfee a à voir avec le meurtre de son voisin au Belize ?

Plus tard dans l’année, McAfee a été déclaré «personne d’intérêt » dans le meurtre de son voisin Gregory Viant Faull, qui a été retrouvé mort avec une balle dans la tête. Faull avait déjà déposé une plainte auprès des autorités locales concernant le mode de vie scandaleux de McAfee et ses chiens, affirmant qu’ils étaient «agressifs» et attaquaient les gens.

Quatre des canidés ont été retrouvés empoisonnés la veille du jour où Faull a été abattu, bien que McAfee ait déclaré plus tard au The Telegraph qu’il ne blâmait pas son voisin pour la mort de ses animaux domestiques et qu’il accusait les autorités béliziennes de les avoir tués.

Bien qu’il ait maintenu son innocence, McAfee a pris la fuite, affirmant qu’il était suivi par un groupe paramilitaire et que les autorités du pays voulaient l’assassiner. Pendant sa fuite, McAfee aurait joué à la roulette russe, un épisode décrit par Joshua Davis, un journaliste du magazine Wired qui a passé six mois à enquêter sur la vie bizarre du programmeur.

McAfee a fui le Belize pour se rendre au Guatemala voisin, où il a été arrêté par les autorités, mais a subi deux crises cardiaques (simulées, comme il l’a révélé par la suite), si bien qu’au lieu de le renvoyer au Belize, il a été transféré à nouveau à Miami en décembre 2012.

Sa vie turbulente à cette époque incluait également la drogue et des relations avec de nombreuses jeunes prostituées, dont l’une lui a tiré dessus, lui faisant perdre l’audition d’une oreille, et une autre a fini par devenir sa femme et sa veuve actuelle.

McAfee est un détenu politique ?

Dans les années qui ont suivi son retour aux États-Unis, McAfee est devenu un éminent expert en technologie, un défenseur des crypto-monnaies et un opposant virulent aux impôts, tout en se présentant à la présidence en 2016 et 2020.

Bien qu’il n’ait jamais été officiellement déclaré suspect dans la mort de son voisin, en 2019, un tribunal de Floride l’a condamné à verser 25 millions de dollars aux héritiers de Faull, ce qu’il a refusé de faire. La même année, il a été arrêté en République Dominicaine car il était soupçonné, avec cinq autres personnes, de voyager sur un yacht avec des armes de gros calibre, des munitions et des équipements de type militaire. Il a ensuite quitté les États-Unis et a vécu sur un méga-yacht avec quatre chiens et une équipe de sécurité.

En octobre 2020, le magnat a été inculpé aux États-Unis pour avoir éludé plus de 4 millions de dollars d’impôts et dans une affaire de fraude aux crypto-monnaies. McAfee a affirmé qu’il n’avait pas payé d’impôts pour des raisons idéologiques.

Le même mois, McAfee a été arrêté à l’aéroport El Prat de Barcelone alors qu’il tentait de se rendre en Turquie. Depuis lors, il est en détention provisoire à la prison de Sant Esteve Sesrovires, dans l’attente d’une décision finale sur son extradition vers les États-Unis.

Le magnat a lui-même affirmé être un politicien américain persécuté pour ses dénonciations de la «corruption» de l’agence fiscale américaine. Le 15 juin, lors d’une audience au tribunal, il a déclaré que, s’il était extradé, il passerait presque certainement le reste de sa vie en prison, car les États-Unis, a-t-il ajouté, voulaient l’utiliser comme «un exemple».

Mort mystérieuse

Après la mort de l’homme d’affaires dans la prison catalane de Brians 2, à Sant Esteve Sesrovires (Barcelone), le Ministère de la Justice du Gouvernement de Catalogne a indiqué par le biais d’un communiqué que «tout indique qu’il pourrait s’agir d’un décès par suicide».

Cependant, nombre de ses followers ont fait remonter d’anciens tweets du fondateur de l’entreprise antivirus, suggérant des théories de conspiration derrière sa mort.

Ainsi, les net-citoyens ont partagé un message que le magnat de la tech a écrit le 15 juin 2020 sur Twitter après son arrestation et son emprisonnement à Barcelone. «Je suis heureux ici. J’ai des amis. La nourriture est bonne. Tout va bien. Sachez que si je me pends, à la Epstein, ce ne sera pas ma faute», peut-on lire dans le tweet.

Dans un autre tweet de McAfee, posté le 30 novembre 2019, il a averti qu’il recevait des «messages subtils» de la part de responsables du gouvernement américain, selon lesquels ils allaient l’assassiner. «Si je me suicide, je ne l’ai pas fait», a-t-il écrit à côté d’une photo d’un tatouage qu’il s’est fait faire sur le bras.

Bien que les autorités pensent qu’il pourrait s’agir d’un suicide, une commission judiciaire s’est installée dans la prison et enquête sur les causes du décès.