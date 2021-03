La violence féminine : un fléau qui gagne du terrain au Mexique

La violence et les meurtres contre les femmes continuent de gagner du terrain au Mexique, avec des chiffres alarmants qui montrent clairement que les crimes sexistes pourraient même être qualifiés d’autre épidémie dans le pays.

Selon le Secrétariat Exécutif du Système National de Sécurité Publique (SESNSP), entre janvier et décembre 2020, 3.752 femmes ont été assassinées dans tout le Mexique, soit une moyenne quotidienne d’au moins 10 femmes tuées chaque jour.

Sur le nombre total de décès enregistrés, seuls 26% des cas font l’objet d’une enquête pour féminicide, selon le SESNSP. Cette situation a poussé les organisations de défense des droits de l’homme à s’élever contre la violence sexiste croissante qui se répand dans le pays.

À cet égard, la journaliste Citlali Tellez a écrit un article pour le site web mexicain Somos El Medio, dans lequel elle rend compte de la dure situation que vivent les femmes au Mexique. Dans le rapport, elle explique que les chiffres inquiétants de la violence ont mobilisé les organisations civiles qui demandent aux autorités de faire face à la situation et de mettre en œuvre des mesures pour lutter contre les taux élevés de violence à l’égard des femmes et des filles au Mexique.

Ces organisations dénoncent également le fait que malgré l’existence de l’Alerte à la Violence de Genre contre les Femmes (AVGM), les cas de violence de genre n’ont pas diminué et exigent que l’enquête sur les fémicides soit menée dans une perspective de genre.

56 % du territoire mexicain en alerte sur la violence sexiste

L’Observatoire Citoyen National du Féminicide (OCNF), Catholiques pour le Droit à la Décision (CCD), l’Institut Mexicain des Droits de l’Homme et de la Démocratie et Justice Pro Person, ont souligné dans une déclaration :

«La violence féminine est un problème qui ne peut être caché, il est nécessaire de donner une dimension urgente au fait que les crimes de genre ont un impact négatif non seulement sur la vie des femmes, des filles et des adolescents, mais aussi sur le tissu social de notre pays»

Les organisations demandent la création d’un mécanisme de suivi de l’Alerte à la Violence contre les Femmes (AVGM), afin qu’elle soit respectée et qu’il n’y ait pas de vides juridiques, et appellent également à la mise en œuvre du Protocole Alba et de l’Alerte Amber, immédiatement dans les cas de disparition de femmes, de filles et d’adolescents, afin de ne pas perdre de temps dans les recherches.

En même temps, ils demandent que les enquêtes dans les cas de féminicides et de disparitions de femmes soient menées dans une perspective de genre et que les causes possibles des crimes de genre (pornographie enfantine et trafic d’êtres humains) soient liées à ces cas.

Il a été signalé que dans le pays «56% du territoire mexicain est officiellement déclaré en alerte de genre», cependant, seulement 21 des 45 alertes de violence de genre contre les femmes ont été déclarées dans 18 états de la République Mexicaine, en outre à Veracruz et Guerrero le pouvoir législatif a été demandé de modifier les cadres normatifs qui discriminent les femmes.

Enfin, il faut garantir l’actualisation des protocoles d’enquête dans la base de données du Système de Justice Pénale, et cela doit inclure une approche différentielle, ethnique ou multiculturelle des cas de Féminicide.