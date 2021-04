L’apparition surprise de Pedro Castillo dans le vote populaire péruvien Quelle en est la raison ?

Lors d’une élection générale serrée qui s’est tenue dimanche dernier au Pérou, le candidat Pedro Castillo est apparu de manière inattendue comme le candidat le plus voté sur 18 candidats. Le protagoniste du «batacazo» électoral qualifié est un enseignant et syndicaliste de gauche qui ne semblait pas du tout pouvoir se faufiler parmi les favoris, à tel point que certaines chaînes de télévision n’avaient même pas sa photo sous la main au moment de procéder aux premiers scrutins.

Bien que les résultats définitifs ne soient pas encore connus, le syndicaliste de 51 ans n’aurait pas réussi à dépasser la moitié plus un des points nécessaires pour gagner au premier tour, mais il s’assurerait une place dans un probable second tour. Le rival serait l’économiste Hernando de Soto (Avanza País) et la femme d’affaires Keiko Fujimori (Fuerza Popular), selon le décompte officiel de l’Office National des Processus Electoraux (ONPE), selon un rapport de RT.

«Aujourd’hui, le peuple péruvien vient de se voir retirer le bandeau de ses yeux. On nous a dit que les politologues, les constitutionnalistes et les universitaires peuvent diriger un pays ; ils ont eu assez de temps, un espace énorme, des décennies, des lustrums, et regardez comment ils quittent le pays», a déclaré le vainqueur virtuel du premier tour, dans un bref discours depuis Cajamarca.

Le leadership de Castillo est une surprise dans un pays où l’indécision et le manque de confiance dans les dirigeants politiques, dont beaucoup font face à des accusations de corruption, ont reflété un scénario tendu et imprévisible. Dans les sondages précédents, Castillo était classé dernier parmi sept candidats ayant une chance d’arriver au second tour. Les mêmes sondages ont montré que près de 40 % des citoyens n’avaient pas fait leur choix ou prévoyaient de déposer un bulletin nul.

Le candidat qui l’emportera remplacera l’homme qui dirige l’autoproclamé «Gouvernement de transition et d’urgence», l’ancien député du Partido Violeta (centre-droit) Francisco Sagasti, quatrième chef d’État au cours des cinq dernières années.

Un professeur d’école

Personne ne l’a vu arriver. La phrase est répétée ce lundi dans la presse péruvienne et dans les analyses de la gauche politique, qui s’est coalisée autour de Verónika Mendoza, de Juntos por Perú (Ensemble pour le Pérou). «Le vote Castillo dans les régions andines est impressionnant. Il y a une irruption du monde populaire le plus négligé», a écrit l’ancien député Sergio Tejada sur les leçons du vote.

Contrairement au vote à Lima, qui a surtout favorisé les secteurs les plus conservateurs de la politique, le vote pour Castillo est venu des provinces. Le résultat n’est pas fortuit, puisque le candidat a décidé de concentrer ses efforts de campagne dans la direction opposée : de la campagne à la ville.

En fait, Castillo a obtenu un pourcentage de voix supérieur à celui des autres candidats dans les régions de Cajamarca, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica et 13 autres régions, où les niveaux de pauvreté sont élevés et les besoins historiquement négligés par les gouvernements.

D’origine modeste, Castillo porte habituellement un chapeau blanc couvrant sa tête. Dimanche, il a connu un mauvais moment, lorsque la jument sur laquelle il chevauchait pour se rendre à son bureau de vote s’est énervée devant la foule de partisans venus l’accueillir.

Il est né en 1969, dans le village de Puña, dans le département de Cajamarca, au nord-ouest du Pérou, dans la province de Chota. Durant sa jeunesse, il a été membre des patrouilles paysannes, organisations communautaires dont l’objectif est de protéger les droits, le développement et la sécurité des populations rurales.

Enseignant depuis 1995 dans l’école primaire de son village de Puña, ce dirigeant syndical et politique est titulaire d’une licence en éducation de l’Université César Vallejo, où il a également obtenu une maîtrise en psychologie de l’éducation.

En tant que travailleur enseignant, il a mené les grèves des éducateurs qui ont duré de juin à septembre 2017, réclamant de meilleurs salaires, des augmentations du budget du secteur, entre autres revendications. En 2002, il a commencé sa carrière politique en concourant pour une place au Congrès pour le Parti Peru Posible, un espace qui a conduit l’économiste Alejandro Toledo (2002-2006) à la présidence, laquelle a disparu après une série d’accusations de corruption.

Castillo est également l’un des huit candidats à la présidence qui ne font pas l’objet de poursuites pénales. Cette capacité lui a permis d’obtenir l’investiture de son parti pour remplacer le candidat naturel de cet espace politique, Vladimir Cerrón, qui n’a finalement pas pu se présenter car il purge une peine de quatre ans de prison pour corruption.

Les propositions de Pedro Castillo

Dans son projet de gouvernement, le dirigeant syndical Pedro Castillo propose de modifier la Constitution Politique du pays par le biais d’une Assemblée Populaire et de supprimer le Tribunal Constitutionnel -la plus haute instance d’interprétation de la Magna Carta-, car, selon le candidat, cet organe «ne sert qu’à défendre la macro et la grande corruption».

En outre, il entend renforcer les patrouilles paysannes en leur accordant un budget plus important.

Avec une idéologie socialiste, le représentant de Perú Libre propose la nécessité de réaliser une réforme économique avec une plus grande intervention de l’État. Il vise à nationaliser des entreprises dans des secteurs clés pour la souveraineté économique du pays, tels que les mines, le pétrole, l’hydro-énergie, le gaz et les communications.

«Les richesses de notre Pérou resteront au Pérou pour le bénéfice de notre peuple», répète-t-il souvent.

«Actuellement, nous vivons dans un système capitaliste apparemment renouvelé, dans un néolibéralisme économique, appelé économie sociale de marché, imposé depuis 1993 et qui, depuis, va à l’encontre des intérêts des grandes majorités du pays. Pour changer cette triste réalité, il est nécessaire de proposer des ajustements dans le domaine économique, la plupart de manière drastique», indique le programme électoral du parti, qui vise à établir une «économie populaire avec des marchés».

Selon le projet de gouvernement de Perú Libre, l’administration de Castillo ne s’opposerait pas à l’activité privée «tant qu’elle profite à la majorité des péruviens».