Le Chiapas dit adieu aux herbicides dans les plantations de bananes

Par Orlando Rangel

Une entreprise de bananes du Chiapas, au Mexique, a commencé à voir les résultats positifs de l’abandon du glyphosate et de l’adoption de la culture biologique dans ses plantations de bananes, une décision qui a été déterminante pour l’augmentation de sa production.

L’entreprise est située à Tapachula, dans la commune de Soconusco, une région historique, culturelle et économique qui appartient à l’État du Chiapas et se trouve à l’extrême sud du Mexique, à la frontière avec le Guatemala.

La banane est le fruit tropical le plus cultivé au Mexique et l’un des quatre plus importants au niveau mondial, juste derrière le raisin, les agrumes et les pommes. Rien qu’à Soconusco, 250.000 tonnes de plantain sont produites chaque année et exportées dans le monde entier.

Exal Moreno Tejeda, directeur de terrain de la société Nava à Tapachula, a déclaré au journal mexicain Chiapas Paralelo qu’à Finca Don Rolando, ils se consacrent à la culture de la banane et ont pris comme priorité les sols, c’est-à-dire l’élimination des herbicides, du glyphosate et du paraquat, afin d’en faire une exploitation durable avec de meilleurs rendements.

Moreno a déclaré qu’au Chiapas, les saisons des pluies sont bien définies, ce qui est très important pour l’irrigation, car sans elle, il est impossible de travailler les cultures.

Les saisons des pluies vont de mai à novembre, mais en septembre et octobre peuvent atteindre jusqu’à 6 pouces d’eau, ils doivent donc avoir une bonne conception de l’irrigation et du drainage, pour avoir les meilleures conditions pour l’oxygénation des racines.

Tout ce processus leur permet de collecter une moyenne de 3 500 boîtes par hectare, avec l’objectif d’atteindre 5 000.

Le Chiapas a commencé à éliminer les herbicides il y a quatre ans.

Il y a quatre ans, au Chiapas, ils ont commencé à éliminer les herbicides, ce qui leur a permis de passer à une moyenne de 4 400 caisses de bananes par hectare. Ils considèrent donc que pour atteindre leur objectif, ils doivent augmenter la matière organique, la population de micro-organismes bénéfiques dans le sol et les vers de terre, afin de transformer les déchets qui proviennent de leur récolte.

Moreno décrit qu’un tel environnement favorisera l’obtention de grandes grappes de meilleure qualité, grâce à l’amélioration du sol, donnant des conditions optimales à leurs racines et permettant de réaliser une culture durable avec des pratiques agroécologiques respectueuses de l’environnement.

Il a également mentionné que pour la conservation de leurs sols, ils ont mis en place la couverture d’épis qui s’étend sur toute la culture comme un tapis, aide à prévenir l’érosion du sol, donne une plus grande fixation de l’azote, retient l’humidité, améliore les conditions de microclimat pour les micro-organismes et les vers de terre, augmente la matière organique et empêche la croissance des mauvaises herbes.

Le but ultime, dit Moreno, est d’éliminer complètement l’herbicide de leurs cultures, car pendant longtemps les sols ont été endommagés par les produits agrochimiques et il n’y a pas de micro-organismes qui survivent au glyphosate.

En outre, la production biologique leur permettra d’obtenir des grappes saines à envoyer sur le marché avec moins de produits agrochimiques, d’améliorer le stade de la pré-récolte, de l’épamprage, et de permettre un meilleur contrôle de la production.

La banane est le quatrième aliment le plus important au monde, juste derrière le maïs, les haricots et le riz. C’est actuellement le fruit tropical le plus cultivé au Mexique, avec une production annuelle de plus de 2 millions de tonnes. Il est cultivé dans 16 états du Mexique, où Chiapas, Tabasco et Veracruz sont placés comme les principaux producteurs, entre les trois génèrent plus de 60% de la production totale.

Les variétés cultivées au Mexique sont : Dominico, Valery, Pera, Tabasco, Morado, Manzano, Cavedish, Gigante ou Grand Naine, et Macho. Quant aux exportations, la banane mexicaine atteint 43 destinations, les principales étant les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, la Corée du Sud, la Russie, l’Italie et la Nouvelle-Zélande.