Le Mexique se bat pour l’inclusion des personnes handicapées dans les processus électoraux

Les différents secteurs de la société mexicaine poursuivent leurs luttes particulières pour améliorer leurs conditions dans les processus électoraux du pays. Bien qu’il y ait déjà des avancées notables pour les personnes handicapées, cette communauté considère qu’il y a encore beaucoup de nids de poule à sauter.

Parmi les lacunes qui persistent pour les personnes handicapées figurent la participation aux isoloirs, le matériel en braille et la traduction en langue des signes mexicaine. En outre, l’approche des partis politiques et de leurs programmes reste inaccessible et la législation qui viole les droits politiques des personnes handicapées survit.

Dans un rapport du Colectivo Periodismo Incluyente publié sur le portail Lado B de México, il approfondit cette question, qui rappelle janvier 2018, lorsque l’Institut National Electoral (INE) a publié le Protocole pour l’inclusion des personnes handicapées en tant que fonctionnaires et responsables de bureaux de vote et dans lequel il est souligné que «les personnes handicapées ont les mêmes droits de citoyenneté et, en ce sens, le droit et l’obligation de participer à la fonction électorale en tant que membres des bureaux de votes».

«Je voulais collaborer depuis longtemps. Il y a une fille en Espagne que je suis sur les réseaux et qui s’appelle Rosa Chacón (qui est aveugle). Elle a raconté son expérience en tant que responsable de bureau de vote en Espagne il y a des années et a indiqué que son mari la soutenait en tant qu’assistante», raconte Omar Martínez Morales, un jeune homme malvoyant qui coordonne l’espace réservé aux aveugles et aux malvoyants dans la Bibliothèque Centrale de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

En 2016, le visiteur de l’INE a refusé à Omar la possibilité d’être agent de scrutin en raison de son handicap. À cette occasion, le successeur de l’ancien gouverneur Rafael Moreno Valle Rosas, en poste jusqu’en 2018, était en cours d’élection.

«L’INE m’a rendu visite chez moi pour la première fois en 2016 et j’en ai profité pour leur montrer mon intérêt pour une collaboration. Je leur ai expliqué ma situation de déficience visuelle et que cela ne m’empêchait pas de participer en tant que membre du bureau de vote, que je devais peut-être simplement avoir une personne pour m’aider, qui pourrait être ma femme. Les formateurs ne savaient pas quoi faire dans ces cas-là, ils ont dit qu’ils vérifieraient avec leurs supérieurs et me le feraient savoir. Ils ne sont jamais revenus ni ne m’ont cherché», a-t-il déclaré, cité dans le rapport.

Lors de l’élection de 2016, il y avait 22 agents électoraux handicapés à Puebla -et 482 à l’échelle nationale- selon le «Rapport sur la Participation des Personnes Handicapées à l’Intégration des Bureaux de Vote de l’Election de l’Assemblée Constituante de Mexico et des Processus Electoraux Locaux 2015-2016».

Changements positifs

En 2018, Omar a été choisi à nouveau comme responsable de bureau de vote car, en raison de la proximité des processus, l’INE a décidé de répéter les noms de ceux qui avaient composé les bureaux de vote lors de l’élection précédente. Mais contrairement à ce qui s’était passé à l’époque, cette fois-ci, les formateurs étaient prêts à inclure les personnes handicapées dans le personnel des bureaux de vote.

«Le nouveau visiteur savait déjà que les personnes handicapées pouvaient participer, nous avons donc poursuivi le processus. En outre, un mécanisme a également été créé pour que les personnes souffrant d’un handicap visuel puissent être accompagnées par quelqu’un d’autre», comme le prévoit le Protocole pour les personnes handicapées en tant que membres des bureaux de vote, a expliqué le jeune homme.

Trois formations à domicile et deux simulateurs ont été organisés avec le reste des membres du conseil d’administration du bureau de vote. L’épouse d’Omar, Natali Rojas Rivera, qui le soutiendra le jour de l’élection, a également participé à tous ces événements. Selon le même «Rapport sur la Participation des Personnes Handicapées à l’Intégration des Bureaux de Vote», 62% des responsables des bureaux de vote avaient besoin d’un soutien ou de mesures spéciales pour exercer leurs fonctions.

Le jour des élections est arrivé le 2 juillet 2018, et à Puebla on votait pour la présidence municipale, le gouvernorat et la présidence de la République. Omar et sa femme sont arrivés à sept heures du matin. C’était son tour d’être deuxième secrétaire et ses responsabilités étaient d’étaler le pouce des électeurs et de rendre la créance, de mettre en place les urnes et les urnes, ainsi que de compter les votes à haute voix.

«C’était agréable d’apprendre à connaître nos collègues, du président, qui a la plus grande responsabilité, aux secrétaires et aux vocales, qui ne sont que des soutiens. Quand il n’y avait personne, nous avons commencé à parler […] La journée a été assez calme, jusqu’à ce que nous apprenions que des coups de feu avaient été tirés dans d’autres bureaux de vote», a déclaré Omar.

Bien qu’Omar Martinez ne participerait pas à nouveau en tant que membre du personnel électoral, car il considère que c’est très lourd et qu’il y a beaucoup de stress à cause des conflits électoraux, il reconnaît que c’est un droit et une obligation pour les personnes handicapées de participer à ces processus. «Je crois qu’en tant que citoyens, nous devons participer aux décisions de notre communauté, en fin de compte, ce qui se passe dans ces lieux de vote nous affectera aussi».

Le Mexique est mieux préparé

Selon le conseil local de l’INE à Puebla, lors des dernières élections, il y avait un modèle en braille par bureau de vote ; il y avait environ 7 500 bureaux de vote dans tout l’État. L’élection de 2021 pourrait connaître un nombre similaire, même s’il est probable que des modifications soient apportées à la liste électorale et, par conséquent, au nombre d’urnes.

Selon l’Institut Electoral de l’État de Puebla (IEE), afin de garantir le droit de vote des personnes handicapées, il est prévu que les urnes soient d’accès libre et facile. Par exemple, qu’ils soient placés dans des endroits où il y a des rampes. Pour l’élection de 2021, il y aura également une cloison mobile, qui s’ajuste à la hauteur des personnes handicapées ou âgées, et 8 250 modèles en braille seront fournis, afin que les personnes ayant un handicap visuel puissent voter.

À cet égard, la conseillère de l’IEE, Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo, a mentionné lors d’un entretien que les questions liées à l’inclusion des personnes handicapées étaient traitées dans le domaine de la formation de l’INE. Toutefois, en avril 2020, le Congrès de l’État a réformé la Loi Electorale afin d’intégrer une Direction de l’égalité et de la non-discrimination au sein de l’EEI, qui a commencé à travailler sur les questions d’accessibilité et d’inclusion en septembre 2020.

Une autre avancée en termes d’accessibilité, selon le conseiller Gutiérrez Jaramillo, est que tous les manuels de l’EEI ont été traduits en braille, et comprennent, par exemple : la protection des données personnelles de la liste électorale ; les codes électoraux ; la parité hommes-femmes tant dans les nominations que dans les bureaux de vote et le dépouillement des votes ; le décompte des voix et la remise des résultats.

L’objectif est que les personnes atteintes de cécité et de basse vision connaissent le travail effectué par l’IEE et l’INE. En 2018, par exemple, ils ont demandé la collaboration de Manuel Gaspar Santiago, un jeune homme atteint de déficience visuelle, pour revoir et corriger les documents. «Ce que j’ai dû faire, c’est corriger tous les manuels, (qui) comportaient de nombreuses erreurs. J’ai corroboré les informations numériques avec les informations imprimées en braille, j’ai marqué les erreurs au crayon et, ensuite, l’entreprise qui était chargée d’imprimer les documents, a pris le matériel révisé et l’a renvoyé corrigé».

Depuis 2019 également, les sessions du Conseil général de l’IEE ont commencé à être diffusées avec une interprétation en Langue des Signes Mexicaine (LSM), selon Gutiérrez Jaramillo. Cependant, lors d’un examen effectué par cette équipe, il a été constaté que seules certaines des sessions ordinaires hébergées sur les plateformes Youtube et Facebook disposent d’interprètes de LSM et présentent parfois des défaillances techniques, sont incomplètes ou comportent des lacunes dans les informations, ce qui les rend inaccessibles à la communauté sourde.

Le conseiller de l’IEE a déclaré que dans ce processus électoral, ils chercheront à rendre les débats accessibles. «Bien qu’ils ne soient pas obligatoires, l’EEI peut suggérer l’intégration d’un interprète LSM», dit-elle. L’accessibilité tant du matériel électoral, que des manuels, des bureaux de vote et des débats entre prétendants est essentielle pour garantir les droits de 7,1% du nombre total de personnes inscrites sur la liste électorale nationale en 2013.

Ce pourcentage fait partie de «l’Audit de l’IFE avec la Mise à Jour des Listes Electorales et de la Délivrance de la Carte de Vote» et constitue la seule donnée sur l’électorat handicapé au Mexique. Dans ce même document, il est indiqué que cette année-là, 1 026 demandes d’autorisation de vote ont été reçues de la part de personnes handicapées, ce qui laisse supposer une augmentation dont il faut continuer à s’occuper.

Accès aux sites web pour les personnes handicapées

Les pages web des partis politiques et des institutions électorales sont, dans de nombreux cas, le premier contact des citoyens avec les processus électoraux. Selon la Fondation Hear Colors, «le web est l’un des médias les plus démocratiques qui soient. Elle a la capacité de changer radicalement la qualité de vie des gens, en particulier des personnes handicapées, des personnes âgées, des communautés autochtones et des personnes ayant un faible niveau d’éducation».

Le Conseil National pour la Prévention des Discriminations et l’Institut Fédéral pour l’Accès à l’Information et la Protection des Données (IFAI) de l’époque ont publié en 2011 le «Guide de l’Action Publique. Les sites web accessibles : un outil pour l’accès à l’information et l’interaction sur un pied d’égalité», où ils soulignent que disposer de sites web navigables pour les personnes handicapées n’est pas seulement une nécessité, mais un mandat légal pour les institutions publiques, conformément aux principes constitutionnels de non-discrimination et d’accès à l’information.

Malgré ce que l’on pourrait penser, l’accessibilité des sites web des partis politiques est l’un des indicateurs les plus en retard en ce qui concerne l’inclusion des personnes handicapées. Un outil de l’Institut pour les Personnes Handicapées du gouvernement de Mexico a permis de mesurer l’accessibilité des sites web des partis locaux et nationaux, le cas échéant. Cet outil, mis au point par Hear Colors, mesure trois aspects : le pourcentage d’accessibilité, le pourcentage de non-accessibilité et le pourcentage d’exigences devant être revues par des experts.

Selon ces critères, le parti politique de l’État qui dispose d’un site web plus accessible aux personnes handicapées est Morena, avec 73,8 % de navigabilité, et le moins bon est Movimiento Ciudadano, avec 14,1%. Cependant, au niveau national, le portail le moins convivial pour les personnes handicapées était le PAN, avec seulement 6,4 % de son site navigable. De même, les portails de l’Institut national électoral et des instituts électoraux des États ont été évalués. Alors que l’organisme national affiche un pourcentage d’accessibilité de 62,1 %, l’organisme local échoue avec un pourcentage de 51 %.

Les critères utilisés par Hear Colors répondent à ceux proposés par le gouvernement fédéral dans le document «Critères d’accessibilité du Web», qui vise à «répertorier les critères utilisés pour l’évaluation de la conformité aux directives d’accessibilité des pages Web qui font partie des procédures et des solutions technologiques des agences gouvernementales».

Certains de ces indicateurs concernent les images qui disposent d’un texte alternatif permettant au lecteur d’écran de les décrire de manière adéquate ; les images, en particulier celles qui sont complexes, disposent d’un texte descriptif ; les formulaires de saisie disposent d’un texte et de boutons descriptifs ; les éléments multimédias intégrés sont identifiés par du texte ; et les cadres disposent d’un titre approprié, entre autres.

Absence d’intégration des personnes handicapées

Le rapport indique que le manque d’inclusion des personnes handicapées dans les statuts des partis politiques et dans les processus électoraux, ajoute que le code des institutions et des processus électoraux de l’État de Puebla est discriminatoire, car l’article 281 de la section IV stipule «qu’en aucun cas ne seront autorisées à accéder au bureau de vote les personnes privées de leurs facultés mentales, en état d’ébriété, sous l’emprise de drogues, armées ou non».

Le même Institut National Electoral (INE), dans son «Guide de l’Action Publique (GAP) : Élections sans discrimination. Processus Electoral Fédéral 2017-2018, livret Participer et voter le jour du scrutin», indique que : la disposition légale actuelle (également reprise dans la loi générale des institutions et procédures électorales) «constitue une forme de discrimination directe car il s’agit d’un traitement juridique différencié et préjudiciable pour un groupe social en raison de son handicap, qui est l’un des facteurs de discrimination interdits».

Le Mexique a entrepris des réformes importantes dans le domaine des droits de l’homme, telles que la Loi Générale pour l’Inclusion des Personnes Handicapées (lGIPD), en plus d’avoir signé des traités internationaux sur les droits des personnes handicapées et la non-discrimination. Et pourtant, des restrictions telles que le Code des institutions et des processus électoraux prévalent.

Dans le guide de l’INE, cette section de la loi électorale est utilisée comme un exemple de pratiques discriminatoires qui affectent spécifiquement et indûment les personnes handicapées par des obstacles juridiques. Et il mentionne que pour remédier à ce problème et à d’autres actes de discrimination, en juin 2012, l’ancien IFE a publié une circulaire donnant instruction aux agents électoraux de faciliter et de garantir le droit de vote à toutes les personnes munies d’une carte d’électeur et inscrites sur la liste nominative, qu’elles aient ou non un quelconque type de handicap.

Cependant, une circulaire ne garantit pas le respect des droits politico-électoraux des personnes handicapées, notamment le droit de se présenter effectivement aux élections, d’occuper un poste et d’exercer toute fonction publique à tous les niveaux de gouvernement, comme le stipule la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Si l’autorité électorale tente de faciliter la participation des personnes handicapées aux élections, avec leur intégration en tant que membres du personnel électoral et l’accessibilité des urnes ou des bulletins de vote, il reste encore un long chemin à parcourir pour «promouvoir activement un environnement dans lequel les personnes handicapées peuvent participer pleinement et effectivement à la conduite des affaires publiques, sans discrimination et sur la base de l’égalité avec les autres», comme le stipule la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

D’autres questions en suspens consistent à clarifier les informations statistiques sur l’électorat handicapé et à faire en sorte que les sites web des autorités électorales et des partis politiques soient pleinement accessibles aux personnes handicapées.

«Que dans les processus électoraux les personnes handicapées aient une participation active en tant qu’électeurs et représentants populaires est une façon d’avancer dans le modèle des droits de l’homme auquel la Convention relative aux droits des personnes handicapées aspire tant», ajoute l’article.