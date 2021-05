Le Pérou signe ses élections présidentielles entre classisme et fujimorisme

Au Pérou, la campagne électorale pour le second tour des élections qui se tiendra le 6 juin prochain progresse et qui verra s’affronter les candidats Pedro Castillo, à gauche, et Keiko Fujimori, à droite.

Castillo, enseignant rural et leader des enseignants qui a mené des grèves en 2017, a été la grande surprise du premier tour des élections, qui ont eu lieu le 11 avril dernier ; et il continue de provoquer l’étonnement en montant dans les sondages, explique un reportage de RT écrit par Edgar Romero.

Le dernier sondage Ipsos donne 43% à Castillo et 34% à Fujimori, un pourcentage presque similaire à celui du sondage Datum. Le sondage présentant la plus petite différence de pourcentage est celui du Centre de Recherche Territoriale (CIT), avec 37,6% et 34,5%, respectivement.

Cette situation ne fait pas le bonheur de certains, qui rejettent le candidat du Pérou Libre, le qualifiant de «menace communiste», et préfèrent opter pour le «moindre mal» représenté par la candidate de la Force Populaire et fille de l’ancien président Alberto Fujimori, condamné à la prison pour crimes contre l’humanité.

On dit «qu’il y aura de la misère» au Pérou si Castillo gagne.

Les réseaux sociaux et les médias sont devenus l’espace où de nombreux citoyens, principalement des visages connus dans les médias, expriment leurs messages, chargés de classisme et de racisme.

«Leur slogan est ‘plus de pauvres dans un pays riche’, eh bien, j’ai tout à fait raison, il n’y aura plus de pauvres, il y aura la misère et ceux d’entre nous qui ont de l’argent pourront s’en sortir, mais pas les pauvres, Arrêtez les conneries et réfléchissez, s’il vous plaît», a commenté Gigi Mitre, animateur de l’émission Amor y Fuego, sur la chaîne de télévision Willax.

Dans ses déclarations, Mitre a dit qu’elle voterait pour Fujimori. Son collègue hôte, Rodrigo González, l’a rejointe et a mentionné que Castillo «est un grand danger pour le pays». Tous deux ont également fait référence au discours insistant de la droite sur la possibilité de l’installation d’une «dictature» dans le pays.

«Il y a des gens qui arrivent au pouvoir et vous ne les sortez plus, vous ne les sortez plus, et tout comme demain ils vous disent ce que vous devez voir ou ce que vous ne devez pas voir, après-demain ils prendront d’autres décisions, ils prendront beaucoup de décisions pour toi et ta famille», a déclaré Gonzalez.

Les deux présentateurs ont eu recours au sujet éculé du Venezuela – qui a été utilisé dans des campagnes électorales dans d’autres pays, comme l’Équateur, récemment – en soulignant le nombre de migrants vénézuéliens qui sont arrivés au Pérou, et ont reproché au candidat de ne pas reconnaître le gouvernement de Nicolás Maduro comme une «dictature».

En réponse au message de Mitre, Mario Hart, coureur automobile, chanteur et membre actuel de l’émission «Esto es guerra», diffusée sur América Televisión, a écrit dans une story Instagram : «Je me suis arrêté pour l’applaudir».

«Comme un pituco».

La semaine dernière, Beto Ortiz, un autre animateur de télévision, a fait des commentaires controversés après avoir appris que Castillo avait temporairement suspendu sa campagne électorale après avoir subi une décompensation respiratoire, pour laquelle il a été transporté d’urgence dans une clinique, un centre de santé privé, à Lima.

«Il vient de décompenser 48 heures avant le débat avec Keiko», a déclaré l’animateur de l’émission «Beto a saber», en référence au débat qui était prévu entre les candidats dimanche dernier et qui a finalement eu lieu.

«Et ils l’emmènent dans une clinique, comme un ‘pituco‘ (personne de classe supérieure)», a-t-il ajouté dans son commentaire. Selon l’animateur, le candidat «aurait dû aller à la ‘posta‘ (centre de santé communautaire), comme le prolétaire combatif qu’il prétend être».

Il a continué : «Qu’est-ce qui s’est passé, Don Pedrito, tes couilles ont rétréci ?»

À la mi-avril, Ortiz a été dénoncé pour «racisme» devant le Bureau du Procureur Général. Parmi les arguments avancés figure le fait qu’il était apparu devant les caméras de la chaîne où il travaille, un jour après le premier tour des élections, «vêtu d’un costume typique de Cajamarca», ce qui a été interprété comme une «allusion claire» à Castillo, qui est originaire de Chota, précisément dans cette région.

Le document, publié sur Twitter par l’avocat Edison Tito Peralta, dit «Tito Wanka», dénonce cette action comme «un acte de stigmatisation sociale et de racisme évident». Ils ajoutent qu’Ortiz «a dépassé avec cette action les limites de la liberté d’expression, puisqu’il l’a utilisée avec un esprit de dérision et de mépris pour le peuple de Cajamarca».

«Ignorants»

Mais les déclarations classistes et racistes ont commencé le soir même du premier tour des élections, lorsque Castillo est arrivé étonnamment en tête des résultats.

Ensuite, on pouvait lire sur les réseaux sociaux des adjectifs péjoratifs en allusion à ceux qui ont voté pour lui, comme «cholos de merde», «ignorants» ou «cajamarqueños de merde».

Et aussi des phrases comme «Je n’achèterai plus jamais de rosquitas (une spécialité pâtissière) chez un Cajamarquino». D’autres ont choisi de dire que «les habitants des hauts plateaux et des établissements humains ne devraient pas avoir accès au vote».

Ils ont même fait référence à un épisode douloureux du passé récent du Pérou : «C’est la faute de (Alberto) Fujimori qui n’a pas su les stériliser correctement. Il s’agissait d’une allusion à une politique de planification familiale violant les droits de l’homme que cet ancien président (1990-2000) a menée afin de stériliser les femmes à faible revenu, de sorte que son gouvernement puisse démontrer une réduction de la pauvreté, comme l’a déterminé le ministère public.

Le Pérou court-il à la catastrophe ?

L’écrivain péruvien Mario Vargas Llosa s’est déjà prononcé en faveur de Fujimori. Il a déclaré que le candidat de droite incarne les valeurs «démocratiques» et qu’un éventuel gouvernement Castillo «serait une véritable catastrophe».

«J’ai penché pour Keiko Fujimori, qui représente selon moi la possibilité de poursuivre le système démocratique que nous avons installé au Pérou et que le pays n’aille pas à la catastrophe», a-t-il déclaré dans une interview accordée à RPP.

Dans son message, il a également fait référence au Venezuela, affirmant qu’il s’agit du «meilleur exemple» pour parler de ce possible «catastrophe».

Un avis similaire a été donné par l’écrivain, toujours enclin aux gouvernements de droite sur le continent, en 2018, alors que la Colombie allait aux élections présidentielles. À cette occasion, il s’est prononcé en faveur d’Iván Duque, alors candidat à la présidence pour le Centre Démocratique de droite, et contre Gustavo Petro, le candidat de gauche.

«Je pense que Petro est un candidat très dangereux […] qui ouvrirait une voie très risquée pour l’avenir de la Colombie», a-t-il déclaré, notant que la candidature de Duque représentait «une ligne beaucoup plus démocratique».

Duque a remporté ce second tour de scrutin en juin 2018 et a pris ses fonctions le 7 août pour un mandat de quatre ans.

En novembre 2019, un soulèvement populaire a eu lieu en Colombie, appelé la Grève Nationale contre le gouvernement de Duque, qui a fait une pause pendant la pandémie, mais a repris le 28 avril dernier. Depuis lors, de fortes manifestations antigouvernementales se développent dans ce pays, qui a fait une vingtaine de morts, que les manifestants attribuent à la répression des forces de sécurité de l’État, accusant le président de violations des droits de l’homme.