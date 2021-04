«Le petro indexé» : la proposition que le Venezuela évalue pour freiner l’hyperinflation

La Commission des Finances et du Développement Economique du parlement vénézuélien a en sa possession une proposition qui vise à renverser la crise économique que traverse le pays, avec une hyperinflation soutenue depuis des années et un blocus financier de fer imposé par les États-Unis et l’Union Européenne (UE).

La proposition a été présentée au Parlement il y a deux semaines par le député Tony Boza, qui, avec d’autres économistes, demande l’indexation de l’économie, c’est-à-dire l’établissement d’un indice de référence.

L’indexation est une technique appliquée à l’économie qui ajuste les paiements fixes à un taux permanent, dans le but de maintenir le pouvoir d’achat au milieu d’un processus d’inflation.

Jusqu’à présent, la crise est décrite par les autorités vénézuéliennes comme le résultat d’une «guerre économique» fondée sur le boycott de la monnaie locale : le Bolivar, par le biais d’un système de change populairement appelé «parallèle», qui établit une moyenne de sa valeur par rapport au dollar sur un marché non officiel. Au milieu de ce scénario, quel est l’objet de la proposition législative ?

«Mécanisme de perturbation»

Dans une interview avec RT, Boza a expliqué sa vision de la manière dont l’utilisation du dollar fonctionne pour boycotter l’économie vénézuélienne et comment la proposition d’indexation pourrait limiter cet impact hyperinflationniste.

Pour cette analyse, la première chose qu’il précise est que la moyenne «parallèle» est utilisée au Venezuela comme référence pour les transactions individuelles et le commerce privé, et qu’elle a tendance à être très volatile.

«La manipulation externe du taux de change n’obéit à aucun critère d’offre et de demande du jeu économique formel. Des acteurs de l’administration américaine l’ont déclaré : le taux de change a été utilisé comme un mécanisme perturbateur contre l’économie, qui obéit à des questions politiques et géopolitiques», explique Boza.

De son côté, la Banque Centrale du Venezuela (BCV) n’a pas de taux de change officiel moyen car elle ne vend pas de dollars aux enchères en raison des politiques de contrôle des changes et du fait que les revenus du pays ont chuté de près de 100 % depuis le renforcement des mesures coercitives unilatérales. Ces sanctions sont principalement dirigées contre l’industrie pétrolière, principale source de devises pour l’État.

Ce que fait la BCV, c’est publier, à travers les réseaux sociaux, la moyenne quotidienne pondérée par le Banque dans leurs transactions en devises étrangères, un indicateur qui est généralement similaire et même supérieur au taux de change parallèle, et qui a commencé à être utilisé pour fixer ou «indexer» les prix dans certaines entreprises, ainsi que dans les bureaux gouvernementaux qui effectuent des procédures.

Que propose la demande ?

L’économie vénézuélienne semble avoir bénéficié d’un léger répit en raison de l’utilisation spontanée de devises étrangères (dollars et euros) par certains secteurs privilégiés de la population. Cependant, l’accès à ces billets est assez restreint et insaisissable pour des secteurs tels que les retraités, les pensionnés et les travailleurs publics, qui ont brusquement perdu leur pouvoir d’achat, auparavant évalué à environ 400 dollars par mois et désormais réduit à 1 ou 2 dollars par mois.

C’est cette distorsion qui serait modifiée par l’indexation, selon les défenseurs du projet de loi. «Ce que nous proposons, c’est que les salaires de l’administration publique et des retraités, ainsi que le calcul du budget public, soient soumis à une formule d’indexation qui ressemble à celle que le gouvernement vénézuélien a appliquée de différentes manières», a déclaré Boza.

Le parlementaire considère que ce processus d’indexation serait donné comme un ajustement au processus hyperinflationniste, c’est-à-dire que toutes les transactions suivraient le même rythme d’inflation afin que le pouvoir d’achat ne baisse pas.

Selon sa proposition, cela permettra que lorsque le budget de la nation est formulé par l’exécutif, les ressources prévues ne perdent pas leur pouvoir d’achat et puissent être utilisées pour exécuter des projets, faire des achats, payer les salaires, entre autres engagements qui permettent de dynamiser l’économie.

«Au Venezuela, le budget est calculé en novembre et approuvé en décembre. Lorsque janvier, février ou mars (de l’année suivante) arrive pour son exécution, le budget, bien que toujours le même en valeurs nominales (montants en bolivars), en valeurs réelles a perdu la moitié ou le tiers de sa valeur à cause de l’inflation (calculée en dollars)».

Réactiver l’économie

Selon Boza, la proposition d’indexation serait un moyen de relancer l’appareil productif malmené du pays. «C’est un mécanisme qui favorisera l’industrie nationale et les hommes d’affaires, car il préservera le pouvoir d’achat des travailleurs, ce qui garantit une demande globale suffisante pour que l’économie soit réactivée», dit-il.

Le parlementaire affirme qu’en indexant l’économie, un équilibre serait atteint entre les différents facteurs impliqués dans le processus productif, à savoir le capital financier, industriel, commercial et la main-d’œuvre.

«La main-d’œuvre doit également être rémunérée de manière équitable, juste et équilibrée, ce qui garantirait une demande globale suffisante pour permettre la relance de l’économie», souligne-t-il.

Dans le même ordre d’idées, il prévient «qu’il est impossible» d’augmenter la production dans le pays «si les niveaux de la demande et le pouvoir d’achat des travailleurs salariés continuent à être aussi bas qu’au Venezuela, où un salaire officiel est de 1 ou 2 dollars par mois».

«Cette demande contrainte ne permettra pas de relancer l’économie, donc la formule que nous proposons aura un effet positif sur la reprise de la demande globale, qui est nécessaire pour la relance de l’économie».

Comment ce processus serait-il mis en œuvre au Venezuela ?

La proposition d’indexation prévoit également des solutions alternatives à des situations particulières de l’économie vénézuélienne, telles que l’augmentation constante des prix alors que la valeur du dollar se déprécie.

La proposition est que lorsque l’inflation est supérieure au taux de change, l’indexation sera ajustée à l’aide d’une formule qui prend comme «facteur de correction mensuel» l’Indice des Prix à la Consommation (IPC).

De cette façon, même si le taux de change est inférieur au niveau inflationniste (prix des produits), le facteur correctif de l’IPC sera appliqué et le pouvoir d’achat sera garanti.

«Si j’achète une quantité égale de produits en un mois, ce facteur correctif me permettra-en tant que travailleur-de continuer à acheter la même quantité de produits mois après mois. Cela garantit ma survie avec ma force de travail, qui est l’élément le plus fondamental de la production», déclare le député.

L’indexation serait alors basée sur «une unité de mesure invariable» ou constante, qui permettrait une augmentation du montant en bolivars au moment du paiement et qui serait proportionnelle au même montant en devises étrangères de façon permanente.

Une proposition distributive, pas une panacée

Bien que cela semble bon sur le papier, l’application de ces mesures n’est pas une question de décrets, encore moins lorsqu’au fil des ans, la dynamique de l’économie vénézuélienne – soumise à des chocs internes et externes – a contrecarré les initiatives de l’exécutif pour parvenir à la reprise tant attendue et retardée.

En fait, Boza reconnaît que l’indexation «n’est pas une panacée» car «on ne résoudra pas certaines choses», comme le manque de devises étrangères dans le pays. L’objectif, selon lui, est de faire «une proposition distributive» qui garantisse le pouvoir d’achat, comme le font déjà les commerçants et les industriels.

«Il s’agit d’un mécanisme de distribution. Ce que l’on fait, c’est de tout mettre dans le même train de l’inflation».

Au Venezuela, de facto, pratiquement tout est indexé sur l’inflation : les biens, les services, les emplois indépendants, les budgets des sociétés et des entreprises, et même certains postes dans les entreprises privées. Le grand absent dans ce processus est le salaire des travailleurs publics, les pensions et le budget national.

«Avec l’indexation, l’objectif est que la proportion de la répartition des richesses ne continue pas à changer, c’est-à-dire une plus grande proportion pour les industriels et les commerçants ; et une plus petite proportion pour les travailleurs. Ce que nous garantissons, c’est que la répartition des richesses ne continue pas à se détériorer».

Boza affirme que des problèmes tels que l’entrée de devises étrangères peuvent être résolus par l’augmentation des investissements internes et externes, l’activation des zones économiques spéciales et la relance de l’industrie pétrolière, un secteur qui a déjà commencé à indexer les salaires de ses travailleurs.

Dans le même temps, il insiste sur la nécessité de mettre en œuvre des mécanismes d’indexation des comptes et des taxes.

Antécédents au Venezuela

La proposition législative d’indexation pour le Venezuela se fonde sur l’étude de cas tels que la Hongrie, la Grèce, l’Allemagne, la Yougoslavie, le Brésil et le Zimbawe, ainsi que sur des documents théoriques publiés par l’Université Catholique Pontificale de Rio de Janeiro et des publications de l’économiste André Lara Resende.

Ces cas convergent vers l’idée d’indexation par le biais d’une «unité de compte indexée» ou d’une «monnaie indexée», qui, dans le cas du Brésil, par exemple, a permis de mettre fin à une décennie de processus hyperinflationniste au cours de laquelle cinq plans ont été appliqués, tous basés sur des aspects fiscaux et monétaires, qui ont échoué les uns après les autres.

L’indexation, ajoute Boza, est apparue comme une réponse naturelle des acteurs économiques, d’abord de manière informelle et, plus tard, lorsque les biens et services ont commencé à être proposés avec des prix fixés à la valeur d’une monnaie stable, comme c’est le cas au Venezuela.

Il existe également des précédents de l’État vénézuélien lui-même, qui a pris des mesures tant dans la norme que dans certains décrets, arrêts de la Cour Suprême de Justice (TSJ) et Résolutions de la BCV.

Ce que l’on cherche, selon Boza, c’est à créer un mécanisme «qui permette de contrôler, gérer et administrer le processus d’indexation», comme c’est déjà le cas avec l’utilisation d’une unité de compte indexée appelée Unité de valeur du crédit commercial, approuvée par la BCV en 2017.

Le TJS a créé un précédent, en 2018, en établissant que les dettes entre parties privées seront indexées au moment du paiement à la même valeur en devise étrangère dans laquelle elle a été acquise. De même, la convention collective signée entre l’exécutif et les travailleurs du pétrole comporte des mécanismes d’indexation.

La proposition présentée au Parlement pourrait utiliser le nom du pétro, bien que d’autres options ne soient pas exclues. «Il serait utilisé comme une unité de mesure avec une valeur invariable en termes de devises étrangères. On pourrait l’appeler ‘petro indexé‘ et cela n’aurait rien à voir avec sa valeur sur le marché».

La proposition est toujours à la commission des finances et on ne sait pas si elle sera discutée en plénière. «Cela ne dépend plus de la volonté d’un député, cela dépend du corps. Cependant, nous continuerons à le promouvoir dans tous les scénarios».