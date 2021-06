Le Venezuela mise sur les zones économiques spéciales pour faire face au blocus et sortir de la dépendance au pétrole

Le gouvernement vénézuélien cherche différents moyens de sortir le pays du bourbier économique et social dans lequel il se trouve depuis des années, en raison d’une crise exacerbée par les sanctions américaines et d’un processus hyperinflationniste qui a détérioré la qualité de vie de la population.

Au milieu de cette situation, tant la population que le Gouvernement doivent faire face aux effets du blocus imposé par les États-Unis et l’Union européenne (UE) qui, selon les autorités vénézuéliennes, se traduit par une perte de 99 % de leurs revenus.

Le gouvernement vénézuélien a mis en place des actions visant à contourner l’impact des sanctions et à générer des alternatives pour obtenir des ressources qui ne dépendent pas de l’industrie pétrolière, la plus touchée par les mesures coercitives. C’est ainsi qu’ont vu le jour les zones économiques spéciales (ZES), avec lesquelles le Gouvernement entend créer des pôles de développement dédiés aux exportations, à la production nationale et attirer l’attention des investisseurs.

Déjà en octobre 2020, la défunte Assemblée Nationale Constituante a adopté la loi antiblocage, une législation «temporaire» qui a été ratifiée fin avril par le pouvoir législatif élu en décembre dernier, et qui a été présentée à l’époque par le président Nicolás Maduro comme un outil pour faire face aux sanctions étrangères, réactiver et protéger les actifs à l’intérieur et à l’extérieur du Venezuela, et redresser l’économie et le bien-être social.

«Une loi fille» de la Loi Antiblocage

Aujourd’hui, le parlement vénézuélien a proposé le projet de loi organique sur les zones économiques spéciales (LOZEE), qui propose un nouveau modèle de développement économique et fait l’objet d’un débat public, après avoir été approuvé en première discussion fin avril.

Le projet de loi, qui doit faire l’objet d’un second débat parlementaire, est considéré par le président Maduro et d’autres membres de l’Exécutif comme une «loi fille» et «complémentaire» de la Loi Antiblocage, qui – disent-ils – conduira le pays à réaliser «le troisième objectif de la patrie : le pouvoir du Venezuela».

«Ce n’est pas une loi facile, ce n’est pas une loi de complaisance, c’est une loi pour poser les jalons d’un nouveau modèle de développement national», a déclaré Maduro fin mai, lors d’une audience publique tenue à Caracas avec des députés de l’Assemblée nationale (AN).

L’importance de la loi, a déclaré Maduro, réside dans le fait que les ZEE seront dotées «d’éléments vitaux» pour contribuer à la croissance du pays «dans les prochaines décennies», avec des opportunités qui s’ouvriront aux investissements nationaux et étrangers, ce qui coïncide «avec la perspective d’un espoir de reprise économique».

Quelles sont les Zones Economiques Spéciales au Venezuela ?

L’économiste, député et président de la commission des finances et du développement économique de l’Assemblée Nationale, Jesús Faría, a expliqué – lors de la même audience télévisée – que les ZEE sont des espaces géographiques présentant une série de caractéristiques particulières qui leur permettent de devenir des pôles de développement et des sources de revenus, avec une réglementation spéciale pour leur activité.

«Ce ne sont pas des capsules ou des enclaves, ce sont des moteurs de développement qui transcendent les zones économiques spéciales et entraînent le reste de l’économie avec eux», a-t-il expliqué. Faría a ajouté que ces espaces sont généralement situés près des ports, des aéroports, des frontières, des gisements de ressources naturelles, des zones industrielles et même dans des entreprises qui peuvent être qualifiées comme telles, si «la stratégie de développement» l’estime.

«À partir de ces territoires, des conditions optimales sont générées en matière d’infrastructures, de routes et de prestation de services», toutes essentielles pour mettre en œuvre tout projet productif et promouvoir l’investissement, a déclaré Faría, qui a souligné que la loi donne «confiance et sécurité juridique» aux entrepreneurs et à l’État, car les aspects nécessaires de transparence, de cohérence et de solidité aux incitations qui encourageront l’intérêt des investisseurs, même avec les limites du blocus, sont «couverts et soutenus».

Dans l’économie, a-t-il insisté, tout bouge et marche au rythme des stimuli qui devraient exister pour augmenter l’investissement et la production. Nous avons des incitations fiscales et tarifaires, des réductions et des exonérations d’impôts, la réduction et l’élimination des droits de douane, tout pour stimuler l’importation de machines et de matières premières qui peuvent être transformées dans le pays.

Comment et où les développer ?

Faría a expliqué que les ZEE ont été créées dans des pays qui présentaient un retard associé à un accès limité aux devises étrangères et qui ont commencé à faire des «efforts extraordinaires» pour diversifier les exportations et les investissements industriels, une action qui a permis de générer des emplois et de nouveaux revenus qui ont servi à réactiver l’appareil productif, à réparer le déficit et à sortir de la stagnation.

Pour élaborer la proposition, les parlementaires ont étudié les expériences de la Chine, du Vietnam, de Singapour et de la Corée du Sud, entre autres. «Dans le cas du Venezuela, ils vont être développés sous le contrôle de l’État. Nous ne proposons pas le marché libre ou l’application des théories néolibérales, nous allons avoir l’État comme régulateur et garant que les projets d’investissement conduisent à l’augmentation et à la diversification des exportations, et que celles-ci soient du développement industriel national comme élément clé», a expliqué le député pro-gouvernemental.

Certaines zones déjà actives et d’autres dont la création est prévue seraient situées dans des états tels qu’Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, La Guaira, Nueva Esparta, Miranda, Táchira, Zulia, entre autres.

Faría a assuré que le futur règlement contribuera à réactiver l’appareil productif, à générer de la richesse et, avec elle, à ouvrir «de nouveaux emplois de qualité qui donnent aux êtres humains la dignité d’un salaire décent», à assurer la sécurité sociale et à améliorer les services publics.

La «tâche essentielle» des ZEE, a-t-il expliqué, est d’attirer les investissements et le «principal défi» est de surmonter le blocus, car son imposition restreint l’entrée des ressources étrangères et même nationales ; et ses conséquences sont perçues dans la détérioration des services publics et les dommages aux infrastructures.

«Il s’agit d’un projet politique d’une importance extraordinaire pour le développement. C’est une loi qui répond aux besoins et aux exigences de cette situation difficile».

Pourquoi les essais n’ont-ils pas été couronnés de succès au Venezuela ?

Le président Maduro a déclaré que les ZEE étaient un sujet d’étude au sein de son gouvernement «depuis des années». En fait, il a commenté que pour leur mise en œuvre, «quelques mesures» ont déjà été «prises», qu’il a qualifiées «d’essais», qui ont été accompagnés d’une loi sans caractère organique et d’une série de décrets.

«Les procès ont été durs, tragiquement frappés par la situation économique en raison des sanctions pénales et du blocus des deux, trois dernières années. Nous avons un ensemble de Zones Economiques à faible niveau de développement, durement touchées par les mesures de persécution financière et les sanctions économiques», a déclaré Maduro.

Toutefois, le président a déclaré que ce règlement «ouvre de grandes attentes, de grands espoirs et de grandes possibilités» pour le Venezuela, qui pourra ainsi «connaître» une «formule à succès» réalisée par «les pays ayant la croissance et le développement les plus élevés au monde» au cours des dernières décennies.

Le président a estimé que ces zones devraient être adaptées au pays «post-blocage et post-sanctions» et tenir compte de la question controversée du travail, raison pour laquelle il a exhorté à «bien réfléchir» à la manière de les créer, «au milieu du barrage de mesures que le Venezuela doit surmonter et vaincre».

«C’est une loi qui vient ordonner, organiser et ouvrir des opportunités d’investissement pour le développement industriel et technologique du pays, particularisé et régionalisé, combinant l’investissement et la technologie internationale avec l’investissement et la technologie nationale, privée et publique. C’est une loi très importante dans la recherche de nouvelles voies», a-t-il déclaré.

Que disent les détracteurs ?

Bien que la loi susmentionnée ait reçu l’assentiment des groupes d’opposition qui composent le Parlement, qui ont déclaré qu’elle était «positive» et qu’elle allait au-delà de la «période extraordinaire de mesures punitives contre la République», comme l’a exprimé le député d’opposition Luis Eduardo Martínez, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Pouvoir Législatif, des voix de gauche la rejettent comme «néolibérale».

Le Parti Communiste du Venezuela (PCV) et l’Alternative Populaire Révolutionnaire (APR), une coalition de gauche qui se dissocie de la politique gouvernementale, ont voté contre la loi lors de sa première discussion, considérant qu’on favorise les intérêts «de l’oligarchie parasitaire» qui a montré «historiquement» qu’elle n’investit pas dans le pays.

C’est ce qu’a déclaré le député communiste Oscar Figuera lors de la séance plénière au cours de laquelle le projet de loi a été approuvé en première discussion. Ce jour-là, il a déclaré que le PCV et l’ARP ont voté contre ce texte parce qu’ils le considèrent comme contraire au processus politique «développé par le président Hugo Chávez Frías».

Figuera s’est interrogé sur le fait que la loi ne précise pas comment les travailleurs seront traités et si leurs droits inscrits dans la Constitution et la loi organique du travail seront respectés. Il ne détaille pas non plus la destination de la production, et s’on favorisera la demande nationale ou si seule l’exportation sera privilégiée.

Après cette intervention, Figuera a également rejeté sur Twitter les déclarations du député de l’opposition Javier Bertucci, qui s’est dit favorable à la loi en raison de l’intérêt que «le caractère pas chère de la main-d’œuvre vénézuélienne» éveille chez les investisseurs.

«Le projet de loi sur les zones économiques spéciales est un coup de poignard contre le développement souverain et indépendant de notre peuple», a souligné Figuera en réponse à Bertucci, homme d’affaires et leader politique de droite, également pasteur évangélique, qui a été candidat à la présidence de la République.