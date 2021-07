Le Venezuela se dirige-t-il vers une normalité politique?

Le 21 novembre, ce que l’on appelle les mégaélections auront lieu au Venezuela, où tous les postes de gouverneurs (24) et de maires (335) seront élus, en plus des 251 députés des conseils législatifs et des 2459 conseillers municipaux. En gros, la quasi-totalité de la structure politico-territoriale vénézuélienne.

Ociel Alí López, sociologue, analyste politique et professeur à l’Université Centrale du Venezuela, explique dans un reportage pour RT que le prochain événement électoral vénézuélien pourrait être considéré comme une élection de plus parmi les nombreuses qui se déroulent au Venezuela, mais la façon dont les événements se déroulent invitent à penser que, contrairement aux événements électoraux précédents comme les régionales (2017), les présidentielles (2018) et les législatives (2020), dans celui-ci la ferveur politique pourrait revenir. On s’attend à la participation d’un nombre significatif de figures et de partis d’opposition qui, à ces occasions, ont adopté une politique abstentionniste qui les a tenus à l’écart des espaces institutionnels pendant plusieurs années.

La désignation du nouveau Conseil National Electoral (CNE) en mai de cette année, où des secteurs de l’opposition radicale, comme le nouveau recteur principal Roberto Picón, ont eu leur place, a été le signal de départ d’une nouvelle approche politique de l’opposition : des acteurs importants qui avaient suivi la ligne abstentionniste, comme l’ancien candidat à la présidence Henrique Capriles, ont défendu avec enthousiasme les noms désignés pour l’organe électoral et ont désormais lancé des appels à y participer.

Face aux critiques des secteurs radicaux liés à Juan Guaidó, qui restent sceptiques, le nouveau conseil du CNE a fait preuve d’une dose d’autonomie, dans la mesure où il a décidé d’une date électorale différente de celle proclamée par les secteurs pro-gouvernementaux et où son vice-président a entamé une diatribe contre les médias et les programmes emblématiques du parti au pouvoir.

Picón a récemment mentionné les efforts déployés par le nouveau CNE pour éliminer les disqualifications politiques à l’encontre des leaders de l’opposition, afin de les encourager à participer à l’événement électoral. En fait, plusieurs d’entre eux figurent déjà sur les listes de pré-candidats.

La majorité de l’opposition vénézuélienne mise sur le vote

Le président du CNE, Pedro Calzadilla, a confirmé que la carte de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), qui a mené l’opposition à la victoire en 2015, entrerait à nouveau dans le scrutin électoral, d’où elle est partie en raison de la non-participation des facteurs qui la composaient.

En outre, le conseil s’est prononcé contre l’installation «d’auvents» à proximité des bureaux de vote, ce qui était une demande insistante de toute l’opposition en raison de l’utilisation qui en a été faite par le parti au pouvoir dans le contrôle du vote et de la participation électorale lors des événements précédents.

Ainsi, ces derniers jours, on a assisté à une cascade de décisions dans lesquelles le gouvernement cède aux demandes de l’opposition et l’institutionnalité électorale approfondit son rôle d’arbitre en essayant de générer de la crédibilité et des conditions.

De même, le président Nicolás Maduro a annoncé lundi la fin des protectorats, sorte de gouvernorats parallèles qu’il nommait dans les États où le parti au pouvoir perdait électoralement. Une autre question constamment dénoncée par l’opposition et ses électeurs. Tout cela pourrait contribuer à dégeler l’environnement politique vénézuélien.

L’UE, les États-Unis et le Canada ont reconnu leur volonté de revoir les sanctions, ce qui depuis 2018 avait été écarté avec un poids énorme dans l’opposition radicale. Cependant, les secteurs radicaux de Guaidó sont encore au ras des pâquerettes et n’ont pas donné le feu vert à leurs dirigeants régionaux et locaux pour se lancer à la conquête de positions de représentation populaire. Les partis d’opposition subissent une forte pression de la part de ces dirigeants, qui sont restés à l’écart des postes représentatifs, essentiellement en raison de la doctrine abstentionniste.

Certains secteurs ont décidé de lancer leur propre plate-forme afin de ne pas dépendre de la décision de la direction du parti, comme dans le cas de l’actuel maire de la municipalité de Chacao (emblématique de l’opposition), Gustavo Duque, qui a lancé son propre parti, appelé Fuerza Vecinal, qui aura désormais une portée nationale. Alors que les leaders traditionnels de l’opposition décident, l’opposition ajoute des pré-candidats issus de tous ses courants internes. Certains attendent l’approbation de leurs dirigeants pour les rendre publics, tandis que d’autres, comme Américo da Grazia, en ont déjà fait ouvertement la promotion.

Nouveau focus sur le Venezuela

D’autres facteurs qui contribuent à réactiver la politique intérieure ont à voir avec le tournant discursif des gouvernements pro-abstentionnistes dans le cas du Venezuela. L’Union Européenne, qui jusqu’à l’année dernière soutenait Guaidó, a sournoisement appuyé le coup d’État militaire d’avril 2019 et a refusé de participer en tant qu’observateur aux dernières élections législatives et présidentielles, a décidé d’envoyer une commission pour étudier son inclusion dans l’observation du processus électoral de novembre.

L’arrivée de cette commission, le 6 juillet, peut être comprise comme le premier pas des Européens pour briser la glace concernant le désir de participer, après avoir poussé à l’abstentionnisme comme moyen de soutenir les lignes émanant du gouvernement républicain de Donald Trump.

De même, un communiqué conjoint entre les gouvernements de l’Union européenne, des États-Unis et du Canada, publié à la fin de la semaine dernière, place comme seul scénario une solution négociée et électorale au conflit vénézuélien. Dans le document, ils ont reconnu leur volonté de revoir les sanctions, ce qui depuis 2018 avait été exclu par ces forces étrangères, ayant toujours un poids énorme dans l’opposition radicale.

Dans le cadre de ce nouveau scénario, Guaidó a créé il y a quelques semaines une commission qui voyage aux États-Unis et en Europe pour discuter ‘avec ses alliés’ du démantèlement des sanctions et éventuellement de la participation aux élections. Pendant ce temps, le parti au pouvoir se prépare aux élections.

Élections internes au PSUV

De son côté, le Parti Socialiste Unifié du Venezuela (PSUV) a convoqué des élections internes pour choisir ses candidats dans le cadre d’un processus démocratique qui n’avait pas eu lieu depuis 2010, date à laquelle elles avaient été convoquées par le leader historique Hugo Chávez sous le slogan «Avec la base, je me restaure». Après cela, des élections internes ont été demandées par des secteurs du parti, mais elles n’ont pas eu lieu jusqu’à l’événement actuel.

Les élections internes pourraient ranimer les secteurs critiques et apathiques du parti afin de retrouver le nombre d’électeurs des beaux jours du chavisme. La première phase des élections internes s’est déroulée le week-end dernier, lorsque la base du parti a désigné quelque 60.000 pré-candidats au cours d’une journée marquée par quelques surprises et aussi quelques dénonciations.

Les décisions actuelles, prises par l’opposition, le gouvernement et le CNE, peuvent stimuler le retour des masses à la politique, d’où elles se sont retirées pendant un lustre. Ces dénonciations peuvent être vues comme une preuve d’obstruction démocratique mais, indépendamment de cela, elles montrent une participation ouverte de différents courants internes et, en plus, une oxygénation de la participation chaviste, ce qui peut finir par être une force.

La deuxième étape aura lieu le 8 août, lorsque le parti officiel élira ses candidats définitifs par le biais d’une élection universelle, c’est-à-dire que toute personne inscrite sur la liste électorale nationale, même si elle n’est pas inscrite au parti, pourra élire les candidats aux postes de gouverneurs, de maires et de représentants des conseils législatifs et municipaux du parti au pouvoir.

Le système politique vénézuélien a connu des taux d’abstention élevés lors des dernières élections parlementaires et présidentielles, atteignant des chiffres jamais vus auparavant dans le pays (respectivement 75% et 54%). Bien que cela n’annule ou n’enlève rien à la légitimité du processus, cela montre un discrédit de la politique et des représentants par l’électorat. Les décisions actuelles de l’opposition, du gouvernement et du CNE peuvent encourager le retour des masses à la politique, d’où elles se sont retirées pendant un lustre.