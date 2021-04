Le Venezuela tente d’ouvrir des canaux de communication avec la Colombie mais le régime de Duque ferme les portes

Le Venezuela a tenté de diverses manières d’ouvrir des canaux de communication avec la Colombie pour régler le conflit frontalier dans l’État vénézuélien d’Apure, après que des groupes armés irréguliers colombiens ont mené des attaques à l’intérieur de la frontière vénézuélienne. Les efforts de Caracas n’ont pas abouti, puisqu’ils n’ont reçu que des refus de la part du régime uribiste d’Iván Duque.

Ce «conflit externalisé», comme l’a appelé le gouvernement vénézuélien, dure depuis plus de trois semaines et a fait huit morts parmi les membres des Forces Armées Nationales Bolivariennes (FANB), neuf irréguliers neutralisés, plus de 30 soldats blessés, des attaques aux mines antipersonnel et l’inquiétude de la population.

Après que le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, a déclaré cette semaine qu’il demanderait au Mexique, qui assure la présidence pro tempore de la Communauté des États d’Amérique Latine et des Caraïbes (CELAC), d’agir en tant que médiateur pour dialoguer avec Bogota et régler la situation à la frontière, la ministre colombienne des Affaires Etrangères, Claudia Blum, a claqué la porte sur la possibilité de tout rapprochement dans un message institutionnel posté sur les réseaux sociaux du ministère colombien des Affaires Etrangères, message rejeté par Caracas.

Qu’a dit la Colombie après les attentats ?

La ministre colombien des Affaires Etrangères a déclaré dans une vidéo d’un peu plus d’une minute que le gouvernement de Nicolás Maduro est une «dictature» et l’accuse d’être «complice» de groupes «narcotrafiquants et terroristes» qui auraient élu domicile dans le pays voisin, sans que la Colombie n’ait encore apporté de preuves.

Jusqu’à présent, les seules preuves apportées par Duque pour étayer ces affirmations ont été présentées en 2019 lors de son discours à la 74e session de l’Assemblée Générale des Nations Unies et se sont révélées fausses. Le président a montré une série de photos indiquant l’existence présumée de camps de guérilleros sur le sol vénézuélien avec des images prises dans son pays.

La chancelière, sans s’étendre sur les mesures prises par son gouvernement dans la situation de la frontière poreuse, où la présence du trafic de drogue et des organisations paramilitaires de Colombie a également été dénoncée, a rejeté les actions de Caracas pour repousser la permanence de ces groupes sur son territoire.

«Récemment, cette dictature tente de montrer une image fictive de lutte contre la criminalité, mais le monde sait que le régime de Maduro ne respecte aucun cadre de légalité», a ajouté Blum. Selon elle, la lutte de l’armée vénézuélienne contre les groupes irréguliers est un moyen pour Maduro de «détourner l’attention internationale» de sa «relation complice» avec des groupes de guérilla présumés.

La chancelière Blum parle de la communication envoyée au Secrétaire Général des Nations Unies et au Président du Conseil de Sécurité des Nations Unies, qui fait état de la grave situation qui existe à la frontière en raison du soutien apporté par le régime illégitime vénézuélien aux groupes armés narcoterroristes organisés.

Le haut fonctionnaire a également ratifié la position de l’administration Duque sur «la pression diplomatique internationale pour obtenir le retour de la démocratie» dans le pays voisin. Bogota reconnaît toujours comme légitime l’ancien député Juan Guaidó, autoproclamé «président par intérim», et soutient les mesures visant à déposer Maduro.

Face à ces déclarations, qui semblent briser à nouveau une opportunité pour le rétablissement des pourparlers entre les deux pays au milieu d’un scénario de conflit, le chancelier de ce pays, Jorge Arreaza, a qualifié «d’inhabituel» le gouvernement du président colombien Ivan Duque, dans un tweet sur son compte Twitter, où il a répondu à son homologue colombien.

Le haut représentant de la diplomatie vénézuélienne a écrit que «bien que les groupes armés liés au trafic de drogue soient colombiens et attaquent le Venezuela», ce pays a envoyé un message à sa ministre des affaires étrangères «pour chercher des voies de dialogue» et elle a répondu «avec un scénario primitif, irresponsable et idéologisé».

Cette ligne dure de la Colombie sur le traitement des questions communes qui voient les deux pays a également été exprimée cette semaine par le ministre de la Défense, Diego Molano, lors d’un débat de contrôle politique tenu à la Chambre des Représentants le mercredi dernier. Molano a déclaré qu’il existe «cinq grands symboles du mal» que les Forces de Sécurité colombiennes ont hérité de l’accord de paix, citant parmi eux les dissidents des FARC qui «se cachent aujourd’hui au Venezuela, diffusent des vidéos menaçantes et cherchent à contrôler les affaires depuis la frontière».

Protégez vos frontières. Gardez votre guerre loin du territoire vénézuélien. Respectez les accords de paix. Arrêtez les assassinats de leaders sociaux et les massacres, arrêtez l’augmentation des cultures et de la production de drogue, poursuivez le blanchiment d’argent qui alimente votre économie. Ça suffit !

Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 14 avril 2021

Quelles mesures le Venezuela a-t-il prises ?

Quelques semaines après ces affrontements qui ont mis les populations frontalières des deux pays sur les dents, le Commandement Stratégique Opérationnel du Venezuela (CEOFANB) a indiqué qu’il avait déployé des troupes d’action rapide dans tout l’État d’Apure pour «combattre les groupes terroristes armés irréguliers».

Un jour plus tôt, le ministre de la Défense, Vladimir Padrino López, avait annoncé l’activation de la ‘Zone opérationnelle spéciale temporaire de défense intégrale’ dans trois municipalités de l’État frontalier (José Antonio Páez, Muñoz et Rómulo Gallegos). Cette mesure couvre les 710 kilomètres de la ligne frontalière sud d’Apure où se trouvent les villes vénézuéliennes d’El Nula, Guasdualito et La Victoria, qui bordent les départements colombiens d’Arauca et de Vichada.

En ce qui concerne les mesures de sécurité mises en place dans la zone, les voies de circulation terrestres, aériennes et fluviales des trois municipalités d’Apureño ont été réglementées et des restrictions ont été imposées aux heures de circulation sur toutes les routes, ainsi qu’à l’exploitation des zones de loisirs.

Dans le même ordre d’idées, le Service Administratif de l’Identification, des Migrations et des Etrangers (SAIME) sera chargé d’effectuer les contrôles migratoires dans les municipalités frontalières. Il exigera donc des informations sur le changement d’adresse ou de résidence dans la zone désignée et l’enregistrement numérique des empreintes digitales des personnes qui quittent ou entrent au Venezuela.

L’impossibilité de dialoguer entre les deux pays, qui entretiennent une frontière de plus de 2000 kilomètres avec beaucoup d’activité, malgré les restrictions dues au Coronavirus et la rupture des relations diplomatiques depuis 2019, s’accompagne d’un pointage du doigt mutuel. Caracas accuse Bogota de négliger la sécurité de son territoire, ce qui a conduit à l’action de ces organisations armées au Venezuela et aux récentes attaques. De son côté, la Casa de Nariño reproche à Miraflores d’héberger et de permettre le séjour de membres de la guérilla afin de préparer des plans de déstabilisation contre lui.