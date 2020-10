L’élection présidentielle en Bolivie est en danger d’une méga fraude

Per Denis Rogatyuk

À moins de deux semaines des élections boliviennes du 18 octobre, la situation politique atteint un point culminant dans l’attente du processus électoral qui a été retardé à trois reprises par le régime de facto de Jeanine Añez. Bien que sa décision de décliner sa candidature ait renforcé la position du probable second, Carlos Mesa, tous les sondages d’opinion indiquent que Luis Arce Catacora remporterait la présidence au premier tour ou du moins obtiendrait une majorité de voix :

-La chaîne de médias privés UNITEL a montré le sondage réalisé par le sondeur Ciesmori montrant que le MAS obtiendrait 42,2% au premier tour, suivi de Carlos Mesa avec 33,1% et du candidat d’extrême droite Fernando Camacho avec 16,7%. Le sondage a également montré que le MAS reproduirait la victoire d’Evo Morales en octobre 2019 et obtiendrait une majorité dans 6 des 9 régions de Bolivie, tandis que la province de Santa Cruz serait conquise par Camacho et les régions de Tarija et Chuquisaca soutiendraient la Mesa.

-Le sondeur Tu Voto Cuenta a obtenu un résultat similaire, avec Arce avec 42,9% des voix, suivi de Mesa avec 34,2% et de Camacho avec 17,8%, sans compter les votes blancs et indécis.

-Le sondeur IPSOS a prédit qu’Arce obtiendrait une pluralité de voix avec e34%, alors que Mesa recevrait 27,9% et Camacho 13,8%. En excluant les votes indécis et blancs, Arce obtiendrait 42,2% et Mesa 34,7%.

-Le groupe d’experts du CELAG, spécialisé dans la recherche de sondages d’opinion et de cartes électorales en Amérique Latine, a donné à Arce un avantage certain de 44,4%, ainsi que de 34% pour Mesa et 15,2% pour Camacho.

Il est important de noter que les enquêteurs ont traditionnellement ignoré la mesure dans laquelle les zones rurales et les grandes communautés boliviennes à l’étranger, notamment en Argentine et au Brésil, soutiennent le MAS. Cela signifierait que le vote final pour le MAS, dans des circonstances normales et dans le cadre d’une élection équitable, serait beaucoup plus proche des 47 % obtenus lors des élections de l’année précédente ou peut-être même plus élevé en raison de l’impopularité généralisée des mesures néolibérales mises en œuvre par le régime Añez et de l’image d’Arce Catacora comme principal architecte des 14 années de croissance économique et de stabilité politique obtenues sous le gouvernement d’Evo Morales.

Toutefois, il ne s’agit pas de circonstances normales et des élections équitables ne sont en aucun cas garanties pour ce 18 octobre. La possibilité du retour d’un gouvernement socialiste hante le régime putschiste et ses alliés depuis le renversement d’Evo Morales le 10 novembre 2019. Son court mandat de dix mois est assorti d’une longue liste de cas de corruption, de violations des droits de l’homme, de violations de la constitution, de mauvaise gestion dévastatrice de la pandémie de COVID19 et d’une grave crise économique exacerbée par les tentatives de privatisation de certaines des principales industries du secteur public bolivien, en particulier la société pétrolière et gazière YPFB, qui a été nationalisée sous la direction d’Evo Morales en 2006. Il aurait probablement une liste tout aussi longue de procès et de condamnations si le MAS devait revenir au pouvoir.

Au cours des dix derniers mois, tant le gouvernement que l’opposition de droite ont activement mis en œuvre une série de mesures visant à marginaliser le soutien électoral du MAS, à l’empêcher de participer conjointement ou même à concevoir un éventuel second coup d’État militaire face à la possibilité de victoire de Luis Arce.

1. Le gouvernement a interdit à plus de 51.255 Boliviens de l’étranger de s’inscrire sur les listes électorales, dont 25.000 vivent actuellement en Argentine. L’TSE a également empêché 147.000 personnes de voter en Bolivie en mars de cette année. Dans les conditions actuelles de la pandémie et de la quarantaine COVID19, cela rend la réhabilitation et le réenregistrement presque impossible. Comme nous l’avons écrit plus haut, le vote à l’étranger, en particulier dans d’autres pays d’Amérique Latine, a traditionnellement bénéficié au MAS car la plupart des communautés de migrants de ces pays ont émigré pendant les crises politiques et économiques de la période néolibérale de 2000 et de la fin des années 1990, reconnaissant ainsi les réalisations de l’administration Evo.

2. Les zones rurales du pays sont également susceptibles de souffrir des tentatives de suppression d’électeurs. La grande majorité de la population rurale, en particulier dans les provinces montagneuses de La Paz, Cochabamba, Oruro et Potosi, a traditionnellement voté pour le MAS en raison de l’énorme changement économique que le gouvernement Evo Morales a apporté aux communautés rurales par le biais de programmes sociaux, d’investissements dans les infrastructures, la santé et l’éducation. Dans les conditions actuelles créées par la mauvaise gestion de la pandémie de COVID19 et la crise économique provoquée par l’application des mesures néolibérales du régime Áñez, l’organisation du processus de vote est devenue extrêmement compliquée.

3. La province tropicale du Chapare à Cochabamba, fief traditionnel du MAS, est de plus en plus attaquée par le régime Áñez depuis le coup d’État de novembre 2019. Un nombre croissant d’exercices militaires et de mouvements de troupes ont été signalés dans la région tout au long de l’année. Selon les dirigeants syndicaux locaux des six fédérations de producteurs de coca, cette mesure visait à intimider la population rurale. La région a également été confrontée à un blocus économique du gouvernement au cours du mois d’avril, qui a empêché l’envoi d’essence dans la région, ainsi qu’à d’autres mesures censées résoudre le problème du «trafic de drogue». Dans le même temps, le ministre Arturo Murillo a déjà déclaré que le gouvernement de la région ne délivrera pas de bulletins de vote à moins que la police bolivienne ne soit autorisée à reprendre ses patrouilles dans la région. La police nationale a été précédemment expulsée de la région en raison des persécutions dont ont fait l’objet les dirigeants syndicaux et de la forte corruption qui règne dans ses rangs.

4. L’USAID, l’agence financée par le gouvernement américain et auparavant interdite d’opérer en Bolivie sous le gouvernement Morales, a été invitée par le régime Añez à superviser et à surveiller les élections. L’USAID, avec l’Endowment Fund for Democracy (NED), soutient depuis longtemps les groupes politiques et de la société civile pro-américains par le biais de financements directs, et valide les processus électoraux frauduleux qui profitent aux candidats politiques de droite, comme cela a été le cas pour les élections de 2017 au Honduras. En outre, un groupe d'»observateurs citoyens» composé de 14 groupes privés de la société civile a été organisé avec un financement de l’USAID et du NED pour surveiller le processus électoral et fournir des rapports 48 heures après l’élection.

5. L’actuel président de l’TSE, Salvador Romero, est un ami proche de Carlos Mesa, et a été nommé par l’ancien président à la tête du Tribunal Électoral National (CNE) en 2003. Il a également une longue histoire de coopération avec les différentes agences financées par les États-Unis et l’OEA en Amérique Latine. Romero a également été présent au Honduras pendant les années 2011-2014, en tant que directeur de l’Institut National de la Démocratie (NDI), financé par le NED, et en supervisant les élections frauduleuses de 2013, qui ont suivi le coup d’État. Dans des câbles diplomatiques publiés par Wikileaks, il a été révélé que Romero avait précédemment servi d’informateur à l’ancien ambassadeur américain Philip Goldberg entre 2006 et 2008. Il est donc peu probable qu’il adopte une position neutre à l’égard du processus électoral actuel ou qu’il ratifie la probable victoire du MAS au premier tour.

6. L’TSE a remplacé le système de résultats préliminaires utilisé lors des élections d’octobre 2019, le TREP, par un nouveau système sanctionné par les Nations Unies – le DIREPRE. Jake Johnson, associé de recherche du CEPR, qui faisait partie de l’équipe d’enquêteurs ayant prouvé que l’OEA avait falsifié ses déclarations de fraude lors des élections de l’année dernière, a souligné que le nouveau système serait moins transparent que le TREP, tout en rendant impossible pour les observateurs de vérifier rapidement l’exactitude du vote en comparant les copies papier des procès-verbaux avec les images publiées en ligne.

7. Dans le même temps, l’TSE s’est montré très réticent à autoriser plusieurs organisations internationales à agir en tant qu’observateurs officiels des élections. L’exemple le plus marquant est celui de Progressive International, dont la demande initiale a été rejetée par le tribunal électoral sans aucune explication concrète. Bien qu’elle ait finalement été approuvée, le retard dans la décision a rendu les préparatifs de la mission d’observation beaucoup plus compliqués.

8. Le gouvernement coordonne le processus électoral avec l’OEA, dont la propre observation du processus d’octobre 2019 et les fausses allégations selon lesquelles la victoire d’Evo Morales était frauduleuse ont joué un rôle énorme dans la légitimation du coup d’État de novembre 2019. La visite d’Arturo Murillo aux États-Unis et sa rencontre avec le Secrétaire Général de l’OEA, Luis Almagro, sont une autre preuve essentielle de l’étroite collaboration du régime Áñez avec les autorités de l’OEA. Luis Almagro a également déclaré précédemment qu’il est possible que le MAS tente de «voler» les résultats des élections, ce qui – selon le directeur du CEPR, Mark Weisbrot – signifierait que Almagro et son équipe invoqueraient à nouveau la charte de l’OEA et le droit international afin d’annuler le résultat des élections sur la base de données erronées.

9. De nombreuses tentatives ont été faites pour empêcher le MAS et ses différents dirigeants de participer aux élections. L’ancien président Evo Morales et l’ancien ministre des affaires étrangères Diego Pary ont été disqualifiés pour se présenter au Sénat dans les régions de Cochabamba et de Potosi, respectivement, bien qu’ils aient présenté tous les documents juridiques requis. Le candidat au Sénat de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, a également été confronté à des tentatives de persécution. Luis Arce Catacora a également été menacé de disqualification à de nombreuses reprises avant et pendant la campagne électorale. Plus particulièrement, sa candidature, ainsi que la participation du MAS, risquaient d’être éliminées pour une prétendue violation de la loi électorale au cours du mois de juillet. Arce a déclaré que des sondages internes au sein de son parti indiquaient que le MAS serait le vainqueur des prochaines élections, une action que ses opposants politiques considéraient comme illégale en vertu des lois électorales du pays. Bien que l’TSE se soit prononcé en faveur du MAS le 5 octobre, cela n’a pas empêché certains groupes d’opposition de mener de violentes protestations contre le MAS et les autorités électorales dans la ville de Sucre.

10. Depuis le début du coup d’État, les médias qui critiquent le régime Áñez ont été continuellement censurés, les journalistes boliviens et étrangers ont été persécutés et les médias publics et privés n’ont cessé de publier des reportages et des histoires en faveur de l’actuel gouvernement de facto ou de grandes figures de l’opposition de droite, comme Carlos Mesa. Telesur et RT ont vu leurs licences de diffusion révoquées dans les semaines qui ont suivi le coup d’État du 10 novembre, plus de 53 stations de radio communautaires différentes ont été fermées par le régime Áñez en janvier 2020, des journalistes argentins de la chaîne de médias privée TN ont été harcelés par des foules favorables au coup d’État, tandis qu’un autre journaliste argentin, Sebastián Moro, a été tué pendant le coup d’État. Les médias privés ont également constamment publié de fausses histoires contre le MAS, en particulier pendant la période des manifestations de masse en août, en coordination avec les positions officielles du gouvernement bolivien.

11. Les dirigeants et les militants du MAS ont été constamment attaqués par divers groupes armés et membres de l’opposition d’extrême droite depuis le coup d’État. L’Union de la Jeunesse de Santa Cruz (UJC), la Résistance de la Jeunesse de Cochabamba (RJC) et le Mouvement de Résistance de La Paz ont attaqué le MAS et ses partisans à plusieurs reprises. En outre, le Bureau du Défenseur Public a été attaqué par un groupe violent appelé «Valkyria» en raison de ses critiques sur les violations des droits de l’homme par le régime Áñez. Il est peu probable qu’un climat de violence et de terrorisme produise un résultat électoral vraiment équitable.

12. Dans les semaines qui ont précédé les élections, plusieurs rapports ont fait état de tentatives planifiées pour empêcher la victoire du MAS par une série d’attentats à la bombe, d’attaques sous faux drapeau et de «faux positifs», afin d’accuser le MAS et ses dirigeants de la violence et de justifier l’annulation des résultats, une prise de contrôle immédiate du gouvernement par les militaires et les membres de l’extrême droite. Le gouvernement a également interdit toute manifestation publique 48 heures avant et après les élections afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de réponse publique aux éventuelles allégations de fraude de la part des mouvements sociaux du pays.

La question de savoir si le gouvernement de facto du pays ou ses alliés politiques réactionnaires pourront remporter les élections grâce à la fraude et à l’intimidation, ou si le résultat sera complètement annulé par une intervention de dernière minute de leurs alliés dans l’armée et la police, dépendra d’un facteur en particulier : la force des mouvements sociaux et syndicaux du pays. Les manifestations du mois d’août de cette année ont montré que même face aux menaces de répression et de violence sévères de la part des forces de l’État, les organisations sociales indigènes, historiquement puissantes, sont capables de paralyser presque complètement le pays, en particulier face à toute tentative de voler la victoire du Movimiento al Socialismo.