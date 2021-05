Les 5 cas de violations des droits de l’homme que le Venezuela détaille à la CPI

Le Ministère Public du Venezuela (MP) a envoyé une nouvelle mise à jour au Bureau du Procureur de la Cour Pénale Internationale (CPI) pour rendre compte de l’évolution de la procédure et des enquêtes liées à plusieurs cas de violations des droits de l’homme perpétrées par les forces de sécurité de l’État.

Au cours du week-end, le Procureur Général du Venezuela, Tarek William Saab, a expliqué que la troisième prolongation des rapports précédemment envoyés (le 2 octobre 2020 et le 5 février 2021), a été envoyée vendredi dernier pour répondre aux exigences du Bureau du Procureur de la CPI, rapporte RT.

«Ce nouveau document, qui est déjà le troisième, n’est rien d’autre que la poursuite de la collaboration absolument sans restriction des autorités vénézuéliennes avec le Bureau du Procureur de la CPI, sur tous les points sur lesquels elle a été demandée», a déclaré Saab, faisant référence à l’examen préliminaire ouvert par cette juridiction, en février 2018, pour des abus présumés de fonctionnaires des agences de sécurité. À cette occasion, l’État vénézuélien a affirmé qu’il s’engageait à punir, sanctionner et poursuivre les personnes qui violent les droits de l’homme.

Bien que la déclaration du MP exprime la «volonté de coopérer» du Venezuela, Caracas assure qu’à ce jour, le processus a été marqué par «un manque de transparence» dans la communication, car «on est uniquement développée par l’État vers le Bureau du Procureur de la CPI et non l’inverse».

Pour cette raison, le Venezuela demande à la CPI d’indiquer si «les engagements concrets annoncés et les mesures déjà adoptées au niveau national sont suffisants pour l’évaluation qu’elle effectue au stade actuel», et exhorte la Cour à notifier «avec célérité» s’il existe «des observations particulières» afin que l’État puisse se conformer aux «propositions concrètes d’amélioration».

Avant la lecture de la déclaration, Saab a évoqué cinq cas emblématiques qui ont évolué au fil des enquêtes : la mort du conseiller Fernando Albán et du capitaine Rafael Acosta Arevalo, alors qu’ils étaient privés de liberté ; la mort d’un manifestant de l’opposition, Juan Pablo Pernalete, au cours d’une manifestation ; le «Massacre d’El Limón», dans l’État de La Guaira ; et le meurtre de deux employés du média Guacamaya TV, dans l’État de Zulia.

Le Venezuela et les affaires Albán, Acosta Arevalo et Pernalete

Concernant le cas du conseiller Albán, décédé le 8 octobre 2018 en détention par le Service Bolivarien de Renseignement (SEBIN), accusé d’avoir participé au complot d’assassinat contre le président, Nicolás Maduro, les premières versions ont assuré qu’il s’était jeté du bâtiment principal de l’agence de police à Caracas.

Saab a déclaré que les fonctionnaires responsables de son arrestation avaient été inculpés de «violation des règles de garde», mais qu’après enquête, le bureau du procureur a demandé l’annulation de ces charges après avoir «constaté des violations des garanties constitutionnelles». L’affaire a été renvoyée à la phase d’enquête et les officiers sont désormais accusés «d’homicide coupable, violation des règles de garde, agavillamiento et favorisation de l’évasion du détenu».

Le Chef du Ministère Public a également évoqué le cas du capitaine Acosta Arevalo, décédé le 29 juin 2019, alors qu’il était détenu par la Direction Générale du Contre-Espionnage Militaire (DGCIM). Arevalo était détenu pour son lien présumé avec une tentative de coup d’État.

Alonso Medina Roa, l’avocat d’Acosta, a dénoncé aux médias à l’époque que son client avait été détenu en bonne condition physique, mais que lorsqu’il a été présenté au tribunal, il présentait des symptômes de torture qui ont conduit à sa mort. Face à cela, le Bureau du Procureur a ordonné d’établir «une enquête complète et exhaustive».

En septembre 2019, le lieutenant Ascanio Tarascio et le sergent secondaire Estiben Zárate, tous deux officiers de la Garde Nationale Bolivarienne (GNB), ont été condamnés à 6 ans et 8 mois de prison, après avoir reconnu les faits et bénéficié d’une fin anticipée de la procédure. L’avocat Medina Roa a rejeté la sentence, après avoir déclaré que les dispositions de la Loi Contre la Torture avaient été ignorées.

À cet égard, le procureur Saab a rappelé que la Cour Suprême de Justice a ordonné une nouvelle enquête sur les faits et que, le 22 octobre 2020, une nouvelle audience de mise en accusation a eu lieu à l’encontre des officiers impliqués pour la commission présumée d’homicide volontaire aggravé exécuté avec préméditation et torture.

Saab a également évoqué la mort du manifestant Juan Pablo Pernalete, survenue le 26 avril 2017, lors des violentes manifestations anti-chavisme dans l’est de Caracas.

Le procureur a confirmé que Pernalete est mort après avoir «reçu un coup de bombe lacrymogène dans la poitrine», déclenché par les troupes de la GNB. Dans cette affaire, 12 officiers ont été inculpés «pour crime d’homicide avec préméditation en degré de complicité», ce qui dément la première hypothèse diffusée par les autorités vénézuéliennes, qui affirmait que le jeune homme était mort à cause d’un «pistolet à cheville captive», activé par les manifestants de l’opposition eux-mêmes.

Massacre d’El Limón et assassinat des travailleurs de la télévision de Guacamaya

Le procureur vénézuélien a également fait référence à deux autres meurtres, commis par des membres des Forces d’Action Spéciale de la Police Nationale Bolivarienne (FAES-PNB).

Le premier est «le massacre d’El Limón», un crime perpétré le 11 juin 2020 contre cinq personnes, dont le garde du corps de la Ministre du Service Pénitentiaire de l’époque, Iris Varela, dans le secteur d’El Limón, situé sur l’ancienne autoroute Caracas-La Guaira. Les victimes étaient : Wilmer José Yánez Carvallo (garde du corps), Arquímedes Martínez Fuenmayor, Andri González Narváez, Roger Blanco Narváez et Pedro Salceda Herrera.

Cinq membres des FAES-PNB ont été inculpés et mises en examen dans cette affaire, identifiés comme étant Sandy Bracho, Cleynis Lemus, Juan Rondón, Miguel Arias et Anthony Castellar, «d’homicide pour motif futile, utilisation abusive d’une arme organique et simulation d’un acte punissable».

D’autre part, le chef du Ministère Public a fait allusion aux meurtres d’Andrés Eloy Nieves Zacarías et de Víctor Manuel Torres Guerra, perpétrés en août 2020 dans l’État de Zulia, à l’intérieur du siège de la chaîne de télévision Guacamaya TV.

Cinq policiers ont déjà été inculpés pour homicide aggravé, violation de domicile par un agent public, simulation d’un acte punissable, complicité, entre autres. Saab a souligné qu’un ancien procureur du MP était accusé de dissimulation et d’association.

Le procureur a dénoncé le fait que dans son administration, le travail du député «a été rendu invisible». Pour cette raison, il a souligné qu’en 3 ans et 8 mois, «716 agents de la sécurité de l’État ont été inculpés pour des violations présumées des droits de l’homme et 40 civils ont été inculpés en tant que complices présumés», tandis que 153 agents responsables de ces crimes ont été condamnés.

En outre, selon Saab, parmi les mesures mises en œuvre figure la restructuration de la Police Nationale Bolivarienne, qui «fait déjà partie des engagements pris par l’État vénézuélien».